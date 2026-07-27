Ինչպես կարող է Սերբիան էլ ավելի բարդացնել Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության գործընթացը

Սերբիայի ԵՄ անդամակցության դանդաղեցված գործընթացը վտանգում է խճճվել Ուկրաինայի հետ, քանի որ Արևմտյան Բալկանների բարեկամ պետությունները ձգտում են պահպանել աշխարհագրական հավասարակշռությունը և հավասար վերաբերմունքը։
Վերջին շաբաթներին Ուկրաինան դանդաղ առաջընթաց է գրանցել ԵՄ անդամակցության ճանապարհին՝ բացելով վեց բանակցային խմբերից երկուսը, միաժամանակ դեռևս հանդիպելով գործընթացի արագացման դիմադրությանը։ Սակայն այժմ այն բախվում է մեկ այլ բարդության՝ Սերբիայի։
Ուկրաինայի առաջընթացը Մոլդովայի հետ համատեղ ավելի շատ խմբեր բացելու հարցում հնարավոր դարձավ միայն Վիկտոր Օրբանի ապրիլին տեղի ունեցած ընտրություններում կրած ջախջախիչ պարտությունից հետո։
Հունգարիայի նոր վարչապետ Պետեր Մագյարը նախաձեռնեց Կիևի հետ երկկողմանի խնդիրները լուծելու աշխատանքներ՝ Անդրկարպատիայում հունգարական փոքրամասնության նկատմամբ վերաբերմունքի վերաբերյալ, բայց համաձայնել է բացել խմբերը օրենքի գերակայության և արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ։
Միևնույն ժամանակ, Բուդապեշտը դիմադրել է բոլոր վեց խմբերը միաժամանակ բացելու ճնշմանը՝ նախընտրելով քայլ առ քայլ մոտեցում՝ հարցը երկրի ներսում ավելի հեշտ մարսելու համար՝ Օրբանի օրոք տարված հակաուկրաինական քարոզչության տարիներից հետո։
Այնուամենայնիվ, Կիևի անդամակցության ուղղությամբ առաջընթացը գտնվում է ԵՄ անդամ պետությունների կողմից աճող ճնշման տակ, որոնք պնդում են Արևմտյան Բալկաններում ընդլայնման առաջընթացի, մասնավորապես՝ Սերբիայի դաշինք ընդունման հարցում։
«Կա բարակ գիծ այն մասին, որ բոլոր թեկնածու երկրները պետք է հավասար վերաբերվեն, և մեկ աշխարհագրական տարածքի հետ առաջընթացը մեկ այլի հետ կապելու միջև», – Euronews-ին ասել է ԵՄ դիվանագետը՝ անանուն մնալու պայմանով։
Այս ամսվա սկզբին Եվրահանձնաժողովը կրկին առաջ քաշեց Սերբիայի հետ 3-րդ խմբի բացման հարցը, որը անդամակցության գործընթացում կանգ է առել 2021 թվականի դեկտեմբերից ի վեր, և կրկին ութ անդամ պետություններ դեմ արտահայտվեցին այդ քայլին։
Ըստ հակառակորդների՝ Սերբիայի իրավունքի գերակայության ոլորտում արձանագրած ցուցանիշները չեն համապատասխանում ԵՄ չափանիշներին, և երկիրը քիչ է համապատասխանեցրել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին՝ պահպանելով Մոսկվայի հետ երկիմաստ հարաբերություններ։
Ի տարբերություն դրա, հանձնաժողովը, Ֆրանսիայի, Իսպանիայի և այսպես կոչված «Արևմտյան Բալկանների բարեկամների» ճնշման տակ, պնդում է, որ Սերբիան արդեն զգալի առաջընթաց է գրանցել մի շարք բարեփոխումների հարցում, որոնք արդարացնում են անդամակցության հայտի առաջխաղացումը։
