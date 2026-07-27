Իսլանդիայի ընդդիմության ղեկավարը՝ Եվրոպային. Մի՛ միջամտեք մեր հանրաքվեին

Գուդրուն Հաֆշտեյնսդոտիրը օգոստոսի 29-ին անդամակցության բանակցությունների վերսկսման վերաբերյալ քվեարկությունը դիտարկում է որպես Իսլանդիայի դժվարությամբ նվաճված ինքնիշխանության հարց։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Իսլանդիայի ամենամեծ ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդը կոչ է անում եվրոպացի քաղաքական գործիչներին չմասնակցել հաջորդ ամիս ԵՄ անդամակցության բանակցությունների վերսկսման վերաբերյալ երկրի հանրաքվեին, քանի որ դաշինքի բարձրաստիճան պաշտոնյաները ողջունում են բանակցությունների վերսկսման հեռանկարը։
«Չափազանց կարևոր է, որ օգոստոսին այս որոշումը թողնվի իսլանդական ազգին», – POLITICO-ին ասել է խորհրդարանի անդամ և կենտրոնամետ «Անկախության կուսակցության» նախագահ Գուդրուն Հաֆշտեյնսդոտիրը։ «Մարդիկ պետք է պարզապես թույլ տան, որ իսլանդացիները անցնեն այս ամենի միջով առանց արտաքին ազդեցությունների»։
Հաֆշտեյնսդոտիրի համար, ով դեմ է անդամակցությանը, խնդիրը վերաբերում է Իսլանդիայի ազգային ինքնության սրտին։ «Անկախությունը հուզական է իսլանդացիների համար։ Մենք անկախ ենք եղել ընդամենը մոտ 100 տարի՝ 1200 տարիներից»։
Սկանդինավյան երկիրը օգոստոսի 29-ին կքվեարկի Բրյուսելի հետ անդամակցության բանակցությունները վերսկսելու հարցի շուրջ, իսկ վաղաժամկետ քվեարկությունը կսկսվի երկուշաբթի օրը։ Հանրաքվեն չի որոշի, թե արդյոք Իսլանդիան կմիանա ԵՄ-ին. անդամակցության ցանկացած վերջնական համաձայնագիր կպահանջի երկրորդ հանրային քվեարկություն։
Հարցումները ցույց են տալիս, որ քննարկումների վերաբացման հարցը մանրակրկիտ հավասարակշռված է, չնայած ավելի հստակ մեծամասնությունը շարունակում է դեմ լինել անդամակցությանը։ «Մենք բաժանված ենք գրեթե հավասար խմբերի՝ այո և ոչ առաջինի հարցում», – ասել է Հաֆշտեյնսդոտտիրը Իսլանդիայի ամենամեծ սառցադաշտից՝ Վատնեյոկուլից, հեռախոսազրույցի ժամանակ։ «Հանրաքվեն շատ լարված կլինի»։
Քվեարկությունը կատարում է վարչապետ Քրիստրուն Ֆրոստադոտտիրի եռակողմ կոալիցիայի կողմից 2024 թվականի վերջին պաշտոնը ստանձնելու ժամանակ տրված խոստումը։ Դաշինքը, որը կոչվում է «Վալկիրիայի կառավարություն», քանի որ երեք կուսակցություններն էլ ղեկավարում են կանայք, ներառում է մի կուսակցություն, որը աջակցում է ԵՄ անդամակցությանը։ Ֆրոստադոտտիրը հայտարարել է, որ հանրաքվեն նպատակ ունի կարգավորել «իսլանդական ազգի վրա կախված բանավեճը»։
Մի շարք ականավոր եվրոպացի գործիչներ դրական են արտահայտվել բանակցությունների վերսկսման հեռանկարի վերաբերյալ։ Ֆրանսիացի Եվրախորհրդարանի անդամ և «Renew Europe»-ի ղեկավար Վալերի Հայերը հունիսին այցելեց Իսլանդիա և կոչ արեց ԵՄ-ին հեշտացնել անդամակցությունը: Ընդլայնման հանձնակատար Մարթա Կոսը ողջունեց քվեարկությունը և ասաց, որ դաշինքը «պատրաստ կլինի», եթե Իսլանդիան որոշի միանալ, մինչդեռ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոն ասաց, որ Ռեյկյավիկը «կորցնելու ոչինչ չունի»՝ վերսկսելով բանակցությունները։
Ջերմ տոնը հնչում է այն ժամանակ, երբ Բրյուսելը ձգտում է վերակենդանացնել ընդլայնումը որպես աշխարհաքաղաքական նախագիծ՝ մոտեցնելով Ուկրաինան, Մոլդովան և Արևմտյան Բալկանները, միաժամանակ ցույց տալով, որ ԵՄ-ն դեռ կարող է նոր անդամներ ներգրավել Վաշինգտոնի հետ լարված հարաբերությունների և Չինաստանի հետ աճող մրցակցության պայմաններում։
Իսլանդիայի դեպքը տարբերվում է ներկայիս թեկնածուների մեծ մասի դեպքից: Մոտ 400,000 բնակչություն ունեցող հյուսիսատլանտյան այս երկիրն արդեն սերտորեն ինտեգրված է դաշինքի հետ Եվրոպական տնտեսական գոտու և Շենգենյան գոտու միջոցով և իր առևտրի մեծ մասն իրականացնում է ԵՄ-ի հետ։
