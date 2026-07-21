Սոցիալական Տնտեսական Ձկնաբույծները Կառավարության մոտ ակցիա են իրականացնում. Տեսանյութ infomitk@gmail.com 21/07/2026 Post navigation Previous Ծնվել է Մարմարիկ գետում մահացած հայտնաբերված 2-ամյա Տիգրանի եղբայրը, նրան կրկին Տիգրան են կոչել. ԼուսանկարNext Նա գրկեց ինձ, սփոփում էր և մի քանի անգամ խնդրեց չարտասվել․ Մեսսին՝ Յամալի մասին. Լուսանկար Բաց մի թողեք Միջազգային Սոցիալական Տասնյակ հազարավոր տներ մնացել են առանց էլեկտրականության. Լուսանկար 21/07/2026 infomitk@gmail.com 1 min read Տնտեսական Եվրոպայում արգելել են չվաճառված հագուստը ոչնչացնել 21/07/2026 infomitk@gmail.com 1 min read Սոցիալական Երևանում ծառը տապալվել է՝ կոտրելով գազախողովակներ, վնասելով ավտոմեքենաներ. ճանապարհը ամբողջությամբ փակվել է․ Լուսանկար 21/07/2026 infomitk@gmail.com
Բաց մի թողեք
Տասնյակ հազարավոր տներ մնացել են առանց էլեկտրականության. Լուսանկար
Եվրոպայում արգելել են չվաճառված հագուստը ոչնչացնել
Երևանում ծառը տապալվել է՝ կոտրելով գազախողովակներ, վնասելով ավտոմեքենաներ. ճանապարհը ամբողջությամբ փակվել է․ Լուսանկար