Ռուսաստանում առաջին անգամ կասեցվել է Հայաստանի սերտիֆիկացման մարմինների փաստաթղթերի գործողությունը

Հուլիսի 10-ից Հավատարմագրման դաշնային ծառայությունը («Ռոսակկրեդիտացիա») առաջին անգամ 12 ամսով կասեցրել է Հայաստանի սերտիֆիկացման մարմինների փաստաթղթերի գործողությունը։
Խոսքը թեթև արդյունաբերության արտադրանքի համար նախատեսված չորս սերտիֆիկատների և սննդամթերքի համար տրված հայտարարագրի, որոնք տրամադրվել են «ԱՐՄՏԵՍՏ» ՍՊԸ-ի և «ԱՐՄ-ՏԵՍՏ» ՍՊԸ-ի կողմից, մասին է։ Հիմքերն են՝ նմուշների ներմուծման ապացույցների բացակայությունը և փորձարկումների արձանագրություններ չներկայացնելը։
«Արմտեստ» ՍՊԸ-ի վերաբերյալ որոշումը համահունչ է գործընկերների դիրքորոշմանը. կազմակերպության փաստաթղթերի գործողությունն այդ պահին արդեն դադարեցվել էր հենց հանրապետության տարածքում՝ Հայաստանի հավատարմագրման ազգային մարմնի կողմից։
«Մենք գործում ենք ոչ թե ընտրողաբար, այլ հստակ չափանիշներին համապատասխան՝ անկախ խախտողի իրավազորությունից։ Սերտ համագործակցում ենք ԵԱՏՄ մեր գործընկերների հետ»,- նշել է «Ռոսակկրեդիտացիայի» ղեկավար Դմիտրի Վոլվաչը։
Բաց մի թողեք
Բրյուսելը առաջարկում է կրճատել ԵՄ բանկերի կապիտալի պահանջները
Ալիևի հայտարարություններից հետո ՌԴ֊ն սահմանափակել է ադրբեջանական և թուրքական մրգերի ներմուծումը
Վարկային համաներումը շքեղություն չէ