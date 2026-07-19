ԱՄՆ-ն հարվածների 7-րդ գիշերն է սկսում, քանի որ Իրանը հարձակվում է ռազմական օբյեկտների վրա

ԱՄՆ ուժերը հայտնել են, որ հարվածներ են հասցրել Իրանին «Իրանի ռազմական կարողությունները շարունակաբար քայքայելու» նպատակով։
Մերձավոր Արևելքում ռմբակոծությունները սաստկացել են յոթերորդ գիշերը անընդմեջ, Իրանը սպառնում է «լիամասշտաբ հարձակման»՝ ի պատասխան ամերիկյան հարվածների և հարվածում է Քուվեյթում, Հորդանանում և Բահրեյնում գտնվող մի քանի ամերիկյան ռազմական օբյեկտների։
Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը շաբաթ օրը հայտարարել է, որ «խաբուսիկ ամերիկյան հետախուզական գործակալությունների» կողմից ղեկավարվող երկու նավթատարներ պայթել են Հորմուզի նեղուցում՝ ականների վրա հարվածելուց հետո, ինչը ԱՄՆ զինվորականները արագորեն հերքել են։
Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը նաև պետական հեռուստատեսությամբ հայտարարել է, որ «կանգնեցրել» է չորս նավ, որոնք փորձում էին անցնել կարևորագույն ջրային ուղով։
Իրանի գերագույն առաջնորդի ավագ ռազմական խորհրդական, գեներալ-մայոր Մոհսեն Ռեզաին հայտարարել է, որ Թեհրանը կվերսկսի «լիամասշտաբ հարձակողական գործողությունները», եթե ԱՄՆ-ի հարվածները շարունակվեն ևս երկու կամ երեք օր։
«Իրանը այլևս չի սահմանափակվի պատասխան, նմանատիպ պատասխաններով… և ոչ մի քաղաքական սահման անվտանգ չի լինի», – ասել է Ռեզաին, ըստ իրանական IRIB լրատվական գործակալության։
ԱՄՆ զինված ուժերը հայտնել են, որ հարվածել են Իրանին «Իրանի ռազմական կարողությունների շարունակական քայքայման» նպատակով իրականացված հարձակումներով, ըստ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարության X-ի հայտարարության։
Թշնամու կողմից ռազմական գործողությունների վերսկսումից ի վեր ամենամեծ սրացման ժամանակ Իրանը մեղադրել է ԱՄՆ ուժերին քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ օդանավակայանը, երկաթուղային կայարանը և երկու կամուրջները թիրախավորելու մեջ և հայտարարել է, որ հարվածներ է հասցրել տարածաշրջանում ԱՄՆ ակտիվներին։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնացել է հարվածել Իրանի ենթակառուցվածքներին, սակայն ուրբաթ օրը ԱՄՆ կողմից որևէ հաստատում չի եղել, որ ԱՄՆ ուժերը սկսել են դա անել։
Պատերազմը սկսվել է փետրվարի 28-ին՝ Իրանի վրա ԱՄՆ-Իսրայելի մահացու հարվածներով, որոնք հակադարձել են՝ գործնականում փակելով Հորմուզի նեղուցը, որը կենսական նշանակություն ունի համաշխարհային նավթի մեծ մասի համար, և հարձակումներ սկսելով Իսրայելի և ամերիկյան շահերի վրա Պարսից ծոցում։
Kpler և MarineTraffic ծովային հետևորդների տվյալներով՝ Հորմուզի նեղուցում երթևեկությունը հինգշաբթի օրը հասել է երեք շաբաթվա ամենացածր մակարդակին։
Իրանական պետական IRNA լրատվական գործակալությունը շաբաթ օրը հայտնել է, որ ԱՄՆ հարձակումների հետևանքով զոհվել է երեք մարդ, վիրավորվել՝ Իրանի հարավային Հորմոզգան նահանգում։
Իրանի բանակը հայտարարել է, որ թիրախավորել է Քուվեյթում, Հորդանանում և Բահրեյնում գտնվող մի քանի օբյեկտներ, որոնք կապված են ԱՄՆ զինված ուժերի հետ։
Լոգիստիկ կենտրոններ
Քուվեյթում իրանական ուժերը թիրախավորել են Ալ-Ադիրի ճամբարում գտնվող զինամթերքի պահեստը, Ալի Ալ-Սալեմ բազայի գլխավոր շտաբի շենքերը և զինամթերքի պահեստները, ինչպես նաև մի քանի կապի կամուրջներ։
Հորդանանում թիրախավորվել են նաև Ալ-Ազրաք բազայի վառելիքի բաքերը, հայտնել է պետական հեռարձակողը Telegram-ում։
Իրանի բանակը հայտարարել է, որ Բահրեյնի Շեյխ Իսա ավիաբազան նույնպես թիրախավորվել է, հավելելով, որ այն «ամերիկյան զորքերի համար տարածաշրջանում «ամենակարևոր գործառնական և լոգիստիկ կենտրոններից մեկն է»։
