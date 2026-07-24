Չեն համաձայնել փոխհատուցում վճարել Իրանին

Ամերիկյան կողմը բանակցությունների ընթացքում չի համաձայնել փոխհատուցում վճարել Իրանին։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի ԱԳ նախարար Աբաս Արաղչին։
«Սակայն նրանք հասկացել են, որ առանց Իրանի դիրքորոշման հաշվառման՝ կապված փոխհատուցման վճարման հետ, որեւէ համաձայնություն չի կարող գոյանալ։ Դրա համար էլ, փոխելով ձեւը եւ անվանումը, նրանք դա ներկայացրել են որպես վերականգնման պլան՝ հիմնադրամ, որը ունենալու է 300 միլիարդ դոլար։ Ես չեմ հավաստիացնում, թե այդ պլանը կյանքի կոչվելու է, թե՝ ոչ»,- ասված է Արաղչու հայտարարության մեջ։
Իսլամական Հանրապետության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն ասել է նաեւ, որ նույնիսկ եթե վերջնական համաձայնություն կայանա, ինչպես այլ շատ դեպքերում է եղել, քանի դեռ ամեն բան համաձայնեցված չէ, առաջանալու են բազմաթիվ հարցեր, տարաձայնություններ, վիճարկումներ ու խնդիրներ։ Արաղչին շեշտել է, որ նախատեսված ֆոնդի գումարը համարժեք է փոխհատուցման գումարի չափին՝ 300 միլիարդ դոլար։
Բաց մի թողեք
Դվորկովիչը հրաժարական է տվել ՖԻԴԵ-ի նախագահի պաշտոնից ԵՄ պատժամիջոցների պատճառով. Լուսանկար
Մեծ Բրիտանիան ստանձնում է Ուկրաինայի համար պատերազմից հետո ստեղծված բազմազգ ուժերի հրամանատարությունը
ԵԿԲ-ն պահպանել է տոկոսադրույքները, քանի որ Իրանի շուրջ պատերազմի բռնկումը սպառնում է բարձրացնել գները