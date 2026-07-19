«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության մամուլի խոսնակ Մարիաննա Ղահրամանյանն անդրադարձել է Հայաստանում տեղի ունեցող հրաձգության դեպքերին:
«Սիցիլիա դարձած երկիր
Հուլիսի 12, Երևան, Արաբկիր, Վաղարշյան փողոց․ հաղորդվել է կրակոցների և վիրավորների մասին
Հուլիսի 16, Լոռու մարզ, Հոբարձի համայնք․ հրազենային վնասվածքով քաղաքացի է տեղափոխվել հիվանդանոց
Հուլիսի 18, Երևան, Մուրացան փողոց․ հաղորդվում է կրակոցների և դրանց հետևանքով զոհի ու վիրավորի մասին։ Դեպքի վայրում հայտնաբերվել է նաև նռնակ։
Մեկ շաբաթում կրկնվող այս դեպքերը երկրում քրեական իրավիճակի վերահսկման վերաբերյալ շատ հարցեր են առաջացնում։
Դատելով նրանից, թե ինչով են զբաղված իրավապահները, զարմանալի չի դառնում, որ քաղաքացիների անվտանգությունը դարձել է այսքան խոցելի»։
Բաց մի թողեք
Առնետավազքը սկսվե՞ց…
Հայաստանում ժամանակն է կառուցել կրիմինալ բանականության տվյալների կենտրոններ
Քաղաքական հետապնդումների խայտառակ նոր շրջանի պայմաններում ենք գտնվում