Սառը հաշվարկ, թե՞ օդից քաղված։ Ինչպե՞ս է ԵՄ-ն որոշում խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների դեմ այդ խոշոր տուգանքները

Նույն շաբաթվա ընթացքում Google-ի և Alibaba-ի դեմ ԵՄ-ի կողմից նշանակված խոշոր տուգանքը ստիպել է ԱՄՆ-ի և Չինաստանի իշխանություններին հարցնել, թե ինչպես են որոշվում այդ տուգանքները։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ասում է, որ դրանք հարկ են։ Եվրոպական կարգավորող մարմինները դա համարում են սովորական կիրառում։ Ամեն դեպքում, երբ ԵՄ բյուրոկրատները տուգանք են սահմանում աշխարհի խոշորագույն տեխնոլոգիական ընկերություններին, թվերը կարող են աչքերը այտուցել։
Այս ֆինանսական տուգանքների ճշգրիտ որոշման եղանակը արվեստի և գիտության միջև է։
ԵՄ-ի վերջին տուգանքը հինգշաբթի օրը կիրառվեց Google-ի դեմ՝ 890 միլիոն եվրոյի չափով, որը Սիլիկոնյան հովտի հաշվապահների համար ընթացիկ փոխարժեքով մի փոքր ավելի քան 1 միլիարդ դոլար է՝ «Թվային շուկաների մասին» օրենքը, որը ԵՄ-ի հիմնական տեխնոլոգիական մրցակցության մասին օրենքն է, խախտելու համար։
Մի քանի օր առաջ չինական ինտերնետային հսկա Alibaba-ն զգաց Եվրոպայի զայրույթը՝ 550 միլիոն եվրո տուգանք սահմանելով իր AliExpress էլեկտրոնային առևտրի հարթակում անօրինական և վնասակար ապրանքների վաճառքը կանխելու համար։
Նույնիսկ այդ խոշոր գումարները փոքր փոփոխություն են՝ համեմատած որոշ նախորդ գործերի հետ։ ԵՄ բարձրագույն դատարանը վերջերս անփոփոխ թողեց 2018 թվականին նշանակված 4.1 միլիարդ եվրոյի տուգանքը, այն բանից հետո, երբ Եվրոպական հանձնաժողովը պարզեց, որ Google-ը չարաշահել է Android-ի շուկայում գերիշխող դիրքը։ Իսկ Meta-ն 2023 թվականին տուգանվեց 1.2 միլիարդ եվրոյով՝ որոշում, որը բողոքարկվում է ԵՄ գաղտնիության մասին Աստվածաշնչի՝ Տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնակարգի (GDPR) համաձայն։
ԵՄ-ի կորպորատիվ տուգանքների մեծ մասը չի կարող ամփոփվել պարզ բանաձևով։ Այնուամենայնիվ, կան մի քանի ակնարկներ՝ ավելի լավ հասկանալու համար, թե ինչպես (և ինչու) այն գործում է այնպես, ինչպես գործում է։
Ինչպե՞ս են դրանք որոշվում։ Կարճ պատասխանն է՝ կախված է։
Մրցակցային իրավունքում, որտեղ Բրյուսելն ունի խոշոր տուգանքներ նշանակելու ամենաերկար փորձը, կա լավ հաստատված բանաձև, որը սկսվում է ընկերության կողմից տվյալ ապրանքի կամ ծառայության տարեկան վաճառքի տոկոսից։
Այդ մեթոդաբանությունը, որը տասնամյակներ տևած դատավարության արդյունք է, կարող է ներառել զեղչեր համագործակցության համար և բարձրացնել գումարները կրկնվող հանցագործությունների համար։ Տուգանքի որոշումները գրեթե անխուսափելիորեն հայտնվում են դատարանում, և նույնիսկ ԵՄ տուգանքի կիրառումից հետո ընկերությունը կարող է միլիարդավոր դոլարների վնասի փոխհատուցման պահանջներ ներկայացնել ազգային դատարաններում։
Թվային շուկաների մասին օրենքի վերաբերյալ, որը կարգավորող օրենք է, բայց գործում է ավանդական հակամենաշնորհային օրենքից տարբեր կերպ՝ տուգանքները նախատեսված են ոչ թե ընկերությանը պատժելու, այլ համապատասխանությունը խթանելու համար։ Դրանք նաև ավելի քիչ անակնկալ են։
Երբ 2025 թվականին Հանձնաժողովը սկսեց բազմամիլիոն եվրո տուգանքներ նշանակել DMA-ի շրջանակներում, որոշ «մեծ տեխնոլոգիական» հակառակորդների նախատինքին արժանանալով՝ այն նշեց վարքագծի կարճատևությունը որպես պատճառներից մեկը, թե ինչու են տուգանքները շատ ավելի ցածր, քան կարգավորման կողմից սպառնացող համաշխարհային շրջանառության 10 տոկոսը։ Google-ի վերջին տուգանքը կազմել է մայր ընկերության՝ Alphabet-ի տարեկան եկամտի շատ համեստ 0.22 տոկոսը։
