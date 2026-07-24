24/07/2026

EU – Armenia

Գագիկ Ծառուկյանը ձեռնաշղթաներով կրկին Քննչական կոմիտեում է. նա հարցաքննվում է

infomitk@gmail.com 24/07/2026 1 min read

ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին ձեռնաշղթաներով կրկին բերել են Քննչական կոմիտե՝ հարցաքննության:

Հիշեցնենք՝ հուլիսի 6-ի վաղ առավոտից խուզարկություններ էին իրականացվել ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատանը, «Մուլտի Գրուպ» կոնցեռնի կազմում ընդգրկված գրեթե բոլոր ընկերություններում, ինչպես նաև այդ կազմակերպությունների տնօրենների բնակարաններում։

Ավելի ուշ՝ առանձնատան խուզարկության ավարտից հետո, Ծառուկյանը ձերբակալվել, տեղափոխվել էր Քննչական կոմիտե։ Հուլիսի 7-ին նա կալանավորվել է երկու ամսով։

Քննչական կոմիտեն պաշտոնական հաղորդագրությամբ տեղեկացրել էր, թե ինչի համար է մեղադրվում Գագիկ Ծառուկյանը։

Բաց մի թողեք

Դիլիջանում հայտնաբերել և ձերբակալել են 2 հետախուզվողի․ Տեսանյութ

24/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արագածոտնում եղբայրները գրտնակի հարվածով կյանքից զրկել են իրենց մորն ու թաքցրել հողաշերտի տակ

24/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ խափանման միջոց է կիրառվել

23/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

«88» սուպերմարկետի հացի արտադրամասի գործունեություն է կասեցվել

24/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սևանում վրանի մեջ դի է հայտնաբերվել. Լուսանկար

24/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարյուր անգամ դիմել եմ, ոչ մի քայլ չի արել

24/07/2026 infomitk@gmail.com

Գյուղացու բերքը Էջմիածնի շուկայում վառվում է. Տեսանյութ

24/07/2026 infomitk@gmail.com