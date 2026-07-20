20/07/2026

EU – Armenia

Որոշումը բեկանված է. Պատգամավորի թեկնածուն ազատ արձակվեց. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 20/07/2026

«Ուժեղ Հայաստան» դաշինքից պատգամավորի թեկնածու, ուժի Գավառի գրասենյակի պատասխանատու Սասուն Բադոյանը ազատ է արձակվել։

Նրա դուստր` փաստաբան Մերի Բադոյանը ֆեյսբուքյան իր էջում լուսանկար է հրապարակել ու կից գրել է, «Գնում ենք տուն: Որոշումը բեկանված է` հիմնավոր կասկածի բացակայության հիմքով»:

Հիշեցնենք, որ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ավելի վաղ ձայնագրություն էր հրապարակել, և այդ ձայնագրության հիմքով Սասուն Բադոյանին կալանավորել էին։ Բադոյանը մեղադրվում էր ընտրակաշառքի գործով։

Հիշեցնենք, որ Սասուն Բադոյանը հերոս Կարեն Բադոյանի հայրն է։

Որոշումը բեկանված է. Պատգամավորի թեկնածուն ազատ արձակվեց

Բաց մի թողեք

1 min read

ՔՊ-ական Լիլիթ Մակունցը չի վերցնի ԱԺ պատգամավորական մանդատը

20/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միանգամից երկու ուժգին երկրաշարժ է տեղի ունեցել Իրանում

20/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարապներ, կոկորդիլոսներ և մի շարք այլ կենդանիներ. ի՞նչ է առգարավվել Ծառուկյանի տնից

20/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բըրնհեմը Միացյալ Թագավորության նոր վարչապետն է. Չարլզ III արքան ընդունել է … Լուսանկարներ

20/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վթարի է ենթարկվել դերասանուհի Սյուզան Պապյանը․ ինչ է կատարվել Երևան-Դիլիջան ճանապարհին․ Լուսանկար

20/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարևոր. Ի՞նչ անեն այն դիմորդները, որոնք ստացել են դրական գնահատական, բայց չեն ընդունվել բուհ

20/07/2026 infomitk@gmail.com

Գյուղացիները փակել են Երևան–Երասխ ավտոճանապարհը և բողոքում են լոլիկի մթերման խնդիրներից. Լուսանկար

20/07/2026 infomitk@gmail.com