Չնայած եկամուտը միշտ համարվում է առաստաղ, և իրավապահ մարմինները միշտ հաշվի են առնում նույն գործոնները, ինչպիսին է խախտման լրջությունը, դժվար է խուսափել այն եզրակացությունից, որ տուգանքները որոշ չափով կամայական են և անխոցելի են քաղաքական նկատառումներից։
Google-ի տուգանքը իրականում երկու տուգանքների գումարն էր (460 միլիոն եվրո՝ Google-ի կողմից որոնման արդյունքներում սեփական արդյունքներին նախապատվություն տալու համար, և 430 միլիոն եվրո՝ սմարթֆոններում Play Store-ի տեղադրման անարդար գործելակերպի համար), որոնք հարմար կերպով հասել էին 1 միլիարդ եվրոյից մի փոքր պակաս՝ տրանսատլանտյան առևտրային հարաբերությունների լարված պահին։
Թրամփը քննադատել է տուգանքը՝ սպառնալով Եվրամիության վրա «էական» նոր սակագին սահմանել։ Նա ասել է, որ տուգանքների կիրառումը դաշինքի կողմից «կողոպտում է» ամերիկյան ընկերություններին՝ խոստանալով առևտրային հետաքննություն սկսել այն բանից հետո, երբ ԵՄ-ն տուգանեց Google-ին անօրինական առևտրային գործելակերպի համար։
Եվրահանձնաժողովի խոսնակ Թոմաս Ռենիեն հերքել է, որ քաղաքականությունը տուգանման գործընթացի մաս է կազմում։ ԵՄ-ն «միշտ հետևում է պատշաճ ընթացակարգին», – ասել է նա։ Ռենիեն ասել է, որ բազմաթիվ օբյեկտիվ չափանիշներ՝ խախտման լրջությունը և տևողությունը, մեղմացնող գործոնները և տուգանքները եկամտի որոշակի տոկոսի տակ պահելը, օգնում են «ապահովել, որ տուգանքները մնան համաչափ բոլոր հանգամանքներում»։
Վիճարկվում են նաև «Թվային ծառայությունների մասին» օրենքի (DSA)՝ ԵՄ-ի բովանդակության մոդերացիայի մասին օրենքի համաձայն սահմանված տուգանքները։ Չինական էլեկտրոնային առևտրի հսկա Temu-ն պնդում է, որ մայիսին իր դեմ սահմանված 200 միլիոն եվրոյի Հանձնաժողովի տուգանքը «անհամաչափ» է, չնայած այն շատ ավելի ցածր է DSA-ի կողմից սահմանված տուգանքների ավելի բարձր շեմից, որը կազմում է ընկերության տարեկան համաշխարհային եկամտի 6 տոկոսը։
Հանձնաժողովի պաշտոնյան, անանուն մնալու պայմանով խոսելով ներքին քննարկումների մասին, ասել է, որ DSA-ի շրջանակներում տուգանքների հաշվարկը ներառում է այնպիսի գործոնների հաշվառում, ինչպիսիք են «ծանրությունը, բնույթը, տևողությունը [և] մեղմացնող հանգամանքները»։
GDPR-ը տուգանքների գանձումը թողնում է ազգային անկախ գաղտնիության կարգավորող մարմիններին, այլ ոչ թե Հանձնաժողովին: Տեսականորեն, դա թվաբանությունը դարձնում է քաղաքական ազդեցության համար պակաս խոցելի, բայց ներկայացնում է իր սեփական խնդիրը՝ փորձելով դաշինքի ավելի քան 40 տարբեր գաղտնիության կարգավորող մարմիններին ստիպել օգտագործել նույն բանաձևը։
Ամեն դեպքում, նույնիսկ Meta-ի դեմ գաղտնիության ոլորտում ամենաբարձր՝ 1.2 միլիարդ եվրո տուգանքը չի մոտեցել ԵՄ գաղտնիության կարգավորման համաձայն թույլատրված տարեկան շրջանառության առավելագույն 4 տոկոսին: Բացի այդ, Եվրոպայի GDPR-ի հիմնական կիրառող Իռլանդիայի տվյալների վերահսկող մարմնի կողմից նշանակված ավելի քան 4 միլիարդ եվրո տուգանքների գրեթե ամբողջ գումարը հայտնվել է դատական վեճերում և դեռևս չի վճարվել։
Ու՞ր է գնում գումարը
