RAF 11 մրցաշարում ըմբիշ Արսեն Հարությունյանը հաղթել է Եվրոպայի քառակի չեմպիոն Բեն Դավինոյին. Լուսանկար

ԱՄՆ-ում անցկացված RAF 11 մրցաշարում ըմբիշ Արսեն Հարությունյանը հաղթել է Եվրոպայի քառակի չեմպիոնը Բեն Դավինոյին։
Դավինոյի հետ մրցավեճում Հարությունյանը 0-5 հաշվից կարողացել է քամբեք կատարել և հաղթել 6-5 հաշվով։
ԱՄՆ-ում անցկացված RAF 11 մրցաշարում ըմբիշ Արսեն Հարությունյանը հաղթել է Եվրոպայի քառակի չեմպիոնը Բեն Դավինոյին։
Դավինոյի հետ մրցավեճում Հարությունյանը 0-5 հաշվից կարողացել է քամբեք կատարել և հաղթել 6-5 հաշվով։
Բաց մի թողեք
Ինչ էլ որ պատահի, այս թիմն արդեն կերտել է պատմություն․ առա՛ջ, Արգենտինա․ Մեսսիի ուղերձը
«Դավիթն արդարության և ազնվության հարցերում ոչ մի զիջում չուներ». Դավիթ Գիշյանն անմահացել է 2022 թ. սեպտեմբերի 13-ին Շիկահողի դիրքում. Լուսանկարներ
Օլիմպոսը ձգտում է տեղ գտնել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում. Լուսանկարներ