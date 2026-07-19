Քվեբեկը «կրկնապատկում է» Եվրոպայի հետ հարաբերությունները՝ փորձելով նվազեցնել ԱՄՆ-ի և Չինաստանի հետ կապված ռիսկերը

Հանքանյութերով հարուստ կանադական նահանգի նախարարն ասում է, որ տրանսատլանտյան կապերի ամրապնդումը «բարոյական հրամայական» է աշխարհաքաղաքական անկայունության պայմաններում:
Քվեբեկը և Եվրոպան պետք է խորացնեն տնտեսական կապերը և ձգտեն ամրապնդել իրենց համատեղ մատակարարման շղթայի դիմադրողականությունը, ասել է կանադական նահանգի միջազգային գործերի նախարարը՝ հղում անելով Վաշինգտոնի և Պեկինի հետ աճող լարվածությանը։
Քրիստոֆեր Սկիթը Euractiv-ին ասել է, որ Ամերիկայի մաքսատուրքերը և Չինաստանի կողմից ռազմավարական առումով կարևոր հանքանյութերի արտահանման վերահսկողությունը Քվեբեկին հանգեցրել են Եվրոպայի հետ հարաբերությունների «կրկնապատկմանը», որը մայրցամաքի հետ այն կիսում է խորը պատմական, սոցիալական և մշակութային կապեր։
Սկիթը նշել է, որ Հյուսիսային Ամերիկայում միակ ֆրանկոֆոն մեծամասնությամբ իրավասություն ունեցող Քվեբեկը «ընդհանուր արժեքներ, աշխարհի վերաբերյալ ընդհանուր տեսակետներ [և] ընդհանուր ճակատագիր» ունի Եվրոպայի հետ։
«Մենք այժմ կրկնապատկում ենք դա՝ հույս ունենալով ավելի հեռու գնալ և ավելին անել։ Մենք հավատում ենք Եվրոպայի հետ ավելի խորը հարաբերություններին՝ որպես մեկ հաճախորդ ունենալու որոշ ռիսկերի մեղմացման միջոց, որը պատմականորեն եղել է ԱՄՆ-ն»։
Մեկնաբանությունները հնչում են Կանադայի և Եվրոպայի միջև վերջին տարվա ընթացքում ջերմացող հարաբերությունների ֆոնին, քանի որ Դոնալդ Թրամփի լայնածավալ մաքսատուրքերը, ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ երկիմաստությունը և Կանադան ու Գրենլանդիան անեքսիայի ենթարկելու սպառնալիքները խթանում են տնտեսական և պաշտպանական համագործակցությունը խթանելու ջանքերը։
Քվեբեկի արտադրական հզոր տնտեսությունը հատկապես ծանր հարված է ստացել այս աշխարհաքաղաքական ցնցումից։ Թրամփի պարտականությունները հարվածել են նահանգի արտահանման վրա կախված արդյունաբերություններին, մասնավորապես՝ ալյումինի հալեցման գործարաններին։ Քվեբեկի արտահանման ավելի քան 70%-ը գնում է ԱՄՆ։
Նահանգը, որը իր տնտեսական գործերի իրավասությունը կիսում է Կանադայի դաշնային կառավարության հետ, նաև խիստ ենթակա է կարևորագույն հանքանյութերի մատակարարման խափանումներին, որոնք օգտագործվում են բազմաթիվ ժամանակակից տեխնոլոգիաներում և որոնց արտադրությունը գերակշռում է Չինաստանը։
Այնուամենայնիվ, հանքանյութերով հարուստ տարածքը ավելի ու ավելի է արտադրում լիթիում, գրաֆիտ և շատ այլ տարրեր, որոնք Բրյուսելը համարում է ռազմավարական առումով կարևոր։ «Մենք կարող ենք օգնել Եվրոպային լինել ավելի ինքնիշխան, բայց նաև նվազեցնել նրա կախվածությունը ասիական մատակարարման շղթաներից», – ասաց Սկիթը՝ հավելելով, որ նահանգը ձգտում է մեծացնել իր հանքարդյունաբերության և վերամշակման հզորությունները։
Հարցին, թե արդյոք դժվար կլինի կոտրել Պեկինի ճնշող ազդեցությունը աշխարհի կարևորագույն հանքանյութերի մատակարարման վրա, Սկիտը պատասխանեց. «Խոսքը այն մասին չէ, թե դժվար է, թե ոչ։ Կարծում եմ՝ դա բարոյական հրամայական է։ Կարծում եմ՝ մենք այլընտրանք չունենք»։
Սկիտը նաև գովաբանեց Քվեբեկի կարողությունը՝ ամրապնդելու Եվրոպայի պաշտպանական ոլորտը՝ նշելով, որ Մոնրեալում գործող ընկերությունը մինչ այժմ միակ կանադական ընկերությունն է, որը պայմանագիր է կնքել ԵՄ-ի 150 միլիարդ եվրոյի «SAFE» վարկային ծրագրի շրջանակներում։
«Մենք անպայման ցանկանում ենք երկրորդ SAFE ծրագիրը», – ասաց նա։ «Եթե մենք հենց հիմա չօգտագործենք փոփոխվող աշխարհի այս հնարավորությունը մեր տնտեսությունները խորապես ինտեգրելու համար, կարծում եմ՝ մենք բաց կթողնենք հսկայական հնարավորություն»։
Բաց մի թողեք
Եվրոպական հանձնաժողովի կլիմայական ճշմարտության պահը
ԵՄ հանձնաժողովը կոչ է անում Իսպանիայում և Հունգարիայում կոռուպցիայի դեմ պայքարի բարեփոխումներ անցկացնել
40 տարի անց. ԵՄ-ն փոխում է ընդլայնման կանոնները նոր երկրներ ընդունելու համար