ԵՄ նոր անդամների համար անհրաժեշտ են օբյեկտիվ չափանիշներ

Չեռնոգորիան աջակցում է ապագա անդամների համար ԵՄ օրենքի գերակայության նոր երաշխիքներին՝ միաժամանակ պնդելով, որ դրանք պետք է հիմնված լինեն օբյեկտիվ չափանիշների վրա և չստեղծեն անդամակցության երկրորդ մակարդակ։
Չեռնոգորիան աջակցում է նոր երաշխիքներին՝ կանխելու համար ԵՄ ապագա անդամների կողմից օրենքի գերակայության և ժողովրդավարական չափանիշների նկատմամբ հետընթացը, բայց միայն այն դեպքում, եթե դրանք հիմնված լինեն համակարգային խախտումները գնահատելու օբյեկտիվ չափանիշների վրա, Euronews-ին ասել է երկրի ԵՄ-ում դեսպանը։
Չեռնոգորիան անդամակցության գործընթացում ամենաառաջադեմ թեկնածու երկիրն է՝ նպատակ ունենալով դառնալ ԵՄ 28-րդ անդամ պետությունը 2028 թվականին։ Սակայն նրա անդամակցության հայտը կարող է բարդանալ ընդլայնման գործընթացի վերանայման մի շարք առաջարկների պատճառով։
Դրանցից գլխավորը. ԵՄ վեց հիմնադիր անդամներից հինգը կոչ են արել ավելի ուժեղ երաշխիքներ տրամադրել անդամակցությունից հետո ժողովրդավարական նահանջի դեմ՝ Վիկտոր Օրբանի Հունգարիայից քաղված դաս։
ԵՄ-ում Չեռնոգորիայի առաքելության ղեկավար Պետար Մարկովիչը Euronews-ին ասել է, որ իր երկիրը կողմ է ավելի խիստ երաշխիքներին՝ նշելով, որ Պոդգորիցան արդեն իսկ գերազանցում է որոշ անդամ պետությունների իրավունքի գերակայության բարեփոխումների հարցում, ըստ Եվրոպական հանձնաժողովի պարբերական վերանայման։
«Չեռնոգորիան շահագրգռված է ԵՄ չափանիշները պահպանելու համար նախատեսված երաշխիքներ ներդնելու հարցում: Սակայն հնարավոր խախտումները պետք է գնահատվեն յուրաքանչյուր դեպքի համար՝ օբյեկտիվ չափանիշների համեմատ, որպեսզի ապացուցվի համակարգված հետընթացը», – ասել է նա։
Մարկովիչը պնդել է, որ չափանիշները պետք է համաձայնեցվեն անդամակցության մեկնարկից առաջ և չպետք է օգտագործվեն նոր անդամի քվեարկության իրավունքը անցումային շրջանում նախապես սահմանափակելու համար՝ մի քայլ, որը նա անվանել է քաղաքական և իրավական առումով կասկածելի՝ նախազգուշացնելով, որ դա կարող է արդյունավետորեն ստեղծել երկրորդ կարգի անդամակցություն։
Միևնույն ժամանակ, դեսպանը նշել է, որ Չեռնոգորիայի համար նոր երաշխիքներ ընդունելու հիմնական խթաններից մեկն այն է, որ դրանք կարող են հարթեցնել վավերացման գործընթացը՝ ապահովելով լրացուցիչ վստահություն, հատկապես այն պատճառով, որ որոշ հիմնադիր անդամների քաղաքական սպեկտրը դեպի աջ է շարժվում և ավելի սկեպտիկորեն է վերաբերվում ընդլայնմանը։
Մեթոդաբանության բարեփոխում
Մեկ այլ առաջարկ, որը սեղանին է դրված, «աստիճանական ինտեգրումն» է, որը առաջ են մղում Ֆրանսիան և Գերմանիան, որը թեկնածու երկրներին թույլ կտա վաղաժամ օգուտներ քաղել ԵՄ անդամակցությունից՝ անդամակցության գործընթացում առաջ շարժվելիս։
«Շատ երկար ժամանակ ընդլայնման մեթոդաբանության վերաբերյալ իրական քննարկում չի եղել», – ասաց Մարկովիչը՝ ողջունելով ընդլայնման վերադարձը որպես եվրոպական մայրաքաղաքներում գերակա քաղաքական առաջնահերթություն։
Սակայն նա պնդեց, որ անդամակցության գործընթացում 14 տարվա ինտենսիվ աշխատանքից հետո անարդար կլինի կանոնները այսքան ուշ փոխել, հատկապես այն պատճառով, որ Չեռնոգորիան առաջին երկիրն էր, որը ընդունեց և ամենաառաջադեմ երկիրը, որը մոտենում էր ավարտին ներկայիս մեթոդաբանությամբ։
«Խոսքը այն մասին չէ, թե ինչի ենք մենք արժանի։ Սա ռացիոնալ ընտրություն է։ Նոր մեթոդաբանության վերաբերյալ քննարկումները պետք է կենտրոնանան այն թեկնածու երկրների վրա, որոնց համար ներկայիս մեթոդաբանությունը չի աշխատել։ Չեռնոգորիայի համար այն, անկասկած, աշխատել է», – հավելեց Մարկովիչը։
«Ռազմավարական առումով, խաղադրույքները չէին կարող ավելի բարձր լինել։ ԵՄ-ն իրական հնարավորություն ունի չեղարկելու Brexit-ի ազդեցությունը և կրկին վերադառնալու ընդլայնմանը», – եզրափակեց Մարկովիչը։
Բաց մի թողեք
Կոսովոն ավելիին է արժանի ԵՄ-ից, ասում է դեսպանը
Հունաստանի գազի զիջումը բացում է ԵՄ-ի կողմից Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների փաթեթը
«Ժամացույցը տկտկում է». Ինչու է քաղաքական կենտրոնը ժամանակի պակաս ունենում