Հորդանանի բանակը հայտարարել է, որ խոցել է իրանական 10 հրթիռ՝ առանց զոհերի կամ վնասների, մինչդեռ Բահրեյնի ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ հնչել են օդային հարձակման սիրեններ։
Փարիզում գործող «Ժան-Ժորես» հիմնադրամի Մերձավոր Արևելքի մասնագետ Դավիթ Խալֆան նշել է, որ հակամարտության մեջ ներգրավվում է «ռազմավարական ենթակառուցվածքների ընդլայնվող շրջանակ»։
«Պարադոքսն այն է, որ մինչ հակամարտությունը շարունակում է սրվել, կողմերից ոչ մեկը ռազմավարական շահագրգռվածություն չունի թույլ տալու, որ այս դինամիկան շարունակվի»։ «Այնուամենայնիվ, երկուսն էլ ցանկացած փոխզիջում ընկալում են որպես կապիտուլյացիայի մի ձև», – AFP-ին ասել է Խալֆան։
«Պատժեք ագրեսորին»
Իրանական իշխանությունները հայտարարել են, որ հարավում գտնվող մի քանի գյուղերի խմելու ջրի մատակարարումը դադարեցվել է՝ մեղադրելով ԱՄՆ-ին հրթիռներ արձակելու մեջ, որոնք «հարվածել են Բոնջի գյուղի նավահանգստում գտնվող էլեկտրակայաններին և աղազրկման կայանի պոմպերին», ըստ Tasnim լրատվական գործակալության։
Իրանի էներգետիկայի նախարարությունը կոչ է արել քաղաքացիներին կրճատել էլեկտրաէներգիայի օգտագործումը և անջատել օդորակիչները գագաթնակետային ժամերին, նույնիսկ որոշ շրջաններում ջերմաստիճանի բարձրացման պատճառով, այն բանից հետո, երբ էլեկտրաէներգիայի ցանցը ծանրաբեռնված է եղել ԱՄՆ-ի կողմից հայտարարված հարվածներից։
Իրանի զինված ուժերը սպառնացել են տարածաշրջանի ենթակառուցվածքներին՝ սեփական ցանցերի վրա ցանկացած հարձակման դեպքում, և ուրբաթ օրը լայնածավալ հարվածներ են հասցրել։
Քուվեյթի էլեկտրաէներգիայի նախարարությունը, որտեղ Թեհրանը հայտարարել է, որ թիրախավորել է ԱՄՆ ռազմական օբյեկտները, հայտարարել է, որ իրանական հարձակումը վնասել է էլեկտրակայան և ջրամատակարարում, և կոչ է արել օգտատերերին չափաբաժիններով բաշխել էլեկտրաէներգիան։
Քուվեյթի զինված ուժերը հայտարարել են, որ մի քանի զինվորներ վիրավորվել են, երբ իրանական անօդաչու թռչող սարքերը թիրախավորել են իրենց մի շարք բազաներ և ճամբարներ։
Իրանի պահակազորը հայտարարել է, որ Քաթարում թիրախավորել է ԱՄՆ ռադարային համակարգերը և ռազմական ինքնաթիռները՝ «ագրեսորին պատժելու» համար, իսկ Դոհան հայտարարել է, որ որսացել է հրթիռային հարձակումը։
Իրանի պահակազորը հայտարարել է, որ հարձակվել է Օմանում գտնվող երկու ամերիկյան ռադարային կայանների և Սիրիայում գտնվող Ալ-Թանֆ ռազմաբազայի վրա։ Սիրիական ռազմական աղբյուրը հերքել է, որ հարձակում է եղել, և ԱՄՆ ուժերը հայտարարել են, որ այս տարի դուրս են եկել բազայից։
Բանակցությունները վերսկսելու կոչեր
Իրաքի Քրդստանի շրջանում անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռային հարվածների հետևանքով ուրբաթ օրը զոհվել է իրանական քրդական զինված ընդդիմադիր խմբավորման ինը անդամ, հայտնել է Իրանական Քրդստանի աքսորյալ Կոմալա կուսակցությունը՝ հարձակման մեջ մեղադրելով Իրանին։
Իրանի առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է, որ մարտական գործողությունների վերսկսումից ի վեր երկրում զոհվել է առնվազն 38 մարդ, վիրավորվել՝ ավելի քան 400-ը։
Միջնորդները փորձել են երկու կողմերին վերադարձնել բանակցությունների սեղանի շուրջ, իսկ Չինաստանը և Պակիստանը կոչ են արել ԱՄՆ-ին և Իրանին դադարեցնել մարտական գործողությունները և վերսկսել բանակցությունները։
ԱՄՆ-ն նույնպես վերականգնել է Իրանի նավահանգիստների շրջափակումը՝ որպես ավելի լայն սրացման մաս, և Հորմուզի նեղուցում նավերի վրա հարձակումները շարունակվել են։
Բաց մի թողեք
Ուկրաինական ուժերը հարվածել են կենտրոնական Ռուսաստանի «խոշոր» լոգիստիկ կենտրոններին
Էնդի Բերնեմը կդառնա Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետը
Ում հետ է առաջինը հանդիպելու Մոջթաբա Խամենեին