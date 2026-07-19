Մեծ Բրիտանիայի լրացուցիչ ընտրություններ. Նայջել Ֆարաժը բախվում է «ռեկորդային» թվով մրցակիցների

Անկախ թեկնածու Քաունթ Բինֆեյսը Նայջել Ֆարաժի ամենահայտնի մրցակիցներից մեկն է այս լրացուցիչ ընտրություններում։
Մեծ Բրիտանիայի Քլաքթոն ընտրատարածքում նշանակվել են նոր լրացուցիչ ընտրություններ, այն բանից հետո, երբ աջակողմյան «Reform UK» կուսակցության առաջնորդ Նայջել Ֆարաժը հրաժարվեց իր մանդատից՝ վերընտրվելու համար։ Ֆարաժը այդ մանդատում հաղթել էր 2024 թվականին՝ ապահովելով ձայների 46%-ը։
Աջակողմյան «Reform UK» կուսակցության առաջնորդ Նայջել Ֆարաժը օգոստոսին Քլաքթոնի ափամերձ ընտրատարածքում կայանալիք լրացուցիչ ընտրություններում կհանդիպի «ռեկորդային» թվով մրցակիցների։
Ընդհանուր առմամբ 34 թեկնածու կպայքարի այդ մանդատի համար, որը համարվում է Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանական ընտրություններում գրանցված ամենաբարձր թիվը, ըստ քվեարկությունը կազմակերպող տեղական մարմնի՝ Թենդրինգի շրջանային խորհրդի։
Նախորդ ռեկորդը միջանկյալ ընտրությունների համար, ենթադրվում է, սահմանվել է 2008 թվականին, երբ 26 թեկնածու մրցակցել է Հալթեմփրայսի և Հաուդենի տեղերի համար, այն բանից հետո, երբ պահպանողական պատգամավոր Դեյվիդ Դեյվիսը հրաժարական է տվել՝ նույնպես վերընտրվելու համար։
Ֆարաժը հաղթել է Քլաքթոնում 2024 թվականի Մեծ Բրիտանիայի ընդհանուր ընտրություններում, սակայն նա հրաժարական է տվել պատգամավորի պաշտոնից այս ամսվա սկզբին՝ լրատվամիջոցների կողմից ուժեղացող ուշադրության և 5 միլիոն ֆունտ ստեռլինգի (5.88 միլիոն եվրո) չհայտարարագրված նվիրատվության վերաբերյալ խորհրդարանական հետաքննության ֆոնին։
Հայտարարելով իր հրաժարականի մասին՝ Ֆարաժը, որը բազմիցս հերքել է որևէ խախտում, ասել է, որ «որոշել է, որ Քլաքթոնի բնակիչները պետք է լինեն իր գործողությունների դատավորները», անվանելով դա «հնարավորություն՝ մատը կպցնելու ամբողջ իշխանությանը»։
Երկրի հիմնական կուսակցությունները չեն մասնակցում հաջորդ ամսվա միջանկյալ ընտրություններին, այն բանից հետո, երբ Լեյբորիստական կուսակցությունը, Պահպանողականները, Լիբերալ դեմոկրատները և Կանաչների կուսակցությունը հրաժարվել են թեկնածուներ առաջադրել՝ Ֆարաժի քայլը որակելով որպես հնարք։
Լեյբորիստական կուսակցությունը մեղադրեց Ֆարաժին «թեման փոխելու հուսահատ փորձի» մեջ, մինչդեռ Պահպանողականների առաջնորդ Քեմի Բադենոխը նրան մեղադրեց «քննադատությունից փախչելու» մեջ։
Նայջել Ֆարաժը հրաժարական տվեց հուլիսի սկզբին, ինչը հանգեցրեց Քլաքթոնում լրացուցիչ ընտրությունների անցկացմանը, որտեղ նա կփորձի վերընտրվել։ Այս լրացուցիչ ընտրությունների արժեքը հարկատուի համար կարող է կազմել ավելի քան 275,000 ֆունտ ստեռլինգ (323,345 եվրո), ըստ The Independent-ի կողմից հրապարակված գնահատականի։
Reform UK-ն առաջարկել է ծածկել քվեարկության անցկացման ծախսերը, սակայն Մեծ Բրիտանիայի բնակարանային, համայնքների և տեղական ինքնակառավարման նախարարությունը հայտարարել է, որ դա անօրինական կլինի, քանի որ ընտրությունների ծախսերը պետք է ծածկվեն պետական միջոցներից՝ «ընտրական գործընթացի անկախությունն ու անաչառությունը պահպանելու համար»։
Մասնակից թեկնածուներից 20-ը անկախ են, ինչը նշանակում է, որ նրանք չեն պատկանում որևէ քաղաքական կուսակցության։ Շատ ուրիշներ նորարարական թեկնածուներ են, այդ թվում՝ «Պաշտոնական Monster Raving Loony Party»-ի երեք անդամներ։
Հավանաբար ամենահայտնին կոմս Բինֆեյսն է, որը կրում է աղբամանի տեսքով սաղավարտ և սև թիկնոց։
Մյուս մրցակիցների թվում է դերասան և աջակողմյան քաղաքական ակտիվիստ Լորենս Ֆոքսը, որը առաջադրվել է The Reclaim կուսակցությունից, որի հիմնադիրն է և ղեկավարում է նա։
2026 թվականի Քլաքթոնի լրացուցիչ ընտրությունների թեկնածուների ամբողջական ցանկը կարող եք գտնել այստեղ։
2024 թվականի ընդհանուր ընտրություններում Ֆարաժը և Reform UK կուսակցությունը հաղթել են ընտրատարածքում՝ հավաքելով 46.2% ձայն։
Բաց մի թողեք
Հունաստանի ոստիկանության նախարարը խոստանում է բացահայտել 2010 թվականի մահացու հրկիզման գործը. Լուսանկար
Բելգիան հաստատում է Իսրայելական բնակավայրերից ներմուծման արգելքը
Գերմանացի օրենսդիրը հրաժարական է տվել փոխնակ մայրերի հղիության շուրջ վեճի պատճառով. Լուսանկար