27/07/2026

EU – Armenia

Նարեկ Կարապետյանի հերթական խոստումը կատարված է

infomitk@gmail.com 27/07/2026 1 min read

Այսօրվանից գործում է անվճար տրանսպորտային միջոց:

Այն փոխադրումներ է իրականացնելու Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքից դեպի՝ Լոռի բերդ, Լեջան, Ագարակ, Յաղդան ու Կողես գյուղ և հակառակ ուղղություններով։

Նավթի դարաշրջանը ավարտվում է:

Ադրբեջանի դարաշրջանը ավարտվում է:

Հայաստանը ունի բոլոր հնարավորությունները, եթե կազմակերպվի,- գրել է Նարեկ Կարապետյանը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Աշխարհի ամենաթանկ մորթին, որն օգտագործվում է վեցանիշ գումարներով վերարկուների մեջ, կարճ ժամանակով հայտնվեց Ռուսաստանի նկատմամբ ԵՄ պատժամիջոցներից

27/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սառը հաշվարկ, թե՞ օդից քաղված։ Ինչպե՞ս է ԵՄ-ն որոշում խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների դեմ այդ խոշոր տուգանքները

27/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վրաերթ Երևանում. տուժածը տեղում մահացել է. Լուսանկար

27/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպես կարող է Սերբիան էլ ավելի բարդացնել Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության գործընթացը

27/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Մեղավորները պետք է պատասխանատվություն կրեն հետևանքների համար». Իրանը կրկին զգուշացնում է Բուլղարիային ԱՄՆ ինքնաթիռների տեղակայման վերաբերյալ

27/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աշխարհի ամենաթանկ մորթին, որն օգտագործվում է վեցանիշ գումարներով վերարկուների մեջ, կարճ ժամանակով հայտնվեց Ռուսաստանի նկատմամբ ԵՄ պատժամիջոցներից

27/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ են Մեծ Բրիտանիայի կողմից Կիևին տրամադրվող Stone Cloak սարքերը

27/07/2026 infomitk@gmail.com