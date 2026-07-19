19/07/2026

EU – Armenia

Սիցիլիա դարձած երկիր

infomitk@gmail.com 19/07/2026

«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության մամուլի խոսնակ Մարիաննա Ղահրամանյանն անդրադարձել է Հայաստանում տեղի ունեցող հրաձգության դեպքերին:

«Սիցիլիա դարձած երկիր

Հուլիսի 12, Երևան, Արաբկիր, Վաղարշյան փողոց․ հաղորդվել է կրակոցների և վիրավորների մասին

Հուլիսի 16, Լոռու մարզ, Հոբարձի համայնք․ հրազենային վնասվածքով քաղաքացի է տեղափոխվել հիվանդանոց

Հուլիսի 18, Երևան, Մուրացան փողոց․ հաղորդվում է կրակոցների և դրանց հետևանքով զոհի ու վիրավորի մասին։ Դեպքի վայրում հայտնաբերվել է նաև նռնակ։

Մեկ շաբաթում կրկնվող այս դեպքերը երկրում քրեական իրավիճակի վերահսկման վերաբերյալ շատ հարցեր են առաջացնում։

Դատելով նրանից, թե ինչով են զբաղված իրավապահները, զարմանալի չի դառնում, որ քաղաքացիների անվտանգությունը դարձել է այսքան խոցելի»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Առնետավազքը սկսվե՞ց…

19/07/2026 infomitk@gmail.com

Հայաստանում ժամանակն է կառուցել կրիմինալ բանականության տվյալների կենտրոններ

19/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքական հետապնդումների խայտառակ նոր շրջանի պայմաններում ենք գտնվում

19/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Ահազանգ Զվարթնոց օդանավակայանից

19/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ էլ որ պատահի, այս թիմն արդեն կերտել է պատմություն․ առա՛ջ, Արգենտինա․ Մեսսիի ուղերձը

19/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայկական հոգու շունչը, Արսեն Պետրոսյանի քառյակով՝ Կամերային երաժշտության ամառային բեմում․ Լուսանկարներ

19/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դավիթն արդարության և ազնվության հարցերում ոչ մի զիջում չուներ». Դավիթ Գիշյանն անմահացել է 2022 թ. սեպտեմբերի 13-ին Շիկահողի դիրքում. Լուսանկարներ

19/07/2026 infomitk@gmail.com