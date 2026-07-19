19/07/2026

EU – Armenia

Մեծ Բրիտանիայի հաջորդ վարչապետ Էնդի Բըրնհեմի առջև ծառացած մարտահրավերները

infomitk@gmail.com 19/07/2026 1 min read

Առաջնահերթությունը կլինի տնտեսության խթանումը և ընտրողների կենսամակարդակի բարելավումը

Էնդի Բըրնհեմը, որը երկուշաբթի օրը պետք է դառնա Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ, տասնամյակի ընթացքում Մեծ Բրիտանիայի յոթերորդ առաջնորդի պաշտոնը ստանձնելիս կբախվի մի շարք մարտահրավերների։

Մեծ Մանչեստրի նախկին քաղաքապետը ուրբաթ օրը ճնշող մեծամասնությամբ աջակցություն ստացավ որպես Լեյբորիստական ​​կուսակցության առաջնորդ, այն բանից հետո, երբ անցյալ ամիս Քիր Սթարմերը հրաժարական տվեց։

Մասնագետները նշում են, որ Բըրնհեմը այժմ պետք է լուծի մի շարք խնդիրներ, որոնք արագորեն ճնշել են նրա նախորդներին։

Կյանքի արժեք

Առաջնահերթությունը կլինի տնտեսության խթանումը և այն ընտրողների կենսամակարդակի բարելավումը, ովքեր հուսահատվել են ռուս-ուկրաինական պատերազմի սկզբից ի վեր էներգակիրների և սննդամթերքի գների կտրուկ աճից։

Բըրնհեմը քիչ տեղ կունենա մանևրելու համար՝ դանդաղ տնտեսական աճի, բարձր պետական ​​պարտքի և խիստ ֆինանսական կանոնների պայմաններում, որոնք պահանջում են նրանից հավասարակշռել պետական ​​ծախսերը հարկային եկամուտների հետ։

Ուրբաթ օրը իր ելույթում Բըրնհեմն ասաց, որ ցանկանում է «մեզ տանել մի երկիր, որտեղ կյանքն ավելի մատչելի է»։

Նա պաշտպանել է տարածաշրջանային կենտրոններին լիազորությունների փոխանցումը՝ որպես աճի լծակ։

«Խոսքը միայն տեղական աճը խթանելու մասին չէ, այլ այս վայրերը վերափոխելու մասին է, որպեսզի դրանք խթանեն ազգային աճը», – բացատրեց «Արտադրողականության ինստիտուտ» հետազոտական ​​կազմակերպության ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Մաքքանը։

Բըրնհեմը հայտարարել է, որ կաջակցի փոքր բիզնեսին, «վերաարդյունաբերականացմանը» և ջրի, տրանսպորտի և էներգիայի նկատմամբ հանրային ավելի մեծ վերահսկողությանը։

«Ֆինանսական Թայմս»-ը հաղորդել է, որ նա կարող է մեղմացնել Հյուսիսային ծովում նավթի և գազի հորատման սահմանափակումները՝ էներգիայի վճարները կրճատելու համար։

Ֆինանսների նախարարի նրա ընտրությունը, որը դեռևս չհայտարարված է, կարող է որոշել, թե որքանով է նրա տնտեսական օրակարգը ձախակողմյան կամ կենտրոնամետ։

Սոցիալական ապահովության մասին օրինագիծ

Մեկ այլ գլխացավանք կլինի սոցիալական ապահովության ծախսերի կտրուկ աճը, որոնք Բըրնհեմը ընդունել է, որ պետք է կրճատվեն։

Սթարմերը հանրության և իր կուսակցության կողմից բացասական արձագանքի է արժանացել նպաստների համակարգի բարեփոխումների, այդ թվում՝ տարեցների համար ձմեռային վառելիքի վճարումների կրճատման պատճառով։

Նա ստիպված էր հրաժարվել փոփոխություններից, ինչը նպաստեց նրա ժողովրդականությանը։

Լեյբորիստական ​​կուսակցության այսպես կոչված մեղմ ձախակողմյան Բըրնհեմը ճնշման կենթարկվի՝ դիմադրելու նպաստների կրճատմանը։

Նա նաև խոստացել է «շտկել» թերֆինանսավորվող ոլորտները, ինչպիսին է սոցիալական խնամքը, որը նա փորձել է վերանայել 2009 թվականին առողջապահության նախարարի պաշտոնում։

Ուրբաթ օրը Բըրնհեմը, որի հայրը տառապում է Ալցհայմերի հիվանդությամբ, ասաց, որ «պատրաստ է բռնել եղինջը»՝ փոփոխություններ կատարելու համար, ավելացնելով, որ «համակարգը կոտրված է»։

Պաշտպանություն

Բըրնհեմը պետք է լրացնի 4.7 միլիարդ ֆունտ ստեռլինգի (6.3 միլիարդ դոլար) բացը երկրի պաշտպանության ներդրումային ծրագրում չորս տարվա ընթացքում։

Երկար ժամանակ ձգձգված ծրագիրը հրապարակվել է Starmer-ի կողմից անցյալ ամիս, բայց դրա իրականացման խնդիրը կընկնի Բըրնհեմի վրա։