Այն անդամակցության դիմում է ներկայացրել 2009 թվականին՝ իր պատմության մեջ ամենածանր ֆինանսական ճգնաժամից հետո, որի հետևանքով փլուզվել են նրա բանկերը, բայց դադարեցրել է բանակցությունները 2013 թվականին, քանի որ նրա տնտեսությունը արագ վերականգնվել է և Բրյուսելի հետ ձկնորսական իրավունքների շուրջ վեճի ֆոնին։
«Իմ ուղերձը Բրյուսելին այն է, որ Իսլանդիան մեր մտերիմ բարեկամն է, և մենք ցանկանում ենք ամուր համագործակցություն», – ասաց Հաֆշտեյնսդոտիրը։ «Սակայն բարեկամությունը անդամակցություն չի պահանջում։ ԵՄ-ն պետք է հարգի այն փաստը, որ Իսլանդիան կարող է լինել հուսալի եվրոպական գործընկեր Միությունից դուրս»։
Առաջին հերթին՝ ինքնիշխանությունը
Հաֆշտեյնսդոտիրի Անկախության կուսակցությունը, որը զբաղեցնում է Իսլանդիայի խորհրդարանի 63 տեղերից 14-ը, պնդում է, որ երկրի ներկայիս հարաբերությունները ԵՄ-ի հետ արդեն իսկ ապահովում են սերտ համագործակցության առավելությունները՝ առանց անդամակցության պարտավորությունների։
«Մեր տեղը աշխարհում պարզ է. մենք եվրոպական ժողովրդավարություն ենք», – ասաց նա։ «Այս հանրաքվեի հարցը այն չէ, թե արդյոք Իսլանդիան պետք է համագործակցի Եվրոպայի հետ, քանի որ մենք դա արդեն անում ենք ամեն օր»։
Անդամակցության հակառակորդների համար կենտրոնական մտահոգությունն այն է, թե արդյոք Իսլանդիան կպահպանի վերահսկողությունը իր տնտեսության և ազգային ինքնության հիմքում ընկած քաղաքականության նկատմամբ։
«Հարցն այն է, թե արդյոք Իսլանդիան պետք է ձկնորսության, գյուղատնտեսության և տնտեսական քաղաքականության վերաբերյալ հիմնական որոշումները փոխանցի ԵՄ-ին», – ասաց Հաֆշտեյնսդոտիրը։ «Եվ ես կարծում եմ, որ դա Իսլանդիայի շահերից չի բխում»։
Այդ ինքնիշխանության փաստարկը նոր երանգ է ստացել, քանի որ Արկտիկայում անվտանգության հետ կապված մտահոգությունները մեծանում են։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի՝ Գրենլանդիան բռնագրավելու սպառնալիքները, որը նա բազմիցս անվանել է «Իսլանդիա» այս տարվա սկզբին Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում ունեցած իր ելույթի ժամանակ, սրել են բանավեճը այն մասին, թե ինչպես պետք է փոքր արկտիկական պետությունները պաշտպանեն իրենց ավելի մեծ տերությունների հետ հարաբերություններում։
ԵՄ-ի հետ ավելի սերտ կապերի կողմնակիցների համար այս խառնաշփոթը ամրապնդում է Իսլանդիան Եվրոպային ավելի ամուր կապելու փաստարկները: Հաֆշտեյնսդոտիրը պնդում է, որ դա ընդգծում է ուժեղ դաշինքների անհրաժեշտությունը՝ առանց ազգային որոշումների վրա վերահսկողությունը զիջելու։
Իսլանդիան մշտական բանակ չունի և իր պաշտպանության համար ապավինում է ՆԱՏՕ-ին և նրա գործընկերներին: Հաֆշտեյնսդոտիրը մատնանշեց երկրի պատմությունը որպես ապացույց այն բանի, որ այն կարող է պաշտպանել իր շահերը՝ առանց ԵՄ-ին միանալու։
«Մենք միայն մեկ պատերազմ ենք մղել, և դա Մեծ Բրիտանիայի դեմ ձկնորսական պատերազմներն էին», – ասաց նա՝ անդրադառնալով 1970-ականներին ձկնորսական իրավունքների շուրջ բախումներին, որոնք ավարտվեցին Իսլանդիայի օգտին։
«Մենք փոքր պետություն ենք, և փոքր պետությանը անհրաժեշտ են ուժեղ դաշինքներ», – ավելացրեց Հաֆշտեյնսդոտիրը: «Բայց մեզ նաև անհրաժեշտ է մեր սեփական հանգամանքներին համապատասխանող որոշումներ կայացնելու կարողություն»։
Բաց մի թողեք
«ԱՄՆ-ն այլևս մարդու իրավունքների փարոսը չէ». ՄԱԿ-ում Ֆրանսիայի մշտական ներկայացուցչություն
Լեհաստանի անվտանգության ծառայությունները հետաքննում են Բելառուսում ահաբեկչական հարձակման մասին նախազգուշացումը
Գերմանիայի կառավարության պարտությունը աֆղան փախստականների հետ կապված վեճում