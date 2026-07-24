24/07/2026

EU – Armenia

Որ երկիրը որքան է վաստակել «Մունդիալ 2026»-ի ժամանակ

infomitk@gmail.com 24/07/2026 1 min read

Ֆուտբոլի այս տարվա Աշխարհի առաջնությունը կարելի է համարել պատմության ամենից առատաձեռնը։ 32 թիմից մասնակիցների կազմի ավելացումը 48-ի եւ եկամուտների աճը թույլ են տվել ՖԻՖԱ-ին զգալիորեն ավելացնել ազգային ֆեդերացիաներին կատարվող վճարումները։

Առաջնությանը մասնակիցների ընդհանուր ֆինանսական փաթեթը կազմել է 871 միլիոն դոլար։Դա եւ մրցանակային պարգեւատրումներն են, եւ հավաքականների պատրաստությունը եւ հավելյալ վճարումները, եւ կեցության ու այլ ծախսերը։ Հիմնական մասը վճարումների կապված է թիմերի արդյունքների հետ։ Այն հավաքականները, որոնք ավարտել են իրենց ելույթները խմբային փուլերում կստանան 10 միլիոն դոլար։

Պատրաստության համար նախատեսված ծախսերի հետ միասին՝ 12,5 միլիոն դոլար։ 1/16-րդ եզրափակիչների մասնակիցներին կհասնի 12 միլիոն դոլար նախապատրաստական ծախսերն էլ հետը գումարած՝ 14,5 միլիոն դոլար։ 1/8-րդ եզրափակչում պայքարից դուրս եկած թիմերի ընդհանուր եկամուտը կկազմի 18,5 միլիոն դոլար։

Քառորդ եզրափակչում մրցապայքարից դուրս եկած թիմերը կունենան 22,5 միլիոն դոլար։ Չորրորդ տեղն զբաղեցրած Ֆրանսիայի հավաքականի ընդհանուր եկամուտը Մունդիալից կկազմի 30,5 միլիոն դոլար։

Բրոնզե մեդալակիր Անգլիան կստանա 32,5 միլիոն դոլար։ Արծաթե մեդալակիր Արգենտինայի հավաքականի եկամուտը կկազմի 36,5 միլիոն դոլար։ Չեմպիոն դարձած Իսպանիայի հավաքականի ընդհանուր եկամուտը կկազմի 53,5 միլիոն դոլար։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպես ամառվա ընթացքում պահպանել առողջությունն ու խուսափել անցանկալի հետևանքներից

24/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աննախադեպ գտածո Էրեբունիի հնավայրում․ ինչ է հայտնաբերել ֆրանս-հայկական հնագիտական արշավախումբը. Լուսանկար

24/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

0-ներով համարանիշերն արդեն հասանելի են նաև առանց աճուրդի. ՆԳ նախարարի հրամանն ուժի մեջ է մտել

24/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

«88» սուպերմարկետի հացի արտադրամասի գործունեություն է կասեցվել

24/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սևանում վրանի մեջ դի է հայտնաբերվել. Լուսանկար

24/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարյուր անգամ դիմել եմ, ոչ մի քայլ չի արել

24/07/2026 infomitk@gmail.com

Գյուղացու բերքը Էջմիածնի շուկայում վառվում է. Տեսանյութ

24/07/2026 infomitk@gmail.com