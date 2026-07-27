Աշխարհի ամենաթանկ մորթին, որն օգտագործվում է վեցանիշ գումարներով վերարկուների մեջ, կարճ ժամանակով հայտնվեց Ռուսաստանի նկատմամբ ԵՄ պատժամիջոցներից

Այժմ այն դադար է ստացել
Ռուսական շքեղ սամույր մորթու ներմուծումը կարող է վերսկսվել այն բանից հետո, երբ ԵՄ անդամ պետությունները վերացրին ապրիլին մտցված արգելքը։
Փոփոխությունը ներառվել է Բրյուսելի կողմից Մոսկվայի դեմ վերջին պատժամիջոցների փաթեթում, որը համաձայնեցվել է անցյալ շաբաթ։
Եվրահանձնաժողովը պնդել է, որ բացառությունը անհրաժեշտ է, քանի որ Ռուսաստանը գերիշխում է համաշխարհային սամույրի առևտրում, ինչը եվրոպական արտադրողներին թողնում է քիչ այլընտրանքային մատակարարներով։
«Ինչպես երևում է, շատ դժվար է դրանք ձեռք բերել որևէ այլ տեղ», – ասել է ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյան։
Ռուսաստանյան սամույր մորթու երկու հիմնական գնորդները՝ Իտալիան և Հունաստանը, պնդում էին բացառության համար, Euractiv-ին ասել է ԵՄ դիվանագետը։
Մեղմ ոսկու գինը
Սամույրը (Martes zibellina), որը փոքր մսակեր կաթնասուն է, որը բնիկ է Հյուսիսային Ասիայի անտառներում, գնահատվում է իր բացառիկ փափուկ մորթու համար և վաղուց ի վեր ցանկալի է Եվրոպայի շքեղ նորաձևության տների համար։
Ռուսական սամույրե վերարկուները կարող են վաճառվել տասնյակ կամ նույնիսկ հարյուր հազարավոր եվրոներով, ինչը New York Times-ին ստիպեց մի անգամ հարցնել, թե ինչպես կարող է մեկը ավելի թանկ արժենալ, քան Rolls-Royce-ը։
Ըստ Ռուսաստանի միակ միջազգային մորթեղենի աճուրդի տան՝ «Սոյուզպուշնինայի», հունական և իտալական ընկերությունները շարունակում են մնալ առաջատար միջազգային գնորդների շարքում՝ չինացի և ռուս գնորդների հետ մեկտեղ, չնայած 2022 թվականին Ուկրաինայի լայնածավալ ներխուժմանը։
Օրինակ՝ իտալացի մորթեղենագործ Մաուրիցիո Բրասկին աճուրդի տան լավագույն սամույրե խմբաքանակը գնել է 2022 թվականի սեպտեմբերին «Բրասչի» ընկերության անունից և կրկին 2023 թվականի մայիսին՝ Մոսկվայում գտնվող մասնավոր հաճախորդի համար, ցույց են տալիս «Սոյուզպուշնինայի» հրապարակային փաստաթղթերը։
Այնուամենայնիվ, 2022 թվականին սահմանված պատժամիջոցների համաձայն՝ մշակված մորթեղենի մուտքը ԵՄ և Ռուսաստան արտահանումը, ինչպես նաև այլ շքեղ ապրանքների, ինչպիսիք են ադամանդները և խավիարը, արգելված է։
2022 թվականին Հունաստանի մորթեղեն արտադրողները, որտեղ գտնվում է ԵՄ-ի վերջին մնացած արտադրական կլաստերներից մեկը՝ Կաստորիայի և Սիատիստայի շրջակայքում, կտրականապես դեմ արտահայտվեցին պատերազմական միջոցառումներին, զգուշացնելով, որ դրանք կնշանակեն մահվան դատավճիռ արդյունաբերության համար։
Անցյալ շաբաթ համաձայնեցված նորացված բացառությունը վերականգնում է ռուսական հում սամույրե մորթու հասանելիությունը, նույնիսկ այն դեպքում, երբ պատրաստի մորթեղենի արտահանումը Ռուսաստան դեռևս արգելված է։
Հակասական բիզնես
Ռուսական մորթու վերաբերյալ կտրուկ շրջադարձը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Բրյուսելը քննարկում է, թե ինչ անել իր սեփական, շատ ավելի փոքր մորթեղենի արդյունաբերության հետ։
Խաղադրույքի տակ է մորթեղենի ֆերմայի հնարավոր արգելքը ԵՄ-ում, որը կհետևի ԵՄ-ում այդ պրակտիկայի դադարեցմանը, ինչպես նաև մորթեղենի ներմուծման և վաճառքի արգելքին ուղղված հաջող քաղաքացիական նախաձեռնությանը։
ԵՄ միայն մի քանի երկրներ, այդ թվում՝ Իսպանիան, Հունաստանը, Հունգարիան, Ֆինլանդիան և Լեհաստանը, դեռևս ունեն ակտիվ մորթեղենի ֆերմաներ, չնայած Լեհաստանն արդեն իսկ ընդունել է օրենսդրություն՝ առաջիկա տարիներին արդյունաբերությունը փուլ առ փուլ վերացնելու համար։
Այնուամենայնիվ, հանձնաժողովը բազմիցս հետաձգել է իր որոշումը, որը սկզբում սպասվում էր մարտին։ Այդ ամիս Euractiv-ի կողմից դիտված նախագծի առաջարկը ցույց էր տալիս, որ ԵՄ գործադիր մարմինը հակված է կենդանիների բարեկեցության վերաբերյալ ավելի խիստ դրույթների՝ արտադրության և ներմուծման արգելք սահմանելու փոխարեն։
Բաց մի թողեք
Սառը հաշվարկ, թե՞ օդից քաղված։ Ինչպե՞ս է ԵՄ-ն որոշում խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների դեմ այդ խոշոր տուգանքները
Նարեկ Կարապետյանի հերթական խոստումը կատարված է
Ռուսաստանը հուլիսի 27-ից սահմանափակում է կաթնամթերքի ներմուծումը Հայաստանից