21/07/2026

EU – Armenia

Ձկնաբույծները Կառավարության մոտ ակցիա են իրականացնում. Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 21/07/2026

Բաց մի թողեք

Տասնյակ հազարավոր տներ մնացել են առանց էլեկտրականության. Լուսանկար

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպայում արգելել են չվաճառված հագուստը ոչնչացնել

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում ծառը տապալվել է՝ կոտրելով գազախողովակներ, վնասելով ավտոմեքենաներ. ճանապարհը ամբողջությամբ փակվել է․ Լուսանկար

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Օրբանը Բուդապեշտից հեռացել է. կմնա Միացյալ Նահանգներո՞ւմ, թե՞ «ապաստան կստանա Մոսկվայում»

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Հորդանանի, Պակիստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների զորավարժությունները չեն ընդհատվել

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն չի ձերբակալվի ԱՄՆ-ում. Թրամփ

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նա գրկեց ինձ, սփոփում էր և մի քանի անգամ խնդրեց չարտասվել․ Մեսսին՝ Յամալի մասին. Լուսանկար

21/07/2026 infomitk@gmail.com