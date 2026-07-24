Հարյուր անգամ դիմել եմ, ոչ մի քայլ չի արել

«Ազգային ժողովրդավարների դաշինք» կուսակցության նախագահ Արշակ Սադոյանն ասել է, որ համազգային մեծ հավաք հրավիրելը, ազգ-կազմակերպություն ձևավորելը կարևոր է:
«Պետք է ձևավորվի ԱՄՆ-ում կամ Ֆրանսիայում գրանցված համահայկական մասնավոր ռազմականացված կազմակերպություն: Դրա նպատակը պետք է լինի պաշտպանել բոլոր ազգերին՝ օտարների ոտնձգություններից, նաև սահմանները պաշտպանել: Պատկերացրեք՝ եթե ձևավորված լիներ համահայկական մասնավոր ռազմականացված կազմակերպություն՝ ԱՄՆ-ում գրանցված, 44-օրյա պատերազմն այլ հունով կընթանար, Ղարաբաղի էթնիկ զտումը չէր էլ լինի: Ինչքա՜ն ազգադավ դավաճան է Նիկոլ Փաշինյանը, երբ հարյուր անգամ դիմել եմ այս հարցով, ոչ մի քայլ չի արել: Իսկ հիմա ժամանակն է արհեստական բանականության օգնությամբ, ստիպել, պարտադրել, որպեսզի հրավիրվի համահայկական հավաք և հավաքը ձևավորի ցանցային այն կառույցը, որի մասին ԱԲ-ն էլ ասաց: Դա շատ ավելի հզոր կլինի, քան այս փոքրիկ երկրում 2,5 մլն հայության պետություն կոչված ՀՀ-ն»,- հայտարարել է ԱԺ նախկին պատգամավորը:
Բաց մի թողեք
Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը կավարտվի, երբ զիջումներ արվեն Մոսկվայի օգտին․ Մասկ
«TRIPP»-ը, Թեհրանը և Երևանի հաշվարկները. որտեղ են հիմնական վտանգները
Մեր աչքի առջև Երևանը դարձել է Բաքվի քույր քաղաքը