Մեծ Բրիտանիայի հաջորդ վարչապետ Էնդի Բըրնհեմի առջև ծառացած մարտահրավերները

Առաջնահերթությունը կլինի տնտեսության խթանումը և ընտրողների կենսամակարդակի բարելավումը
Էնդի Բըրնհեմը, որը երկուշաբթի օրը պետք է դառնա Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ, տասնամյակի ընթացքում Մեծ Բրիտանիայի յոթերորդ առաջնորդի պաշտոնը ստանձնելիս կբախվի մի շարք մարտահրավերների։
Մեծ Մանչեստրի նախկին քաղաքապետը ուրբաթ օրը ճնշող մեծամասնությամբ աջակցություն ստացավ որպես Լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդ, այն բանից հետո, երբ անցյալ ամիս Քիր Սթարմերը հրաժարական տվեց։
Մասնագետները նշում են, որ Բըրնհեմը այժմ պետք է լուծի մի շարք խնդիրներ, որոնք արագորեն ճնշել են նրա նախորդներին։
Կյանքի արժեք
Առաջնահերթությունը կլինի տնտեսության խթանումը և այն ընտրողների կենսամակարդակի բարելավումը, ովքեր հուսահատվել են ռուս-ուկրաինական պատերազմի սկզբից ի վեր էներգակիրների և սննդամթերքի գների կտրուկ աճից։
Բըրնհեմը քիչ տեղ կունենա մանևրելու համար՝ դանդաղ տնտեսական աճի, բարձր պետական պարտքի և խիստ ֆինանսական կանոնների պայմաններում, որոնք պահանջում են նրանից հավասարակշռել պետական ծախսերը հարկային եկամուտների հետ։
Ուրբաթ օրը իր ելույթում Բըրնհեմն ասաց, որ ցանկանում է «մեզ տանել մի երկիր, որտեղ կյանքն ավելի մատչելի է»։
Նա պաշտպանել է տարածաշրջանային կենտրոններին լիազորությունների փոխանցումը՝ որպես աճի լծակ։
«Խոսքը միայն տեղական աճը խթանելու մասին չէ, այլ այս վայրերը վերափոխելու մասին է, որպեսզի դրանք խթանեն ազգային աճը», – բացատրեց «Արտադրողականության ինստիտուտ» հետազոտական կազմակերպության ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Մաքքանը։
Բըրնհեմը հայտարարել է, որ կաջակցի փոքր բիզնեսին, «վերաարդյունաբերականացմանը» և ջրի, տրանսպորտի և էներգիայի նկատմամբ հանրային ավելի մեծ վերահսկողությանը։
«Ֆինանսական Թայմս»-ը հաղորդել է, որ նա կարող է մեղմացնել Հյուսիսային ծովում նավթի և գազի հորատման սահմանափակումները՝ էներգիայի վճարները կրճատելու համար։
Ֆինանսների նախարարի նրա ընտրությունը, որը դեռևս չհայտարարված է, կարող է որոշել, թե որքանով է նրա տնտեսական օրակարգը ձախակողմյան կամ կենտրոնամետ։
Սոցիալական ապահովության մասին օրինագիծ
Մեկ այլ գլխացավանք կլինի սոցիալական ապահովության ծախսերի կտրուկ աճը, որոնք Բըրնհեմը ընդունել է, որ պետք է կրճատվեն։
Սթարմերը հանրության և իր կուսակցության կողմից բացասական արձագանքի է արժանացել նպաստների համակարգի բարեփոխումների, այդ թվում՝ տարեցների համար ձմեռային վառելիքի վճարումների կրճատման պատճառով։
Նա ստիպված էր հրաժարվել փոփոխություններից, ինչը նպաստեց նրա ժողովրդականությանը։
Լեյբորիստական կուսակցության այսպես կոչված մեղմ ձախակողմյան Բըրնհեմը ճնշման կենթարկվի՝ դիմադրելու նպաստների կրճատմանը։
Նա նաև խոստացել է «շտկել» թերֆինանսավորվող ոլորտները, ինչպիսին է սոցիալական խնամքը, որը նա փորձել է վերանայել 2009 թվականին առողջապահության նախարարի պաշտոնում։
Ուրբաթ օրը Բըրնհեմը, որի հայրը տառապում է Ալցհայմերի հիվանդությամբ, ասաց, որ «պատրաստ է բռնել եղինջը»՝ փոփոխություններ կատարելու համար, ավելացնելով, որ «համակարգը կոտրված է»։
