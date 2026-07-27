Ֆրանսիացի քաղաքական գործիչները չեն կարողանում կշտանալ «Դե Գոլ»-ից

Հինգ ժամ տևողությամբ ֆիլմը արտացոլում է ֆրանսիական քաղաքականության ոգին հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններից առաջ։
ՓԱՐԻԶ — Ֆրանսիայում քաղաքականությունը հազվադեպ է այսքան պառակտված եղել, բայց տարբեր քաղաքական հայացքների տեր նախագահի թեկնածուները վերջապես գտել են մի բան, որի շուրջ համաձայնության են եկել. Շառլ դը Գոլի մասին նոր ֆիլմը գլուխգործոց է։
«Դե Գոլ»-ը, երկու մասից բաղկացած, հինգ ժամ տևողությամբ օպուսը, դարձել է անսպասելի ամառային հիթ՝ կինովարձույթում դանդաղ մեկնարկից հետո։ Ֆիլմը պատմում է լեգենդար գեներալի քաղաքական մանևրների մասին, որոնք ուղղված են Ֆրանսիայի ինքնիշխանությունը պահպանելուն և ամերիկացի նախագահի՝ Եվրոպայի համար գերիշխող ծրագրերը կանխելուն, քիչ հայտնի պատմությունը։
«Դե Գոլ»-ը ֆիլմ է այս պահի համար, և ոչ միայն այն պատճառով, որ մութ, օդորակիչով կինոթատրոնների հարմարավետությունը ապաստան է առաջարկում այս ամռանը Ֆրանսիան այրող շոգ ալիքներից։
Միայնակ, համառ հայրենասերի էպիկական պատմությունը, որը պայքարում է իր երկիրը ոչնչացումից փրկելու համար՝ միաժամանակ դիմակայելով Ատլանտյան օվկիանոսի մյուս կողմում գտնվող ճնշող դաշնակցին, արտացոլում է այսօրվա ֆրանսիական քաղաքականության ժամանակի տրամադրությունը։
Մինչ Ֆրանսիան կրկին բախվում է Միացյալ Նահանգների հետ իր դաշինքի ապագայի վերաբերյալ հարցերի, ֆրանսիացիները ստիպված են ընտրություն կատարել տարբեր առաջնորդների միջև, որոնք իրենց ներկայացնում են որպես ազգային փրկիչներ՝ հաջորդ տարի կայանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ։
Այսպիսով, քաղաքական սպեկտրի տարբեր ներկայացուցիչների, այդ թվում՝ Դը Գոլին պակաս դրականորեն վերաբերվող կուսակցությունների նախագահի թեկնածուները, ողջունում են ֆիլմում պատերազմական գեներալի հանճարեղության պատկերումը դժվարին ժամանակներում և, քողարկված դերասանական կազմի ընտրության փորձերով, փորձում են իրենց ներկայացնել որպես Ֆրանսիայի հաջորդ նախախնամ առաջնորդ։
Վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնուն անցյալ շաբաթ փայլուն Paris Match ամսագրին տված հազվագյուտ հարցազրույցում ասել է, որ ֆիլմի հաջողությունը խոսում է Ֆրանսիայի «իմաստի» և «հեռանկարների» կարիքի մասին։
Հավանաբար ամենաանսպասելի աջակցությունը ստացավ հակակապիտալիստական կրակոտ Ժան-Լյուկ Մելանշոնը, որի «Անսասան Ֆրանսիա» կուսակցությունը դեմ է պահպանողական շարժումներին, որոնք պնդում են, որ շարունակում են Դը Գոլի ժառանգությունը, չնայած գեներալն ինքը հավասարապես արհամարհում է բոլոր քաղաքական կուսակցություններին։