Բըրնհեմը, հավանաբար, ճնշման կենթարկվի նաև ներքին և դաշնակիցների, այդ թվում՝ Միացյալ Նահանգների կողմից՝ պաշտպանության ծախսերը շարունակելու և մինչև 2035 թվականը ՀՆԱ-ի 3.5 տոկոսը ծախսելու ՆԱՏՕ-ի նպատակին հասնելու համար։

Նա նախկինում հայտարարել էր, որ «պատասխանատվություն» կստանձնի պաշտպանական ծրագիրը ֆինանսավորելու համար և պաշտպանության հարցում «ոչ մի զիջման» չի գնա։

Լեյբորիստական ​​կուսակցության ժողովրդականությունը

Հիմնական խնդիրը կլինի Նայջել Ֆարաջի ծայրահեղ աջակողմյան, հակամիգրացիոն կուսակցության՝ «Reform UK»-ի ժողովրդականության կտրուկ անկումը կանխելը։

Լեյբորիստական ​​կուսակցությունը մեծ թվով կողմնակիցներ է կորցրել ձախակողմյան «Կանաչների» և «Reform»-ի համար, որոնք մեծ հաջողություններ են ունեցել այս տարվա սկզբին տեղի ունեցած տեղական ընտրություններում՝ ճնշում գործադրելով Սթարմերի վրա՝ տեղը զիջելու այն քաղաքական գործչին, որը կարող է հակադրվել «Reform»-ի հաջողությանը։

Ուրբաթ օրը իր ելույթում Բըրնհեմը խոստացավ կառուցել նոր քաղաքական ուղղություն, «որը հստակորեն Լեյբորիստական ​​է», անկախ երկու եզրային կուսակցություններից։

«Մենք հաղթում ենք՝ լինելով մենք», – ասաց նա։

«Մենք չենք փորձի «կանաչներին» գերազանցել, կամ «Reform Reform»-ին գերազանցել, կամ անել այն, ինչ արել ենք անցյալում՝ չափազանց շատ պահպանողական հագուստ կրելով»։

Լոնդոնի տնտեսագիտության դպրոցի պրոֆեսոր Թոնի Թրևերսն ասել է, որ սա կարող է նշանակել այլ մոտեցում։

«Սա ազդանշան է այն մասին, որ Բըրնհեմի գլխավորությամբ Լեյբորիստական ​​կուսակցությունը կցանկանա փորձել վերադարձնել ընտրողներին «Ռեֆորմ»-ից և «Կանաչներից»՝ այլ առաջարկով», – AFP-ին ասել է Թրևերսը։

Արտաքին քաղաքականություն

«Միջազգային հարաբերությունների առումով մեծ խնդիրը Դոնալդ Թրամփի հետ գործ ունենալն է», – ասել է Թրևերսը՝ նշելով, որ Սթարմերը համեմատաբար բարեկամական հարաբերություններ ուներ ԱՄՆ նախագահի հետ մինչև ԱՄՆ-Իրան պատերազմը։

Բացի անկանխատեսելի ամերիկացի առաջնորդի հետ իր հարաբերությունները գտնելուց, որը Բըրնհեմին անվանել էր «ծայրահեղ լիբերալ», նա ստիպված կլինի պայքարել Ռուսաստանում, Ուկրաինայում և Մերձավոր Արևելքում մոլեգնող պատերազմների դեմ։

Բըրնհեմը ազդանշան է տվել, որ չի շեղվի Սթարմերի ընդհանուր առմամբ լավ գնահատված արտաքին քաղաքականությունից՝ պահպանելով սերտ կապեր ՆԱՏՕ-ի և այլ դաշնակիցների հետ։

«Մեր հարաբերությունները ԱՄՆ-ի հետ կմնան կարևորագույն՝ որպես մեր ամենակարևոր պաշտպանական և անվտանգության դաշնակից։ Եվ Մեծ Բրիտանիայի աջակցությունը Ուկրաինային չի նվազի», – գրել է Բըրնհեմը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Լատվիան դառնում է Լուկաշենկոյի վերջին ճնշման կետը ԵՄ-ի համար

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բեռլինը և Փարիզը համաձայնության են եկել «աննախադեպ» պաշտպանական համագործակցության շուրջ

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոլդովայում Գերմանիայի դեսպանը մեղադրվում է ռուսական պատմությունները կրկնելու մեջ

18/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Օլիմպոսը ձգտում է տեղ գտնել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում. Լուսանկարներ

19/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ Բրիտանիայի լրացուցիչ ընտրություններ. Նայջել Ֆարաժը բախվում է «ռեկորդային» թվով մրցակիցների

19/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինական ուժերը հարվածել են կենտրոնական Ռուսաստանի «խոշոր» լոգիստիկ կենտրոններին

19/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն հարվածների 7-րդ գիշերն է սկսում, քանի որ Իրանը հարձակվում է ռազմական օբյեկտների վրա

19/07/2026 infomitk@gmail.com