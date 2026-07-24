24/07/2026

EU – Armenia

Չեն համաձայնել փոխհատուցում վճարել Իրանին

infomitk@gmail.com 24/07/2026 1 min read

Ամերիկյան կողմը բանակցությունների ընթացքում չի համաձայնել փոխհատուցում վճարել Իրանին։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի ԱԳ նախարար Աբաս Արաղչին։

«Սակայն նրանք հասկացել են, որ առանց Իրանի դիրքորոշման հաշվառման՝ կապված փոխհատուցման վճարման հետ, որեւէ համաձայնություն չի կարող գոյանալ։ Դրա համար էլ, փոխելով ձեւը եւ անվանումը, նրանք դա ներկայացրել են որպես վերականգնման պլան՝ հիմնադրամ, որը ունենալու է 300 միլիարդ դոլար։ Ես չեմ հավաստիացնում, թե այդ պլանը կյանքի կոչվելու է, թե՝ ոչ»,- ասված է Արաղչու հայտարարության մեջ։

Իսլամական Հանրապետության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն ասել է նաեւ, որ նույնիսկ եթե վերջնական համաձայնություն կայանա, ինչպես այլ շատ դեպքերում է եղել, քանի դեռ ամեն բան համաձայնեցված չէ, առաջանալու են բազմաթիվ հարցեր, տարաձայնություններ, վիճարկումներ ու խնդիրներ։ Արաղչին շեշտել է, որ նախատեսված ֆոնդի գումարը համարժեք է փոխհատուցման գումարի չափին՝ 300 միլիարդ դոլար։

Բաց մի թողեք

1 min read

Դվորկովիչը հրաժարական է տվել ՖԻԴԵ-ի նախագահի պաշտոնից ԵՄ պատժամիջոցների պատճառով. Լուսանկար

24/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ Բրիտանիան ստանձնում է Ուկրաինայի համար պատերազմից հետո ստեղծված բազմազգ ուժերի հրամանատարությունը

24/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵԿԲ-ն պահպանել է տոկոսադրույքները, քանի որ Իրանի շուրջ պատերազմի բռնկումը սպառնում է բարձրացնել գները

24/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

«88» սուպերմարկետի հացի արտադրամասի գործունեություն է կասեցվել

24/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սևանում վրանի մեջ դի է հայտնաբերվել. Լուսանկար

24/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարյուր անգամ դիմել եմ, ոչ մի քայլ չի արել

24/07/2026 infomitk@gmail.com

Գյուղացու բերքը Էջմիածնի շուկայում վառվում է. Տեսանյութ

24/07/2026 infomitk@gmail.com