Գյուղացիները փակել են Երևան–Երասխ ավտոճանապարհը և բողոքում են լոլիկի մթերման խնդիրներից. Լուսանկար

Գյուղացիները փակել են Երևան–Երասխ ավտոճանապարհը և բողոքում են լոլիկի մթերման խնդիրներից։
«2 օր կանգնել եմ շուկայում, 2 արկղ պամիդոր չեմ ծախել։ Ամբողջ տարին տանջվել ենք, մեր հարցին պետք է լուծում տան։ Մինչև ղեկավարությունից մարդ չգա, էստեղից ավտո հանող չկա»,–ասել են ակցիայի մասնակիցները՝ պարեկներին։
Բաց մի թողեք
Վթարի է ենթարկվել դերասանուհի Սյուզան Պապյանը․ ինչ է կատարվել Երևան-Դիլիջան ճանապարհին․ Լուսանկար
Հրազդան գետից դուրս բերված տղայի եղբայրը բանակում է, ընտանիքը սարսափելի վատ վիճակում է. մանրամասներ
Ահազանգ Զվարթնոց օդանավակայանից