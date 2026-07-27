Նարեկ Կարապետյանի հերթական խոստումը կատարված է

Այսօրվանից գործում է անվճար տրանսպորտային միջոց:
Այն փոխադրումներ է իրականացնելու Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքից դեպի՝ Լոռի բերդ, Լեջան, Ագարակ, Յաղդան ու Կողես գյուղ և հակառակ ուղղություններով։
Նավթի դարաշրջանը ավարտվում է:
Ադրբեջանի դարաշրջանը ավարտվում է:
Հայաստանը ունի բոլոր հնարավորությունները, եթե կազմակերպվի,- գրել է Նարեկ Կարապետյանը։
Բաց մի թողեք
Աշխարհի ամենաթանկ մորթին, որն օգտագործվում է վեցանիշ գումարներով վերարկուների մեջ, կարճ ժամանակով հայտնվեց Ռուսաստանի նկատմամբ ԵՄ պատժամիջոցներից
Սառը հաշվարկ, թե՞ օդից քաղված։ Ինչպե՞ս է ԵՄ-ն որոշում խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների դեմ այդ խոշոր տուգանքները
Վրաերթ Երևանում. տուժածը տեղում մահացել է. Լուսանկար