20/07/2026

EU – Armenia

Քյոխը` Կարեն Ջալավյանը, հաղթել է բլոգեր Ռոման Բաղդասարյանին

infomitk@gmail.com 20/07/2026 1 min read

Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանը, դատավոր Ա.Կարաքեհյանի նախագահությամբ բավարարել է Կարեն Ջալավյանի (Քյոխ) հայցն ընդդեմ Ռոման Բաղդասարյանի՝ պարտավորեցնելով վերջինիս իր ֆեյսբուքյան էջերով հրապարակել հերքում՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«Ես՝ Ռոման Բաղդասարյանս, հրապարակային հայտարարում եմ, որ 2026 թվականի փետրվարի 5-ին ֆեյսբուք սոցիալական կայքի էջերումս հրապարակած այն արտահայտությունները, թե Կարեն Ջալավյանը (Քյոխը) գողացել է զինվորներից սնունդը և նրանց առանց ջրի պահել, Եղնիկներում ծաղրել և նվաստացրել է մեր զինվորներին, սովի է մատնել, ինչպես նաև Քյոխը մարդ է, որը միշտ ատել է Հայաստանից եկած զինվորներին, չեն համապատասխանում իրականությանը»:

Դատարանը նաև պարտավորեցրել է Ռոման Բաղդասարյանին որպես բարոյական վնասի փոխհատուցում Կարեն Ջալավյանին վճարել 100.000 ՀՀ դրամ:

Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ : https://hraparak.am/am/post/fd4becbf4a3a7357afa6aa723553b734

© 2008 – 2026 «Հրապարակ օրաթերթ»

Բաց մի թողեք

1 min read

Զվարճանքի և ժամանցի կենտրոնում «բացահայտվել է շուրջ 300 մլն դրամի ստվերային շրջանառություն»․ ՊԵԿ

20/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատախազնն ընդդեմ Առուշանյանի

20/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մարտաֆիլմ հիշեցնող կրակոցներ՝ Երևանում․ կա զոհ, հայտնի է մահացածի ինքնությունը

19/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բըրնհեմը Միացյալ Թագավորության նոր վարչապետն է. Չարլզ III արքան ընդունել է … Լուսանկարներ

20/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վթարի է ենթարկվել դերասանուհի Սյուզան Պապյանը․ ինչ է կատարվել Երևան-Դիլիջան ճանապարհին․ Լուսանկար

20/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարևոր. Ի՞նչ անեն այն դիմորդները, որոնք ստացել են դրական գնահատական, բայց չեն ընդունվել բուհ

20/07/2026 infomitk@gmail.com

Գյուղացիները փակել են Երևան–Երասխ ավտոճանապարհը և բողոքում են լոլիկի մթերման խնդիրներից. Լուսանկար

20/07/2026 infomitk@gmail.com