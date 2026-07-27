Ֆրանսիան և Գերմանիան ձգտում են մեծ գործարք կնքել մեքենաների և «Արտադրված է Եվրոպայում» մակնիշի ավտոմեքենաների վերաբերյալ

Փարիզը և Բեռլինը ձգտում են համաձայնության՝ ամրապնդելու ԵՄ «Արդյունաբերական արագացուցիչների մասին» օրենքում պաշտպանությունը և մեղմացնելու այրման շարժիչների արգելքը։
ՓԱՐԻԶ — Էմանուել Մակրոնը և Ֆրիդրիխ Մերցը փորձում են վերջին անգամ գործարկել ֆրանս-գերմանական շարժիչը։
Անցյալ շաբաթ Գերմանիայում համատեղ նախարարական հանդիպումներից հետո Եվրամիության երկու խոշորագույն տնտեսությունների ղեկավարները հանձնարարել են իրենց կառավարություններին կնքել մեծ գործարք, որը, նրանց խոսքով, կամրապնդի Եվրոպայի արդյունաբերական պաշտպանությունը և կվերականգնի դաշինքի ավտոմոբիլային արդյունաբերությունը՝ երկու երկրների համար հիմնական առաջնահերթություններ։
Պայմանագիրը կմիավորի Ֆրանսիայի ջանքերը՝ պահպանելու ավելի շատ պետական գնումների պայմանագրեր և սուբսիդիաներ եվրոպական արդյունաբերության համար, Գերմանիայի ջանքերի հետ՝ փրկելու իր հիվանդ ավտոարտադրողներին, որոնց ճգնաժամը հասել է սուր փուլի, այն բանից հետո, երբ Volkswagen-ը վերջերս զգուշացրեց, որ ստիպված կլինի կրճատել 100,000 աշխատատեղ ամբողջ աշխարհում։
Ձևավորվող համաձայնագրով Բեռլինը կաջակցի Փարիզի կողմից ԵՄ «Արդյունաբերական արագացուցիչների մասին» օրենքում պահանջվող ավելի խիստ «Արտադրված է Եվրոպայում» դրույթներին։ Սա կսահմանափակեր, թե որ առևտրային գործընկերներն են համապատասխանում Միության համարժեք «վստահելի գործընկեր» կարգավիճակին պետական գնումների և սուբսիդիաների հիմնական ծրագրերում։
Ի պատասխան, Ֆրանսիան կհամաձայնվի թուլացնել ԵՄ-ի կողմից 2035 թվականին նախատեսված նոր այրման շարժիչով մեքենաների փուլային դուրսբերումը, ինչպես պահանջում էր Բեռլինը։
«Մեզ հանձնարարվել է կազմել համապարփակ համաձայնագիր այս թեմաների վերաբերյալ», – POLITICO-ին ասել է Ֆրանսիայի արդյունաբերության նախարար Սեբաստիան Մարտենը։ «Հիանալի կլիներ աշնանը համաձայնագիր ունենալ։ Վստահ եմ, որ մենք կարող ենք ներգրավել այլ երկրների, ինչպիսին է Իտալիան, միանալ մեզ։ Բոլոր երկրները սպասում են ֆրանս-գերմանական համաձայնագրի»։
Երկու բարձրաստիճան գերմանացի պաշտոնյաներ, որոնց անանունությունը չի տրամադրվել, քանի որ նրանք լիազորված չեն եղել խոսել պաշտոնական մակարդակով, հաստատել են, որ համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ են ընթանում։
Հռենոսի երկու կողմերի պաշտոնյաները շեշտել են, որ գործարքի ճշգրիտ պայմանները դեռ պետք է քննարկվեն, քանի որ բանակցությունները գտնվում են վաղ փուլում։ Երկու կողմերն էլ, հավանաբար, ստիպված կլինեն լրացուցիչ զիջումներ անել՝ վերջնական համաձայնագրի հասնելու համար։
Մարտինի խոսքով՝ բանակցությունները կշարունակվեն ամբողջ ամռան ընթացքում՝ սեպտեմբերի 24-ին ԵՄ արդյունաբերության նախարարների հանդիպումից և հոկտեմբերի 15-16-ին կայանալիք ԵՄ առաջնորդների գագաթնաժողովից առաջ համաձայնության հասնելու նպատակով։
Բանակցությունները կհամընկնեն ԵՄ-Չինաստան դժվար բանակցությունների հետ՝ կապված դաշինքի օրական 1 միլիարդ եվրո երկկողմ առևտրային դեֆիցիտի վերականգնման հետ։ Մինչդեռ ԵՄ կառավարություններն ու օրենսդիրները վիճում են արդյունաբերության մասին օրենքի տեքստի շուրջ, որը Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ցանկանում է ընդունել մինչև տարեվերջ։
Ֆինանսական հարցեր
Գործարքը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Բեռլինն ու Փարիզը պայքարում են ծայրահեղ աջ առաջնորդ Մարին Լե Պենի՝ Մակրոնին հաջորդելու հնարավորության հետ, մի սցենար, որը, ինչպես սպասվում է, զգալիորեն կբարդացնի համատեղ աշխատանքը ԵՄ մակարդակով։
