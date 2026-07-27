27/07/2026

EU – Armenia

Ֆիլհարմոնիկը վերադառնում է Սյունիք․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 27/07/2026 1 min read

Միջազգային հեղինակավոր հարթակներում մեծ հռչակ վայելող ջութակահար Սերգեյ Խաչատրյանը և Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ վերադառնում են Սյունիք՝ բնության վեհությունը վերածելու հնչյունների սիմֆոնիայի։

Այս շրջագայությունը, որ «Ֆիկհարմոնիկը՝ մարզերում» ծրագիրի մաս է կազմում, ոչ միայն մշակութային խոշոր իրադարձություն է, այլև կարևորագույն քայլ՝ ուղղված մարզերում բարձրարվեստ դասական երաժշտության հասանելիությանն ու հոգևոր կյանքի աշխուժացմանը:

Համաշխարհային բեմեր նվաճած, մեր երկրի առաջին և կարևոր նվագախմբի մարզային շրջագայությունները կրում են ռազմավարական և խորհրդանշական բնույթ, իսկ 2024թ-ից աշխարհահռչակ ջութակահար Սերգեյ Խաչատրյանի մասնակցությամբ սյունիքյան բեմերում ելույթները դարձել են ամենամյա գեղեցիկ ավանդույթ:

Այս տարի շրջագայության մեկնարկը կտրվի հուլիսի 29-ին Մեղրիի մարզամշակութային կենտրոնում կայանալիք համերգով, հուլիսի 30-ի համերգը տեղի կունենա Կապանի Մշակույթի կենտրոնում, հուլիսի 31-ի եզրափակիչ համերգը՝ Գորիսի Վ. Վաղարշյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում: Մեղրիի և Կապանի համերգների գործընկերներն են Զանգեզուրի և Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատները:

Այս բացառիկ երեկոների ընթացքում հանդիսատեսի դատին կհանձնվի համաշխարհային և հայ դասական երաժշտության գլուխգործոցներ՝ Մաքս Բրուխի Ջութակի կոնցերտը և Արամ Խաչատրյանի «Դիմակահանդես» դրամայի երաժշտությունը:

Ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի և հռչակավոր ջութակահար Սերգեյ Խաչատրյանի համար հայրենի մարզերում ելույթ ունենալը սոսկ հերթական համերգային շրջագայություն չէ, այլ կարևոր առաքելություն: Մշակութային ապակենտրոնացումը և Սյունիքի պես ռազմավարական ու հոգևոր կարևորագույն կենտրոնում նմանատիպ նախագծերի իրականացումը հնարավորություն է տալիս տեղի հանդիսատեսին հաղորդակից դարձնել միջազգային բարձր կատարողական արվեստին՝ սեփական հարկի տակ:

Այս տարի «Ֆիկհարմոնիկը՝ մարզերում» ծրագիրը մեկնարկել է հունիսին՝ Աշտարակում, Վաղարշապատում, Հրազդանում և Չարենցավանում կայացած համերգներով, որոնք նվիրված էին Առնո Բաբաջանյանի և Էդվարդ Միրզոյանի 105-ամյա հոբելյաններին:

Բաց մի թողեք

1 min read

Առնոբաբաջանյանական երգերը Դավիթ Մելքոնյանի ջազ քառյակով՝ Կամերայինի ամառային բացօթյա բեմում․ Տեսանյութեր, Լուսանկարներ

23/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Վաճառվում է երեխայի կոշիկներ՝ երբեք չհագած». Հեմինգուեյը, Սարոյանը և վեց բառի հավերժությունը․ Մեծ գրողի ծննդյան օրվա առիթով

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ես գիտակցաբար բոյկոտեցի «Ոսկե Ծիրանը»․ Սիմոն Սարգսյան

19/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպես կարող է Սերբիան էլ ավելի բարդացնել Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության գործընթացը

27/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Մեղավորները պետք է պատասխանատվություն կրեն հետևանքների համար». Իրանը կրկին զգուշացնում է Բուլղարիային ԱՄՆ ինքնաթիռների տեղակայման վերաբերյալ

27/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աշխարհի ամենաթանկ մորթին, որն օգտագործվում է վեցանիշ գումարներով վերարկուների մեջ, կարճ ժամանակով հայտնվեց Ռուսաստանի նկատմամբ ԵՄ պատժամիջոցներից

27/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ են Մեծ Բրիտանիայի կողմից Կիևին տրամադրվող Stone Cloak սարքերը

27/07/2026 infomitk@gmail.com