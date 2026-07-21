Նա գրկեց ինձ, սփոփում էր և մի քանի անգամ խնդրեց չարտասվել․ Մեսսին՝ Յամալի մասին. Լուսանկար

Արգենտինայի ազգային հավաքականի 39-ամյա ավագ Լիոնել Մեսսին պատասխանել է այն հարցին, թե ինչ է իրեն ասել Իսպանիայի ընտրանու 19-ամյա եզրային հարձակվող Լամին Յամալը վճռորոշ խաղի եզրափակիչ սուլիչից հետո։
«Ի՞նչ է ինձ ասել Յամալը… Նա գրկեց ինձ, սփոփում էր և մի քանի անգամ խնդրեց չարտասվել։ Նա չափազանց բարի անձնավորություն է»,- նշել է Լիոնել Մեսսին։
Հիշեցնենք, որ աշխարհի 2026 թվականի առաջնության եզրափակիչում արգենտինացիները 0-1 հաշվով պարտություն կրեցին Իսպանիայի հավաքականից։ Այս մրցաշարում Մեսսին մասնակցել է բոլոր 8 հանդիպումներին՝ դառնալով 8 գոլի և 4 գոլային փոխանցման հեղինակ։
Հատկանշական է, որ եզրափակիչ դիմակայությունը միակն էր այս առաջնությունում, որի ժամանակ արգենտինացիների ավագը հեռացավ խաղադաշտից առանց արդյունավետ գործողություն գրանցելու։
Բաց մի թողեք
Ծնվել է Մարմարիկ գետում մահացած հայտնաբերված 2-ամյա Տիգրանի եղբայրը, նրան կրկին Տիգրան են կոչել. Լուսանկար
«Բոլորդ ազատ եք, հաջողություն»․ Գևորգ Գրիգորյանը նոր սիրելի ունի. Լուսանկար
ԱԱ-2030-ը կունենա 64 մասնակից և 6 տանտեր