Բրյուսելը առաջարկում է կրճատել ԵՄ բանկերի կապիտալի պահանջները

Այս քայլը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ ԵՄ գործադիր մարմինը ձգտում է բարձրացնել ոլորտի մրցակցելու կարողությունը խոշոր ամերիկյան ընկերությունների հետ
Եվրոպական հանձնաժողովը առաջարկել է կրճատել ԵՄ բանկերի կապիտալի պահանջները՝ 2008 թվականի ֆինանսական ճգնաժամից հետո ներդրված կարգավորիչ շրջանակը վերանայելու նպատակով։
Ուրբաթ օրը հրապարակված հաղորդագրության մեջ ԵՄ գործադիր մարմինը կոչ է արել վերացնել այսպես կոչված 2-րդ սյունակի կապիտալի պահանջները, որոնք կապված են լծակի հարաբերակցության հետ, որոնք բանկին հատուկ բուֆերներ են, որոնք վերահսկողները կարող են պահանջել ամբողջ ոլորտի նվազագույն 1-ին սյունակի չափանիշներից բացի։ Դրանք սովորաբար կիրառվում են որոշակի վարկատուի կողմից ենթադրվող լրացուցիչ ռիսկի մակարդակը մեղմելու համար։
2-րդ սյունակի պահանջները և ուղեցույցը ներառում են «հնարավոր համընկնումներ այլ պահանջների հետ, որոնք կարող են հանգեցնել կրկնակի հաշվարկի», – ասել է հանձնաժողովը՝ հավելելով, որ «մտահոգություններ» են առաջացել նաև «2-րդ սյունակի պահանջները սահմանելու համար օգտագործվող մեթոդաբանությունների սահմանափակ թափանցիկության» վերաբերյալ։
Առաջարկը, որը մանրամասն ներկայացված է Հանձնաժողովի կողմից ԵՄ բանկային հատվածի մրցունակության վերաբերյալ երկար սպասված զեկույցում, Բրյուսելի կողմից դաշինքի բանկային հատվածի մասնատվածությունը նվազեցնելու և վարկատուների՝ շատ ավելի խոշոր ամերիկյան ընկերությունների հետ մրցակցելու կարողությունը խթանելու ավելի լայն ջանքերի մաս է կազմում։
«Բանկային գործունեությունը դեռևս չափազանց մասնատված է ազգային պատկանելության առումով», – ասել է ԵՄ ֆինանսների հանձնակատար Մարիա Լուիս Ալբուկերկեն։ «Խոչընդոտները նշանակալի են, և դրանց հաղթահարումը պահանջում է մեր համակարգում նույնքան նշանակալի փոփոխություններ՝ բոլոր ճակատներում էական գործողություններ ձեռնարկելով»։
Զեկույցը ողջունվել է արդյունաբերական խմբերի կողմից, իսկ Լոնդոնում գտնվող Եվրոպայի ֆինանսական շուկաների ասոցիացիայի (AFME) Քերոլայն Լիզեգանգը ողջունել է 2-րդ սյունակի պահանջների վերացման առաջարկը՝ որպես «դրական և խրախուսական ազդանշան»։
«Այժմ կարևորը տեմպն է», – հավելել է Լիզեգանգը։ «Աճող մրցակցային գլոբալ միջավայրում ժամանակ կորցնելու կարիք չկա»։
Այնուամենայնիվ, Բրյուսելում գործող Finance Watch ՀԿ-ն խստորեն քննադատեց զեկույցը՝ զգուշացնելով, որ այն «ուղղված է 2008 թվականից հետո դժվարությամբ ձեռք բերված պաշտպանության միջոցներին, որոնք բանկերին դիմացկուն են պահում, մեր տնտեսությունը ջրի երեսին է պահում, իսկ հարկատուներին՝ պաշտպանում սնանկացող վարկային հաստատություններին փրկելուց»։
«Կապիտալի պահանջների կրճատումը բանկերին միանվագ տեղ կտա իրենց հաշվեկշռում», – ասաց խմբի հետազոտությունների և պաշտպանության ղեկավար Ջուլիա Սիմոնը: «Սակայն սա չի նշանակում տնտեսության մեջ ավելի արդյունավետ ներդրումներ. դա նշանակում է ապագայում բանկերի վարկային կարողությունների խաթարում»։
Զեկույցում ներկայացվել են բազմաթիվ այլ առաջարկներ, այդ թվում՝ «թարմացված վարձատրության կանոններ», որոնք թույլ կտան բանկերին «գրավել, պահպանել և պարգևատրել բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներին տաղանդների համաշխարհային շուկայում»։
Ալբուկերկեն նաև կոչ արեց «մշակութային տեղաշարժի» վերահսկիչների, քաղաքականության մշակողների և բանկային ղեկավարների շրջանում, ովքեր, նրա խոսքով, պետք է գիտակցեն, որ «տնտեսական աճի առանց դիմացկունությունը կայուն չէ»։
«Կարծում եմ՝ սա է դժվար մասը», – ավելացրեց նա: «Գիտեք, մշակույթը նախաճաշին ռազմավարություն է ուտում»։
Բաց մի թողեք
Վարկային համաներումը շքեղություն չէ
Հաստատվել է ՀՀ-ից ԵՄ երկրներ ձկան և ձկնամթերքի արտահանման «TRACES» համակարգում գրանցման կարգը․ մանրամասներ
ԵՄ-ն ոգեշնչվում է Թրամփից՝ բանկային կանոնների խարույկով