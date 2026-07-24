24/07/2026

EU – Armenia

«88» սուպերմարկետի հացի արտադրամասի գործունեություն է կասեցվել

infomitk@gmail.com 24/07/2026

«ՆՆ Հոլդինգ» ՍՊ ընկերությանը պատկանող հացի արտադրամասում, որ գործում է Արագածոտնի մարզի Հարթավան գյուղի «88» սուպերմարկետում, իրականացվել է վերահսկողություն, որի ընթացքում Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի տեսուչներն արձանագրել են սանիտարահիգիենիկ նորմերի խախտումներ, մասնավորապես՝

արտադրական շինությունների նախագծումը, դրանց կառուցվածքը, դասավորվածությունը և չափսը չեն բացառել պարենային հումքի և սննդամթերքի, աղտոտված և մաքուր գույքի խաչաձևվող հոսքերը,
պատերի մակերևույթները պատրաստված չեն անջրանցիկ, լվացվող, ախտահանվող նյութերից,

առաստաղները կամ տանիքների ներքին մակերևույթներն ու կառուցվածքներն ապահով չեն եղել, չի կանխարգելվել կեղտի կուտակումը, բորբոսի առաջացումը, մասնիկների թափվելու հնարավորությունը

սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող սարքավորումները, գործիքները, պարագաները և բեռնարկղերը կառուցված չեն եղել հիգիենայի պահանջները բավարարող նյութերից, չեն պահվել նորոգ ու բարվոք վիճակում:

Հացի այդ արտադրամասի արտադրական գործունեությունը կասեցվել է, ընկերության տնօրենին հանձնարարվել է ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ և հացի արտադրամասը համապատասխանեցնել սահմանված պահանջներին: Խախտումների վերացման համար սահմանվել է ժամկետ:

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵԿԲ-ն պահպանել է տոկոսադրույքները, քանի որ Իրանի շուրջ պատերազմի բռնկումը սպառնում է բարձրացնել գները

24/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն Google-ին տուգանել է 890 միլիոն եվրոյով՝ խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների կանոնների խախտման համար

24/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բեթհովենն ընդդեմ թռչունների. ԵԿԲ-ն կազմում է նոր եվրո թղթադրամների դիզայնի կարճ ցուցակը

24/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

«88» սուպերմարկետի հացի արտադրամասի գործունեություն է կասեցվել

24/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սևանում վրանի մեջ դի է հայտնաբերվել. Լուսանկար

24/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարյուր անգամ դիմել եմ, ոչ մի քայլ չի արել

24/07/2026 infomitk@gmail.com

Գյուղացու բերքը Էջմիածնի շուկայում վառվում է. Տեսանյութ

24/07/2026 infomitk@gmail.com