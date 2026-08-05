05/08/2026

EU – Armenia

Աղքատության ինչպիսի մակարդակ է տիրում Ռուսաստանում. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 05/08/2026 1 min read

Սոցհարցումները ցույց են տալիս, որ Ռուսաստանում, այսպես կոչված՝ երկարատեւ կամ քրոնիկ աղքատության մեջ է գտնվում հինգ միլիոն մարդ։ Նրանք հիմնականում աշխատունակ տարիքի մարդիկ են, որոնք ունեն ընտանիք, երեխաներ եւ հիմնականում բնակվում են փոքր քաղաքներում կամ գյուղերում։

Այս խմբի համար հատկանշական են սոցիալական անօգնականության զգացողությունը եւ համոզվածությունը, որ անհնար է փոխել սեփական դրությունը։ Ինչպես գրում են nezigar-ի վերլուծաբանները, իրական պատկերը, սակայն, կարող է որոշակիորեն տարբերվել իրական պատկերից՝ բացասական առումով։ Իշխանություններն իրենց համար խնդիր են դրել, որ մինչեւ 2030 թվականը աղքատությունը ՌԴ տարածքում դարձնեն յոթ տոկոս։ Հետագայում այդ ցուցանիշը պետք է լինի հինգ տոկոսից ցածր։ Դրան հնարավոր է հասնել հասցեական օգնությունների ծրագրերի ընդլայնմամբ։

Հնարավոր է նաեւ, որ փոփոխվի աղքատության սահմանման մեթոդաբանությունը։ 26 թվականից կենսապահովման նվազագույն շեմն ինդեքսավորվում է փաստացի սղաճի հաշվառմամբ եւ ոչ թե կանխատեսվող։ Սակայն դա չի նշանակում, թե պաշտոնական ինֆլյացիայի եւ «աղքատների ինֆլյացիայի» միջեւ անդունդը նվազում է։ Աղքատության աճին նպաստում են մի շարք գործոններ։ Առաջին հերթին՝ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գնաճը, վառելիքային ապահովման հետ կապված խնդիրները, լոգիստիկայի թանկացումը, ներառյալ նաեւ՝ մարկետփլեյսների առաքումների ծառայության թանկացումը եւ այլն։

Իրականում, ռուսաստանցիների 17-20 տոկոսն է իրեն համարում աղքատ։ Այսպես կոչված, դեպրեսիվ ռեգիոններում՝ Իվանովոյի, Պսկովի, Նովգորոդի մարզերում, Զաբայկալյան երկրամասում եւ Հրեական ինքնավար մարզերում այն կարող է հասնել մինչեւ 40-50 տոկոսի։ Աղքատության ինքնընկալումը մարդիկ հիմնականում կատարում են կա՛մ սեփական կենսապահովման միջոցների, բարեկեցության մակարդակի գնահատմամբ, կա՛մ այլոց հետ համեմատությամբ:

Աղքատության ինչպիսի մակարդակ է տիրում Ռուսաստանում

Բաց մի թողեք

1 min read

Վրաերթ Արմավիրում. տուժածը մահացել է. Լուսանկար

05/08/2026 infomitk@gmail.com

Ակտիվացել են բնակարանների վարձակալության վերաբերյալ խարդախությունները․ ինչ անել

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ողբերգական դեպք Կոտայքում, փեթակների տեղափոխման ժամանակ մեղուները խայթել են 74-ամյա վարորդի

05/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուսաստանի և Եվրոպայի նախկին պաշտոնյաները գաղտնի հանդիպում են ունեցել Վիեննայում

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն ռուսական ակտիվներից ստացել է ևս 1.4 միլիարդ եվրո և խոստացել տրամադրել Ուկրաինային

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զինված մտել են Սիրուշոյի խանութներ

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աղքատության ինչպիսի մակարդակ է տիրում Ռուսաստանում. Լուսանկար

05/08/2026 infomitk@gmail.com