Արևմտյան Բալկանների բարեկամների խմբի մեջ են մտնում Իտալիան, Հունաստանը, Սլովակիան, Ավստրիան, Չեխիան, Խորվաթիան և Սլովենիան։
Արևմտյան Բալկանների այլ երկրների ԵՄ անդամակցության ուղղությամբ առաջընթացը, որտեղ Չեռնոգորիան և Ալբանիան համարվում են դաշինքին միանալու հաջորդ հերթում, ճնշում է գործադրում Սերբիայի կառավարության վրա՝ սեփական բնակչությանը բացատրելու, թե ինչու է իր անդամակցության հայտը, կարծես, անորոշ վիճակում։
Միևնույն ժամանակ, Սերբիան լայնորեն համարվում է տարածաշրջանի ամենաազդեցիկ երկիրը՝ լինելով ամենախիտ բնակեցված և ամենամեծ տնտեսություն ունեցող երկիրը։
Միևնույն ժամանակ, Արևմտյան Բալկանների բարեկամների մեծ մասը՝ բացառությամբ Խորվաթիայի, պնդում են, որ աշխարհաքաղաքական նկատառումները ստեղծում են կրկնակի ստանդարտներ մի կողմից Սերբիայի, իսկ մյուս կողմից՝ Ուկրաինայի համար։
«Մտահոգություն կա, որ Արևմտյան Բալկանների բարեկամները կարող են Ուկրաինայի և Մոլդովայի անդամակցության գործընթացը կապել Սերբիայի համար 3-րդ կլաստերի բացման հետ», – ասել է երկրորդ դիվանագետը։ «Մեկ ճակատում առաջ շարժվելը ճնշում է ստեղծում նաև մեկ այլ ճակատում առաջ շարժվելու համար»։
Միևնույն ժամանակ, անդամ պետությունները լայնորեն համաձայն են, որ ընդլայնումն ամենալավն է աշխատում, երբ քաղաքականությունը դուրս է գալիս ճանապարհից և թույլ է տալիս տեխնիկական աշխատանքներին շարունակել՝ գիտակցելով, որ որքան շատ կապեր են ստեղծվում փաստաթղթերի միջև, այնքան ավելի բարդ է դառնում պատկերը։
Անցյալում Օրբանի կառավարությունը, կարծես, կապ էր ստեղծում Սերբիայի և Ուկրաինայի միջև, սակայն Ուկրաինայի անդամակցության հարցը չափազանց գաղափարականորեն լիցքավորված էր որևէ փոխանակում տեղի ունենալու համար։ Այժմ, երբ Բուդապեշտը փոխում է դիրքորոշումը, այդ կապը կարող է վերստին ի հայտ գալ։
«Հանձնաժողովն ասում է, որ պետք է հարգվի աշխարհագրական հավասարակշռությունը, բայց Սերբիան մեզ չի օգնում [ներքին բարեփոխումների հարցում]», – Euronews-ին ասել է երրորդ դիվանագետը՝ հավելելով, որ դեռևս հույս կա, որ 3-րդ խումբը կբացվի աշնանը։
Մինչ այժմ կապը տեղի չի ունեցել։ Սակայն, քանի որ ճնշում է գործադրվում մինչև տարեվերջ Ուկրաինայի և Մոլդովայի համար բոլոր բանակցային խմբերը բացելու համար, հավասար վերաբերմունքի և աշխարհագրական հավասարակշռության կոչ անող ձայները, հավանաբար, ավելի բարձր կաճեն։
Բաց մի թողեք
Սառը հաշվարկ, թե՞ օդից քաղված։ Ինչպե՞ս է ԵՄ-ն որոշում խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների դեմ այդ խոշոր տուգանքները
Ֆրանսիան և Գերմանիան ձգտում են մեծ գործարք կնքել մեքենաների և «Արտադրված է Եվրոպայում» մակնիշի ավտոմեքենաների վերաբերյալ
Ֆրանսիացի քաղաքական գործիչները չեն կարողանում կշտանալ «Դե Գոլ»-ից