Պաշտպանություն
Բըրնհեմը պետք է լրացնի 4.7 միլիարդ ֆունտ ստեռլինգի (6.3 միլիարդ դոլար) բացը երկրի պաշտպանության ներդրումային ծրագրում չորս տարվա ընթացքում։
Երկար ժամանակ ձգձգված ծրագիրը հրապարակվել է Starmer-ի կողմից անցյալ ամիս, բայց դրա իրականացման խնդիրը կընկնի Բըրնհեմի վրա։
Բըրնհեմը, հավանաբար, ճնշման կենթարկվի նաև ներքին և դաշնակիցների, այդ թվում՝ Միացյալ Նահանգների կողմից՝ պաշտպանության ծախսերը շարունակելու և մինչև 2035 թվականը ՀՆԱ-ի 3.5 տոկոսը ծախսելու ՆԱՏՕ-ի նպատակին հասնելու համար։
Նա նախկինում հայտարարել էր, որ «պատասխանատվություն» կստանձնի պաշտպանական ծրագիրը ֆինանսավորելու համար և պաշտպանության հարցում «ոչ մի զիջման» չի գնա։
Լեյբորիստական կուսակցության ժողովրդականությունը
Հիմնական խնդիրը կլինի Նայջել Ֆարաջի ծայրահեղ աջակողմյան, հակամիգրացիոն կուսակցության՝ «Reform UK»-ի ժողովրդականության կտրուկ անկումը կանխելը։
Լեյբորիստական կուսակցությունը մեծ թվով կողմնակիցներ է կորցրել ձախակողմյան «Կանաչների» և «Reform»-ի համար, որոնք մեծ հաջողություններ են ունեցել այս տարվա սկզբին տեղի ունեցած տեղական ընտրություններում՝ ճնշում գործադրելով Սթարմերի վրա՝ տեղը զիջելու այն քաղաքական գործչին, որը կարող է հակադրվել «Reform»-ի հաջողությանը։
Ուրբաթ օրը իր ելույթում Բըրնհեմը խոստացավ կառուցել նոր քաղաքական ուղղություն, «որը հստակորեն Լեյբորիստական է», անկախ երկու եզրային կուսակցություններից։
«Մենք հաղթում ենք՝ լինելով մենք», – ասաց նա։
«Մենք չենք փորձի «կանաչներին» գերազանցել, կամ «Reform Reform»-ին գերազանցել, կամ անել այն, ինչ արել ենք անցյալում՝ չափազանց շատ պահպանողական հագուստ կրելով»։
Լոնդոնի տնտեսագիտության դպրոցի պրոֆեսոր Թոնի Թրևերսն ասել է, որ սա կարող է նշանակել այլ մոտեցում։
«Սա ազդանշան է այն մասին, որ Բըրնհեմի գլխավորությամբ Լեյբորիստական կուսակցությունը կցանկանա փորձել վերադարձնել ընտրողներին «Ռեֆորմ»-ից և «Կանաչներից»՝ այլ առաջարկով», – AFP-ին ասել է Թրևերսը։
Արտաքին քաղաքականություն
«Միջազգային հարաբերությունների առումով մեծ խնդիրը Դոնալդ Թրամփի հետ գործ ունենալն է», – ասել է Թրևերսը՝ նշելով, որ Սթարմերը համեմատաբար բարեկամական հարաբերություններ ուներ ԱՄՆ նախագահի հետ մինչև ԱՄՆ-Իրան պատերազմը։
Բացի անկանխատեսելի ամերիկացի առաջնորդի հետ իր հարաբերությունները գտնելուց, որը Բըրնհեմին անվանել էր «ծայրահեղ լիբերալ», նա ստիպված կլինի պայքարել Ռուսաստանում, Ուկրաինայում և Մերձավոր Արևելքում մոլեգնող պատերազմների դեմ։
Բըրնհեմը ազդանշան է տվել, որ չի շեղվի Սթարմերի ընդհանուր առմամբ լավ գնահատված արտաքին քաղաքականությունից՝ պահպանելով սերտ կապեր ՆԱՏՕ-ի և այլ դաշնակիցների հետ։
«Մեր հարաբերությունները ԱՄՆ-ի հետ կմնան կարևորագույն՝ որպես մեր ամենակարևոր պաշտպանական և անվտանգության դաշնակից։ Եվ Մեծ Բրիտանիայի աջակցությունը Ուկրաինային չի նվազի», – գրել է Բըրնհեմը։
Բաց մի թողեք
Լատվիան դառնում է Լուկաշենկոյի վերջին ճնշման կետը ԵՄ-ի համար
Բեռլինը և Փարիզը համաձայնության են եկել «աննախադեպ» պաշտպանական համագործակցության շուրջ
Մոլդովայում Գերմանիայի դեսպանը մեղադրվում է ռուսական պատմությունները կրկնելու մեջ