Մակրոնն ու Մերցը խոստացել են համաձայնության գալ ԵՄ առաջնահերթությունների շուրջ, այդ թվում՝ դաշինքի հաջորդ յոթամյա բյուջեի, որը հայտնի է որպես Բազմամյա ֆինանսական շրջանակ, վերջնական տարբերակի մշակման հարցում, սակայն իրենց հրատապությունը ձևակերպել են որպես Եվրոպայի անկում ապրող տնտեսությունը արագ փրկելու միջոց։
Այնուամենայնիվ, հաջորդ տարի կայանալիք Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններից առաջ կայանալիք քարոզարշավը, որին Մակրոնը զրկված է պաշտոնավարման ժամկետի սահմանափակումներով, հավանաբար մի քանի ամիսների ընթացքում կփակի բյուջետային համաձայնագրի կնքման հնարավորությունը։
Հարցումների առաջատար Լը Պենը խոստացել է կտրուկ կրճատել Փարիզի ներդրումները ԵՄ բյուջե, եթե ընտրվի։
Ֆրանս-գերմանական բանակցությունների մասին հարցին Լը Պենի կուսակցության՝ «Ազգային միավորման» պաշտոնյան պատասխանել է, որ աշնանը իր քարոզարշավի ծրագիրը ներկայացնելիս կկիսվի ֆրանս-գերմանական հարաբերությունների վերաբերյալ իր տեսլականով։
Ծայրահեղ ձախակողմյան թեկնածու Ժան-Լյուկ Մելանշոնը X-ի եթերում ասել է, որ Փարիզի և Բեռլինի միջև ցանկացած համաձայնագիր միայն Մակրոնին կկապի գործարքի հետ, և ոչ թե Ֆրանսիային կամ նրա հաջորդ առաջնորդին։
Մեքենաներ ընդդեմ վստահելի գործընկերների
Գերմանիան և նրա հզոր ավտոմոբիլային արդյունաբերությունը վաղուց են պնդում թուլացնել ԵՄ-ի կողմից 2035 թվականից սկսած նոր այրման շարժիչով մեքենաների փուլային դուրսբերման ծրագիրը՝ պնդելով, որ ավտոարտադրողներին պետք է ավելի մեծ ճկունություն տրվի, և որ այլընտրանքային վառելիքները պետք է ավելի մեծ դեր խաղան։
Ֆրանսիան վաղուց է պաշտպանում այս նպատակը որպես Եվրոպական կանաչ համաձայնագրի անկյունաքար։ Սակայն Մակրոնը գնալով ավելի քննադատաբար է մոտենում դաշինքի կանաչ օրակարգի որոշ մասերին, և Փարիզը վերջերս ազդարարել է, որ բաց է ավելի մեծ ճկունության համար այն արտադրողների համար, որոնք ամրապնդում են եվրոպական մատակարարման շղթաները և տեղական արտադրությունը։
Ավելի սուր անհամաձայնությունը վերաբերում է «Արդյունաբերական արագացուցիչի մասին» օրենքին։
Ֆրանսիայի տնտեսության հանձնակատար Ստեֆան Սեժուրնի կողմից առաջարկված արդյունաբերական օրինագիծը եվրոպական ընկերություններին առավելություն կտա պետական գնումների և սուբսիդիաների ծրագրերում: Գերմանիան զգուշավոր է եղել այն դրույթներից, որոնք, նրա կարծիքով, կարող են բյուրոկրատական խոչընդոտներ ստեղծել կամ խոչընդոտել կարևոր առևտրային գործընկերներին։
Միության առևտրային պարտավորությունների հետ բախումից խուսափելու համար Եվրոպական հանձնաժողովը առաջարկել է նոր կանոնների առավելությունները տարածել ԵՄ անդամ չհանդիսացող «վստահելի գործընկերների» վրա, որոնց ապրանքները կհամարվեն «Արտադրված է Եվրոպայում», եթե համապատասխանեն սահմանված չափանիշների ցանկին։
Գերմանիան նախկինում ցանկանում էր տեսնել այնպիսի դաշնակիցների, ինչպիսիք են Մեծ Բրիտանիան կամ Կանադան, ընդգրկել, մինչդեռ Ֆրանսիան ցանկանում է սահմանափակել «Արտադրված է Եվրոպայում» սկզբունքը սկզբում դաշինքի 27 անդամ պետություններով, նախքան այն յուրաքանչյուր դեպքի համար առանձին ընդլայնելը։
«Արտադրված է Եվրոպայում» սկզբունքը իմաստ ունի միայն այն դեպքում, եթե այն արտադրված է Եվրոպայում», – ասաց Մարտինը։
Բաց մի թողեք
Ինչպես կարող է Սերբիան էլ ավելի բարդացնել Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության գործընթացը
Սառը հաշվարկ, թե՞ օդից քաղված։ Ինչպե՞ս է ԵՄ-ն որոշում խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների դեմ այդ խոշոր տուգանքները
Ֆրանսիացի քաղաքական գործիչները չեն կարողանում կշտանալ «Դե Գոլ»-ից