Բաստիլի օրվա առթիվ արևմտյան Պեմպոն քաղաքում իր ելույթի ժամանակ ձախակողմյան առաջնորդը, որը հաջորդ տարվա ընտրությունների հիմնական հավակնորդներից մեկն է, խստորեն խրախուսեց իր կողմնակիցներին դիտել «հիանալի ֆիլմ»՝ զուգահեռներ անցկացնելով Դը Գոլի պատերազմի ժամանակ երկրի ազատ ուժերը կառուցելու դժվարին պայքարի և իր սեփական քարոզարշավի միջև։
«Ես կցանկանայի, որ մենք կրկին խախտենք իրերի կարգը», – ասաց նա ֆիլմին անդրադառնալուց անմիջապես առաջ։ «Այս ընտրություններն այնքան վտանգավոր են, որ խաղադրույքները աներևակայելի բարձր են»։
Քաղաքական պատմություն
Դը Գոլի ֆիլմի ինքնատիպությունը կայանում է քաղաքական մարտերի վրա կենտրոնանալու մեջ, այլ ոչ թե ռազմական, չնայած այն ներառում է ֆրանսիացի անբարոյական սպաների կողմից ղեկավարվող էպիկական մարտերի առատ դոզան։
Դրա հիմքում ընկած է պատերազմական գեներալի անհավանական քաղաքական արշավը՝ համախմբելու ֆրանսիացի պաշտոնյաներին, զինվորներին, դիվանագետներին և սովորական քաղաքացիներին, ովքեր սկզբում բավականին փոքր թվով հրաժարվեցին հետևել Ֆրանսիայի պետության այն ժամանակվա ղեկավար մարշալ Ֆիլիպ Պետենի կողմից կնքված նացիստական Գերմանիայի հետ կնքված զինադադարին, և Դը Գոլի զուգահեռ ձգտումը՝ ապահովելու բրիտանական և ամերիկյան դաշնակիցների աջակցությունը։
Սեբաստիան Լեկորնուն հեռանում է Փարիզի Ելիսեյան պալատում 2026 թվականի հուլիսի 22-ին կայացած կաբինետի շաբաթական նիստից հետո։ | Դիմիտար Դիլկոֆ/AFP via Getty Images
«Դը Գոլը պատկանում է բոլոր ֆրանսիացիներին՝ անկախ նրանց քաղաքական հակումներից», – ասել է Էրիկ Բրանկան, հեղինակ, որը մի քանի գիրք է գրել Դը Գոլի մասին։ «Նրան յուրացնելու փորձերը ցույց են տալիս, որ նա դարձել է պարտադիր հենակետ յուրաքանչյուրի համար, ով պահպանում է կամ ցանկանում է համարվել ազգային և ժողովրդական պաշտպանության ավանդույթի պահպանող»։
Պատերազմական ժամանակների առաջնորդը, որը ապստամբեց նացիստների հետ համագործակցող ընտրված կառավարության դեմ, վաղուց ի վեր հարգված դեմք է եղել ֆրանսիական քաղաքականության մեջ, թեև ավելի շատ քաղաքական սպեկտրի աջ ծայրում։
Նախկին նախագահներ Ժակ Շիրակը և Նիկոլա Սարկոզին գլխավորել են իրենց անվանած գոլիստական կուսակցությունները, և նրանց ամենաուղղակի քաղաքական ժառանգորդը՝ պահպանողական առաջնորդ Բրունո Ռետայոն, առաջին բարձրաստիճան նախագահի թեկնածուն էր, որը հրապարակավ գովաբանեց Դը Գոլին նվիրված «հիանալի» օդան այս ամսվա սկզբին։
«Ինչո՞ւ է այս ֆիլմն այդքան հաջողակ», – այս ամիս ասաց Ռետայոն France 2-ի երեկոյան լրատվական հեռարձակման ժամանակ։ «Իհարկե, կա ռեժիսորի տաղանդը, կա դերասանների տաղանդը, բայց կա ավելի խորը ինչ-որ բան… Կա հայրենասիրության կարիք, կա վերագտնելու կարիք, կա վերագտնելու, թե ովքեր ենք մենք»։
