«Մեղավորները պետք է պատասխանատվություն կրեն հետևանքների համար». Իրանը կրկին զգուշացնում է Բուլղարիային ԱՄՆ ինքնաթիռների տեղակայման վերաբերյալ

Թեհրանի երրորդ նախազգուշացումը Բուլղարիային հնչեց ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Բուլղարիայի վարչապետ Ռումեն Ռադևի կողմից ավիաբազային աջակցություն տրամադրելու համար հրապարակավ շնորհակալություն հայտնելուց անմիջապես հետո։
Իրանը նոր նախազգուշացում է հղել Բուլղարիային, այն բանից հետո, երբ բալկանյան երկիրը թույլ է տվել Միացյալ Նահանգներին օգտագործել իր ռազմական բազաները, սրելով Թեհրանի և Սոֆիայի միջև դիվանագիտական լարվածությունը։
Սոցիալական ցանցերում հրապարակված հայտարարության մեջ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային ասել է, որ «Բուլղարիայում որոշումներ կայացնողները պետք է պատասխանատվություն կրեն իրենց ռազմական բազաներում ԱՄՆ օդային լիցքավորման ինքնաթիռ տեղակայելու վտանգավոր որոշման համար»։
Հայտարարության մեջ ավելացվել է, որ Թեհրանը կարծում է, որ սա մեկուսացված դեպք չէ՝ պնդելով, որ նմանատիպ որոշումներ նախկինում էլ են կայացվել «Իրանի դեմ ԱՄՆ ռազմական գործողություններին աջակցելու» համար։
«Բուլղար ժողովուրդը շատ լավ գիտի, որ իրանցի ժողովուրդը երբեք որևէ խնդիր չի ունեցել Բուլղարիայի հետ։ Տասնամյակներ շարունակ մեր երկու ազգերի միջև հարաբերությունները հիմնված են եղել փոխադարձ հարգանքի վրա», – ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը։
Վերջին մեկնաբանությունները երրորդ անգամն են, որ Իրանը նախազգուշացում է հղել Բուլղարիային ԱՄՆ ռազմական ինքնաթիռների առկայության վերաբերյալ։
Դա տեղի ունեցավ ընդամենը մի քանի օր անց այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրապարակավ շնորհակալություն հայտնեց Բուլղարիայի վարչապետ Ռումեն Ռադևին Truth Social-ում գրառման մեջ։
«Շնորհակալություն, վարչապետ Ռադև։ Բուլղարիան Թրամփի կողքին է և աջակցում է ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերի բազայի տեղակայմանը՝ չնայած Իրանի սպառնալիքներին», – գրել է Թրամփը։
«Ռիսկը մնում է սահմանափակ», – հանգստացնում է նախարարը հանրությանը
Այս փոխանակումը մտահոգություններ է առաջացրել Բուլղարիայում, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ պաշտպանության նախարար Դիմիտար Ստոյանովը փորձում էր հանրությանը վստահեցնել, որ ռիսկերը մնում են սահմանափակ։
Բուլղարական bTV հեռարձակողին տված հարցազրույցում Ստոյանովն ասել է, որ ինքը չի մտահոգված Իրանի կողմից Բուլղարիայի դեմ հրթիռային հարձակման հնարավորությամբ, չնայած նա ընդունել է, որ «ամեն ինչ հնարավոր է»։
Հնարավոր ահաբեկչական հարձակումների վախերի վերաբերյալ անդրադառնալով՝ նախարարը պնդել է, որ ռիսկն այժմ ավելի ցածր է, քան այն ժամանակ, երբ ԱՄՆ ռազմական ինքնաթիռները տեղակայված էին քաղաքացիական օդանավակայանում։
Այս շաբաթվա սկզբին Բուլղարիայի խորհրդարանը հաստատել է ԱՄՆ ինքնաթիռների տեղափոխումը Բեզմեր ռազմական ավիաբազա։ Այս որոշումը բողոքի ակցիաներ է առաջացրել տեղի բնակիչների շրջանում, ովքեր ասում են, որ վախենում են, որ այս քայլը կարող է տարածքը դարձնել պոտենցիալ թիրախ՝ տարածաշրջանային լարվածության աճի պայմաններում։
Բաց մի թողեք
Զոհերի թիվն աճում է․ ՌԴ-ն զանգվածային հարձակման է ենթարկվել
«ԱՄՆ-ին թույլ չենք տա որոշել՝ երբ լինի պատերազմ, երբ՝ խաղաղություն». Իրանի ԱԳՆ
Ռոստովում ուժեղ փոթորկի պատճառով մեկ մարդ մահացել է, 28-ը՝ վիրավորվել. Լուսանկար