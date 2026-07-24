24/07/2026

EU – Armenia

Գյուղացու բերքը Էջմիածնի շուկայում վառվում է. Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 24/07/2026

Իշխանական բլոգերի հետ վիճաբանության մեջ մտած ու հետո ձերբակալված քաղաքացին ազատ է արձակվել, բայց կա հարուցված քրեական գործ, որով քաղաքագետ ներկայացող Արամ Ավետիսյանը չի անցնում։

Ձմերուկ վաճառող քաղաքացին ազատության մեջ է. մանրամասներ

Քրեական վարույթ է նախանձեռնվել խուլիգանության հոդվածով, սակայն ձմերուկ վաճառող քաղաքացին, մեր տեղեկություններով, դեռեւս կարգավիճակ չունի, նրան մեղադրանք չի առաջադրվել։

Նշենք, որ դեպքը տեղի է ունեցել Արմավիրի շուկաներից մեկում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Սևանում վրանի մեջ դի է հայտնաբերվել. Լուսանկար

24/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դվորկովիչը հրաժարական է տվել ՖԻԴԵ-ի նախագահի պաշտոնից ԵՄ պատժամիջոցների պատճառով. Լուսանկար

24/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը կավարտվի, երբ զիջումներ արվեն Մոսկվայի օգտին․ Մասկ

24/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

«88» սուպերմարկետի հացի արտադրամասի գործունեություն է կասեցվել

24/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սևանում վրանի մեջ դի է հայտնաբերվել. Լուսանկար

24/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարյուր անգամ դիմել եմ, ոչ մի քայլ չի արել

24/07/2026 infomitk@gmail.com

Գյուղացու բերքը Էջմիածնի շուկայում վառվում է. Տեսանյութ

24/07/2026 infomitk@gmail.com