Ինչպես գլխավոր հերոսը, որի լոնդոնյան գործունեությունը դանդաղ սկսվեց (ֆիլմը պատկերում է Դը Գոլի միայնությունը Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում նրա առաջին օրերին, որտեղ նրա ապստամբության սկզբնական կոչերը հիմնականում անպատասխան մնացին), Դը Գոլի ֆիլմը, կարծես, ձախողման եզրին էր՝ հաջողության հասնելուց առաջ։
Երբ առաջին մասը թողարկվեց հունիսի սկզբին, տոմսերի վաճառքը ցածր էր, ինչը կանխատեսում էր առևտրային աղետ այն ֆիլմի համար, որի նկարահանումները արժեցել էին մոտ 75 միլիոն եվրո։ Բերանից բերան տարածվող լուրերը նպաստեցին դիտողների թվի աճին, ինչպես նաև երկիրը հարվածած ուժեղ շոգերը, և ուրբաթ օրվա դրությամբ ֆիլմը վաճառել էր ավելի քան 3.5 միլիոն տոմս, ըստ ֆրանսիական լրատվամիջոցների կողմից հրապարակված CBO տոմսարկղերի տվյալների։
Կենտրոնաձախ Եվրախորհրդարանի անդամ և նախագահի թեկնածու Ռաֆայել Գլյուքսմանը կոչ արեց իր կողմնակիցներին գնալ և դիտել ֆիլմը, երբ ելույթ ունեցավ Ֆրանսիայի ազգային օրվա առթիվ Իզոն քաղաքում կայացած արարողության ժամանակ։
«Գնացեք և տեսեք, թե ինչն է Ֆրանսիան մեծ դարձնում։ Ինչի՞ է արժանի ազատությունը և ինչի՞ է այն արժենում. միայնությունը։ Գեներալի և նրա առաջին ընկերների միայնությունը», – ասաց նա, ինչը անհնար է չընկալել որպես ակնարկ իր քաղաքական ճամբարի խորը ներքին պառակտումները հաղթահարելու իր սեփական պայքարի մասին։
Գլյուքսմանը չափավոր ձախերի ամենաշատ դիրքեր գրաված թեկնածուն է հարցումներում, բայց դեռևս չի կարող իր շուրջը համախմբել համախոհ գործընկերներին։
Բրանկան, հեղինակը, որը լայնորեն գրում է Դը Գոլի մասին, ասաց, որ ֆիլմը ուժեղ արձագանք է գտել երկրի ներկայիս քաղաքական իրավիճակին, որը բնութագրվում է անկայունությամբ և խորը մասնատվածությամբ, այդ թվում՝ այն պատճառով, որ այն ընդգծում է քաղաքականության մեջ լեգիտիմության կարևորությունը։ Այժմ ավելի քան 30 արդեն հայտարարված կամ հավանական թեկնածուներ կան հաջորդ տարվա ընտրություններում, ինչը հակադարձ համեմատական է Ֆրանսիայի բնակչության՝ իրենց քաղաքական գործիչների նկատմամբ վստահության անկմանը։
«Վիշիի [համագործակցային ռեժիմը] օրինական էր, [բայց] Դը Գոլը լեգիտիմ էր», – ասաց նա։
Այդ լեգիտիմությունը հիմնված էր նրա՝ մարտերը դադարեցնելու և գերմանական բանակի կողմից կրած ամոթալի պարտությունը ընդունելու մերժման մեջ, որը 1940 թվականի գարնանը Ֆրանսիայի ճակատամարտում ավերեց երկիրը և ծնկի բերեց այն։
Բրունո Ռետայոն լուսանկարվել է Փարիզում 2026 թվականի հուլիսի 7-ին։ | Դանիել Պերոն/Հանս Լուկաս/AFP via Getty Images
Չնայած Ֆրանսիան ներկայումս պատերազմի մեջ չէ, լայնորեն տարածված այն կարծիքը, որ նրա առաջնորդները կամ անգործունակ են, կամ անկարող են հանրային շահը իրենց անհատական հավակնություններից վեր դասել, սնուցում է ընտրողների դժգոհությունը և պոպուլիստական գործիչների, ինչպիսիք են Մելանշոնը և ծայրահեղ աջ թեկնածու Մարին Լը Պենը, վերելքը։
