Գյուղացու բերքը Էջմիածնի շուկայում վառվում է. Տեսանյութ

Իշխանական բլոգերի հետ վիճաբանության մեջ մտած ու հետո ձերբակալված քաղաքացին ազատ է արձակվել, բայց կա հարուցված քրեական գործ, որով քաղաքագետ ներկայացող Արամ Ավետիսյանը չի անցնում։
Քրեական վարույթ է նախանձեռնվել խուլիգանության հոդվածով, սակայն ձմերուկ վաճառող քաղաքացին, մեր տեղեկություններով, դեռեւս կարգավիճակ չունի, նրան մեղադրանք չի առաջադրվել։
Նշենք, որ դեպքը տեղի է ունեցել Արմավիրի շուկաներից մեկում։
Բաց մի թողեք
Սևանում վրանի մեջ դի է հայտնաբերվել. Լուսանկար
Դվորկովիչը հրաժարական է տվել ՖԻԴԵ-ի նախագահի պաշտոնից ԵՄ պատժամիջոցների պատճառով. Լուսանկար
Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը կավարտվի, երբ զիջումներ արվեն Մոսկվայի օգտին․ Մասկ