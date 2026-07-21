21/07/2026

EU – Armenia

Իրավիճակը լարվեց. Ծառուկյանը ձեռնաշղթաներով տեղափոխվեց ՊԵԿ․ Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 21/07/2026 1 min read

Ծառուկյանի ձեռնաշղթաները փոքր էին, նա ձեռքով ողջունեց իր աջակիցներին.

Գագիկ Ծառուկյանը ոստիկանության մեքենայով բերվել է ՀՀ քննչական կոմիտե։

Ծառուկյանը հարցաքննվելու է։ Հիշեցնենք՝ հուլիսի 6-ի վաղ առավոտից խուզարկություններ էին իրականացվել ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատանը, «Մուլտի Գրուպ» կոնցեռնի կազմում ընդգրկված գրեթե բոլոր ընկերություններում, ինչպես նաև այդ կազմակերպությունների տնօրենների բնակարաններում։

Ավելի ուշ՝ առանձնատան խուզարկության ավարտից հետո, Ծառուկյանը ձերբակալվել, տեղափոխվել էր Քննչական կոմիտե։

Հուլիսի 7-ին Ծառուկյանը կալանավորվել է երկու ամսով։ Կոմիտեն պաշտոնական հաղորդագրությամբ տեղեկացրել էր, թե ինչի համար է մեղադրվում Գագիկ Ծառուկյանը։ Նրա հետ միաժամանակ ձերբակալվել է ևս մեկ անձ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Եթե հանրաքվե, ապա՝ անկախության

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտաքին և ներքին ներդրողներ՝ խելոք աշխատեք, եթե ուզենք՝ կխլենք

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալեն Սիմոնյանի հարսի գործը մտել է փակուղի. Նա ընդունեց մեղքը, գործը կարճվեց, բայց դատական նիստեր չեն կայանում. Լուսանկարներ

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Վաճառվում է երեխայի կոշիկներ՝ երբեք չհագած». Հեմինգուեյը, Սարոյանը և վեց բառի հավերժությունը․ Մեծ գրողի ծննդյան օրվա առիթով

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դերոյիցս հետո ապրելու ուժ երեխաներս և թոռնիկներս են տալիս». Դերենիկ Կիրակոսյանն անմահացել է հոկտեմբերի 29-ին «Մարտունի-2»-ում. Լուսանկարներ

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրեզնոյում տեղի ունեցավ հերոսի հուշարձանի հիմնարկեքի արարողությունը. Լուսանկարներ

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ո՞վ է Էնդի Բըրնհեմը։ Սթարմերի իրավահաջորդը և Մեծ Բրիտանիայի յոթերորդ վարչապետը վերջին 10 տարվա ընթացքում

21/07/2026 infomitk@gmail.com