Լը Պենը հրապարակայնորեն չի մեկնաբանել ֆիլմը, բայց նրա կուսակցության՝ «Ազգային միավորման» ականավոր գործիչները ողջունել են այն։ Եվրախորհրդարանի անդամ Պիեռ-Ռոմեն Թիոնեն, կինոթատրոնից գրառում կատարելով, X-ում ասել է, որ այն «գրված է ֆրանսիական սրտով»։
Ֆրանս-ամերիկյան դիմակայություն
իլմը նաև լուսաբանում է այն ժամանակվա մեկուսացված պետքարտուղարի տեղակալ Դը Գոլի և ԱՄՆ նախագահ Ֆրանկլին Դ. Ռուզվելտի միջև դիմակայությունը, որը չի կիսում Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ուինսթոն Չերչիլի համակրանքը ֆրանսիական դիմադրության առաջնորդի նկատմամբ: Ռուզվելտը, սարսափած Ֆրանսիայի ռազմական պարտությունից, Դը Գոլին տեսնում էր որպես խոչընդոտ իր սեփական ծրագրերին՝ պայքարելու Առանցքի ուժերի դեմ և D-Day-ին պատրաստվելու համար։
«Այն պահից, երբ ամերիկացիները մտնում են պատերազմի մեջ, նրանք ցանկանում են դա անել լավագույն հնարավոր պայմաններում: Գործ ունենալը մի Ֆրանսիայի հետ, որը… միասնական չէ, դժվարացնում է նրանց համար ամեն ինչ», – ասել է Գիլյոմ Լասկոնժարիասը՝ Բարձրագույն ազգային պաշտպանության ուսումնասիրությունների ինստիտուտի ռազմական պատմաբանը։
Ֆիլմում Դը Գոլը դիմակայում է Ռուզվելտին, նախադիտում է Ֆրանսիայի տասնամյակների անհնազանդությունը իր հզոր դաշնակցի նկատմամբ և հավատարիմ է մնում իր ինքնիշխան Ֆրանսիայի մանտրային՝ վտանգելով ռազմական հաղթանակները և դաշնակիցների փխրուն միասնությունը։
Այս ռազմավարությունը կարճաժամկետ ցավեր էր բերում, բայց նաև երկարաժամկետ օգուտներ Փարիզի և նրա դաշնակիցների համար, որտեղ ֆրանսիական ազատ ուժերը և միասնական դիմադրությունը հիմնական ակտիվ դարձան D-Day-ից հետո շաբաթների և ամիսների ընթացքում: Ամենակարևորը ֆրանսիացիների համար այն էր, որ Դը Գոլի գլխավորած Ֆրանսիան կարողացավ մասամբ վերացնել Վիշիի ռեժիմի արագ կապիտուլյացիայի և նացիստական Գերմանիայի հետ նրա աշխատանքի հետ կապված քաղաքական կարծրատիպը։
«Նա այնքան ցավոտ էր», – ասաց կենտրոնամետ նախկին էկոնոմիկայի նախարար Էրիկ Լոմբարդը, որը Դը Գոլի վաղեմի երկրպագու էր: «Անկեղծ ասած, այն փաստը, որ նա կարողացավ մեզ հաղթողներ ներկայացնել և մեզ համար տեղ ապահովել [ՄԱԿ-ի] Անվտանգության խորհրդում… դա անհավանական է»:
Բաց մի թողեք
Ինչպես կարող է Սերբիան էլ ավելի բարդացնել Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության գործընթացը
Սառը հաշվարկ, թե՞ օդից քաղված։ Ինչպե՞ս է ԵՄ-ն որոշում խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների դեմ այդ խոշոր տուգանքները
Ֆրանսիան և Գերմանիան ձգտում են մեծ գործարք կնքել մեքենաների և «Արտադրված է Եվրոպայում» մակնիշի ավտոմեքենաների վերաբերյալ