ԵՄ գանձարան, բայց միայն բոլոր բողոքարկումներից հետո, ինչը նշանակում է, որ գումարը կարող է տարիներ տևել: Տուգանքների միջոցով ստացված միջոցները չեն ուղղվում ԵՄ կոնկրետ ծախսերին, այլ նվազեցնում են այն գումարը, որը ազգային կառավարությունները պետք է վճարեն համատեղ բյուջե։
DSA-ից և DMA-ից տարբերվող GDPR տուգանքներից ստացված կանխիկ գումարը մտնում է ազգային կառավարությունների դրամապանակները։
Ամերիկյան ընկերությունների նկատմամբ ԵՄ պետական միջոցներ մուտք գործող կարգավորիչ պատժամիջոցների գաղափարը խիստ ժողովրդական չէ Միացյալ Նահանգների ներկայիս վարչակազմի կողմից։
ԱՄՆ տնտեսական հարցերով փոխպետքարտուղար Ջեյքոբ Հելբերգը քննադատեց հինգշաբթի օրը Google-ի նկատմամբ կիրառված տուգանքը՝ պնդելով, որ Բրյուսելը «կարգավորումը որպես լայնածավալ սուր է օգտագործում ամերիկյան հնարամտության դեմ», և որ Google-ը այժմ «ակամա» խոշոր ներդրող է ԵՄ բյուջեում։ Սա նաև նյարդայնացնող առիթ է եղել նախագահ Դոնալդ Թրամփի համար, ով անցյալ տարի պատժամիջոցները որակեց որպես ամերիկյան ընկերությունների վրա թաքնված հարկ։
Արդյո՞ք դրանք նշանակություն ունեն
Սովորաբար դրանք ավելի շատ քաղաքական, քան տնտեսական կշիռ ունեն։ Google-ի և Meta-ի նման խոշոր ընկերությունները կարող են բավականին հեշտությամբ կլանել տուգանքների ծախսերը, մինչդեռ ապրանքները, ծառայությունները կամ իրավական գործելակերպը փոխելու հարկադիր կատարման կարգադրությունները հաճախ կարող են շատ ավելի կարևոր լինել նրանց եկամուտների համար։
Գերմանիայից Եվրոպական խորհրդարանի կանաչների անդամ Ալեքսանդրա Գիզը նշեց, որ Google-ի դեմ կիրառված տուգանքը նման է հաշվապահական սխալի իր չափի ընկերության համար։ «ԵՄ-ն դեռևս խրախուսում է տեխնոլոգիական ընկերություններին կառուցել մենաշնորհներ և ոչնչացնել մրցակցությունը», – ասաց նա՝ հավելելով, որ տուգանքների ամբողջ գործընթացը «զգացվում է որպես կատարողական»։
Այնուամենայնիվ, դրանք դարձել են Ատլանտյան օվկիանոսը տարածող ավելի ու ավելի դժվարամատչելի տարաձայնությունների կոնկրետ խորհրդանիշ՝ այն մասին, թե ինչպես են տեխնոլոգիաները ձևավորում ինչպես տնտեսությունը, այնպես էլ հասարակությունը ընդհանուր առմամբ։
Ավելին սպասվում է
ԵՄ-ի արհեստական բանականության մասին օրենքը շուտով կարող է դառնալ տուգանքների շուրջ պայքարի հաջորդ ճակատամարտը։
2024 թվականի օրենքի կիրառումը, որը նախատեսվում է սկսել օգոստոսի 2-ին, դաշինքի արհեստական բանականության կարգավորումը թույլ է տալիս տուգանքներ սահմանել մինչև 35 միլիոն դոլար, կամ, եթե խախտողը ընկերություն է, մինչև ընկերության տարեկան գլոբալ շրջանառության 7 տոկոսը։
Օրենքը թվարկում է մի շարք գործոններ, որոնք պետք է հաշվի առնել տուգանքի չափը որոշելիս, ինչպիսիք են խախտման ծանրությունը և տևողությունը, ինչպես նաև այն, թե որքանով են խախտողները համագործակցել իշխանությունների հետ։
Դեպքերի մեծ մասում տուգանքներ կիրառելը կախված կլինի ազգային իշխանություններից, բայց հանձնաժողովը դեռևս կհսկի տուգանքների ռեժիմը։
Բաց մի թողեք
Ինչպես կարող է Սերբիան էլ ավելի բարդացնել Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության գործընթացը
Աշխարհի ամենաթանկ մորթին, որն օգտագործվում է վեցանիշ գումարներով վերարկուների մեջ, կարճ ժամանակով հայտնվեց Ռուսաստանի նկատմամբ ԵՄ պատժամիջոցներից
Ֆրանսիան և Գերմանիան ձգտում են մեծ գործարք կնքել մեքենաների և «Արտադրված է Եվրոպայում» մակնիշի ավտոմեքենաների վերաբերյալ