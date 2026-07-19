19/07/2026

EU – Armenia

Բրյուսելը առաջարկում է կրճատել ԵՄ բանկերի կապիտալի պահանջները

infomitk@gmail.com 19/07/2026 1 min read

Այս քայլը տեղի է ունենում այն ​​ժամանակ, երբ ԵՄ գործադիր մարմինը ձգտում է բարձրացնել ոլորտի մրցակցելու կարողությունը խոշոր ամերիկյան ընկերությունների հետ

Եվրոպական հանձնաժողովը առաջարկել է կրճատել ԵՄ բանկերի կապիտալի պահանջները՝ 2008 թվականի ֆինանսական ճգնաժամից հետո ներդրված կարգավորիչ շրջանակը վերանայելու նպատակով։

Ուրբաթ օրը հրապարակված հաղորդագրության մեջ ԵՄ գործադիր մարմինը կոչ է արել վերացնել այսպես կոչված 2-րդ սյունակի կապիտալի պահանջները, որոնք կապված են լծակի հարաբերակցության հետ, որոնք բանկին հատուկ բուֆերներ են, որոնք վերահսկողները կարող են պահանջել ամբողջ ոլորտի նվազագույն 1-ին սյունակի չափանիշներից բացի։ Դրանք սովորաբար կիրառվում են որոշակի վարկատուի կողմից ենթադրվող լրացուցիչ ռիսկի մակարդակը մեղմելու համար։

2-րդ սյունակի պահանջները և ուղեցույցը ներառում են «հնարավոր համընկնումներ այլ պահանջների հետ, որոնք կարող են հանգեցնել կրկնակի հաշվարկի», – ասել է հանձնաժողովը՝ հավելելով, որ «մտահոգություններ» են առաջացել նաև «2-րդ սյունակի պահանջները սահմանելու համար օգտագործվող մեթոդաբանությունների սահմանափակ թափանցիկության» վերաբերյալ։

Առաջարկը, որը մանրամասն ներկայացված է Հանձնաժողովի կողմից ԵՄ բանկային հատվածի մրցունակության վերաբերյալ երկար սպասված զեկույցում, Բրյուսելի կողմից դաշինքի բանկային հատվածի մասնատվածությունը նվազեցնելու և վարկատուների՝ շատ ավելի խոշոր ամերիկյան ընկերությունների հետ մրցակցելու կարողությունը խթանելու ավելի լայն ջանքերի մաս է կազմում։

«Բանկային գործունեությունը դեռևս չափազանց մասնատված է ազգային պատկանելության առումով», – ասել է ԵՄ ֆինանսների հանձնակատար Մարիա Լուիս Ալբուկերկեն։ «Խոչընդոտները նշանակալի են, և դրանց հաղթահարումը պահանջում է մեր համակարգում նույնքան նշանակալի փոփոխություններ՝ բոլոր ճակատներում էական գործողություններ ձեռնարկելով»։

Զեկույցը ողջունվել է արդյունաբերական խմբերի կողմից, իսկ Լոնդոնում գտնվող Եվրոպայի ֆինանսական շուկաների ասոցիացիայի (AFME) Քերոլայն Լիզեգանգը ողջունել է 2-րդ սյունակի պահանջների վերացման առաջարկը՝ որպես «դրական և խրախուսական ազդանշան»։

«Այժմ կարևորը տեմպն է», – հավելել է Լիզեգանգը։ «Աճող մրցակցային գլոբալ միջավայրում ժամանակ կորցնելու կարիք չկա»։

Այնուամենայնիվ, Բրյուսելում գործող Finance Watch ՀԿ-ն խստորեն քննադատեց զեկույցը՝ զգուշացնելով, որ այն «ուղղված է 2008 թվականից հետո դժվարությամբ ձեռք բերված պաշտպանության միջոցներին, որոնք բանկերին դիմացկուն են պահում, մեր տնտեսությունը ջրի երեսին է պահում, իսկ հարկատուներին՝ պաշտպանում սնանկացող վարկային հաստատություններին փրկելուց»։

«Կապիտալի պահանջների կրճատումը բանկերին միանվագ տեղ կտա իրենց հաշվեկշռում», – ասաց խմբի հետազոտությունների և պաշտպանության ղեկավար Ջուլիա Սիմոնը: «Սակայն սա չի նշանակում տնտեսության մեջ ավելի արդյունավետ ներդրումներ. դա նշանակում է ապագայում բանկերի վարկային կարողությունների խաթարում»։

Զեկույցում ներկայացվել են բազմաթիվ այլ առաջարկներ, այդ թվում՝ «թարմացված վարձատրության կանոններ», որոնք թույլ կտան բանկերին «գրավել, պահպանել և պարգևատրել բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներին տաղանդների համաշխարհային շուկայում»։

Ալբուկերկեն նաև կոչ արեց «մշակութային տեղաշարժի» վերահսկիչների, քաղաքականության մշակողների և բանկային ղեկավարների շրջանում, ովքեր, նրա խոսքով, պետք է գիտակցեն, որ «տնտեսական աճի առանց դիմացկունությունը կայուն չէ»։

«Կարծում եմ՝ սա է դժվար մասը», – ավելացրեց նա: «Գիտեք, մշակույթը նախաճաշին ռազմավարություն է ուտում»։

Բաց մի թողեք

Վարկային համաներումը շքեղություն չէ

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հաստատվել է ՀՀ-ից ԵՄ երկրներ ձկան և ձկնամթերքի արտահանման «TRACES» համակարգում գրանցման կարգը․ մանրամասներ

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն ոգեշնչվում է Թրամփից՝ բանկային կանոնների խարույկով

17/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Օլիմպոսը ձգտում է տեղ գտնել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում. Լուսանկարներ

19/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ Բրիտանիայի լրացուցիչ ընտրություններ. Նայջել Ֆարաժը բախվում է «ռեկորդային» թվով մրցակիցների

19/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինական ուժերը հարվածել են կենտրոնական Ռուսաստանի «խոշոր» լոգիստիկ կենտրոններին

19/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն հարվածների 7-րդ գիշերն է սկսում, քանի որ Իրանը հարձակվում է ռազմական օբյեկտների վրա

19/07/2026 infomitk@gmail.com