Որոշումը բեկանված է. Պատգամավորի թեկնածուն ազատ արձակվեց. Լուսանկար

«Ուժեղ Հայաստան» դաշինքից պատգամավորի թեկնածու, ուժի Գավառի գրասենյակի պատասխանատու Սասուն Բադոյանը ազատ է արձակվել։
Նրա դուստր` փաստաբան Մերի Բադոյանը ֆեյսբուքյան իր էջում լուսանկար է հրապարակել ու կից գրել է, «Գնում ենք տուն: Որոշումը բեկանված է` հիմնավոր կասկածի բացակայության հիմքով»:
Հիշեցնենք, որ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ավելի վաղ ձայնագրություն էր հրապարակել, և այդ ձայնագրության հիմքով Սասուն Բադոյանին կալանավորել էին։ Բադոյանը մեղադրվում էր ընտրակաշառքի գործով։
Հիշեցնենք, որ Սասուն Բադոյանը հերոս Կարեն Բադոյանի հայրն է։
Բաց մի թողեք
ՔՊ-ական Լիլիթ Մակունցը չի վերցնի ԱԺ պատգամավորական մանդատը
Միանգամից երկու ուժգին երկրաշարժ է տեղի ունեցել Իրանում
Կարապներ, կոկորդիլոսներ և մի շարք այլ կենդանիներ. ի՞նչ է առգարավվել Ծառուկյանի տնից