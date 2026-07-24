24/07/2026

EU – Armenia

Սևանում վրանի մեջ դի է հայտնաբերվել. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 24/07/2026 1 min read

Այսօր՝ հուլիսի 24-ին, առեղծվածային ու ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Գեղարքունիքի մարզում։

Ժամը 10:30-ի սահմաններում ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Սևանի բաժնում հերթական օպերատիվ տեղեկություններն են ստացվել, որ Սևանա լճի «Կոկոբելո» հանգստյան գոտու տարածքում դի կա։

Նշված հանգստյան գոտու բացօթյա տարածքում՝ վրանի մեջ, հայտնաբերվել է Գեղարքունիքի մարզի բնակիչ, 31-ամյա Ռազմիկ Գ.-ի դին։

Դեպքի փաստով Սևանի քննչական բաժնում սպանության (հանկարծամահության) հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ըստ դատաբժշկի նախնական եզրակացության՝ արտաքին զննությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։

Սևանում վրանի մեջ դի է հայտնաբերվել

Բաց մի թողեք

Գյուղացու բերքը Էջմիածնի շուկայում վառվում է. Տեսանյութ

24/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ընտանեկան բռնության մասին հաղորդումները 2026 թվականի 6 ամիսներին 78-ով ավելացել են

24/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դիլիջանում ոչ սթափ վարորդը «Lixiang L7»-ով գլխիվայր հայտնվել է երթևեկելի գոտուց դուրս․ կա վիրավnր․ Լուսանկար

24/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

«88» սուպերմարկետի հացի արտադրամասի գործունեություն է կասեցվել

24/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սևանում վրանի մեջ դի է հայտնաբերվել. Լուսանկար

24/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարյուր անգամ դիմել եմ, ոչ մի քայլ չի արել

24/07/2026 infomitk@gmail.com

Գյուղացու բերքը Էջմիածնի շուկայում վառվում է. Տեսանյութ

24/07/2026 infomitk@gmail.com