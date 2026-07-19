19/07/2026

EU – Armenia

Ռուսաստանում առաջին անգամ կասեցվել է Հայաստանի սերտիֆիկացման մարմինների փաստաթղթերի գործողությունը

infomitk@gmail.com 19/07/2026 1 min read

Հուլիսի 10-ից Հավատարմագրման դաշնային ծառայությունը («Ռոսակկրեդիտացիա») առաջին անգամ 12 ամսով կասեցրել է Հայաստանի սերտիֆիկացման մարմինների փաստաթղթերի գործողությունը։

Խոսքը թեթև արդյունաբերության արտադրանքի համար նախատեսված չորս սերտիֆիկատների և սննդամթերքի համար տրված հայտարարագրի, որոնք տրամադրվել են «ԱՐՄՏԵՍՏ» ՍՊԸ-ի և «ԱՐՄ-ՏԵՍՏ» ՍՊԸ-ի կողմից, մասին է։ Հիմքերն են՝ նմուշների ներմուծման ապացույցների բացակայությունը և փորձարկումների արձանագրություններ չներկայացնելը։

«Արմտեստ» ՍՊԸ-ի վերաբերյալ որոշումը համահունչ է գործընկերների դիրքորոշմանը. կազմակերպության փաստաթղթերի գործողությունն այդ պահին արդեն դադարեցվել էր հենց հանրապետության տարածքում՝ Հայաստանի հավատարմագրման ազգային մարմնի կողմից։

«Մենք գործում ենք ոչ թե ընտրողաբար, այլ հստակ չափանիշներին համապատասխան՝ անկախ խախտողի իրավազորությունից։ Սերտ համագործակցում ենք ԵԱՏՄ մեր գործընկերների հետ»,- նշել է «Ռոսակկրեդիտացիայի» ղեկավար Դմիտրի Վոլվաչը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Բրյուսելը առաջարկում է կրճատել ԵՄ բանկերի կապիտալի պահանջները

19/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևի հայտարարություններից հետո ՌԴ֊ն սահմանափակել է ադրբեջանական և թուրքական մրգերի ներմուծումը

19/07/2026 infomitk@gmail.com

Վարկային համաներումը շքեղություն չէ

18/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Ահազանգ Զվարթնոց օդանավակայանից

19/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ էլ որ պատահի, այս թիմն արդեն կերտել է պատմություն․ առա՛ջ, Արգենտինա․ Մեսսիի ուղերձը

19/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայկական հոգու շունչը, Արսեն Պետրոսյանի քառյակով՝ Կամերային երաժշտության ամառային բեմում․ Լուսանկարներ

19/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դավիթն արդարության և ազնվության հարցերում ոչ մի զիջում չուներ». Դավիթ Գիշյանն անմահացել է 2022 թ. սեպտեմբերի 13-ին Շիկահողի դիրքում. Լուսանկարներ

19/07/2026 infomitk@gmail.com