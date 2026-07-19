19/07/2026

EU – Armenia

RAF 11 մրցաշարում ըմբիշ Արսեն Հարությունյանը հաղթել է Եվրոպայի քառակի չեմպիոն Բեն Դավինոյին. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 19/07/2026 1 min read

ԱՄՆ-ում անցկացված RAF 11 մրցաշարում ըմբիշ Արսեն Հարությունյանը հաղթել է Եվրոպայի քառակի չեմպիոնը Բեն Դավինոյին։

Դավինոյի հետ մրցավեճում Հարությունյանը 0-5 հաշվից կարողացել է քամբեք կատարել և հաղթել 6-5 հաշվով։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչ էլ որ պատահի, այս թիմն արդեն կերտել է պատմություն․ առա՛ջ, Արգենտինա․ Մեսսիի ուղերձը

19/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դավիթն արդարության և ազնվության հարցերում ոչ մի զիջում չուներ». Դավիթ Գիշյանն անմահացել է 2022 թ. սեպտեմբերի 13-ին Շիկահողի դիրքում. Լուսանկարներ

19/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Օլիմպոսը ձգտում է տեղ գտնել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում. Լուսանկարներ

19/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Ահազանգ Զվարթնոց օդանավակայանից

19/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ էլ որ պատահի, այս թիմն արդեն կերտել է պատմություն․ առա՛ջ, Արգենտինա․ Մեսսիի ուղերձը

19/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայկական հոգու շունչը, Արսեն Պետրոսյանի քառյակով՝ Կամերային երաժշտության ամառային բեմում․ Լուսանկարներ

19/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դավիթն արդարության և ազնվության հարցերում ոչ մի զիջում չուներ». Դավիթ Գիշյանն անմահացել է 2022 թ. սեպտեմբերի 13-ին Շիկահողի դիրքում. Լուսանկարներ

19/07/2026 infomitk@gmail.com