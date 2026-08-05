05/08/2026

EU – Armenia

Ե՞րբ է «հարստացել» Քոչարյանի ընտանիքը․ Լևոն Քոչարյանը պարզաբանեց. Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 05/08/2026 1 min read

ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Լևոն Քոչարյանը անդրադարձել է ՔՊ պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանի հայտարարությանը, ըստ որի՝ Ռոբերտ Քոչարյանը Լաչինի միջանցքն անցնելուց հետո սկսել էր մտածել իշխանությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանից վերցնելու մասին։

Լրագրողների հետ ճեպազրույցում Լևոն Քոչարյանը նշել է, որ այդ պնդումը չի համապատասխանում իրականությանը։ Նրա խոսքով՝ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստան գալու պահին իշխանափոխության նպատակ կամ նման մտադրություն չի ունեցել։

«Գալով այստեղ՝ նա ընդհանրապես նման նպատակ կամ պատկերացում չի ունեցել, որ իշխանություն կարող է փոխվել»,– ասել է ընդդիմադիր պատգամավորը։

Լևոն Քոչարյանը նշել է, որ իշխանության ներկայացուցիչների կողմից հաճախ հնչում են հայտարարություններ, որոնց պատասխանելու անհրաժեշտություն առաջանում է, սակայն միաժամանակ հարց է առաջանում՝ արդյոք պետք է հասարակությանը կրկին վերադարձնել անցյալի քաղաքական իրադարձությունների քննարկմանը։

Նրա խոսքով՝ բարդ է որոշել՝ արդյոք անպատասխան թողնել նման հայտարարությունները, թե՞ անդրադառնալ 1996-1997 թվականների իրադարձություններին և ներկայացնել սեփական գնահատականները։

«Մի կողմից՝ ասում ես, որ նման ակնհայտ սուտ պնդումները պետք է հերքել, մյուս կողմից՝ հարց է առաջանում՝ արդյոք պետք է կրկին հասարակությանը տանել 96-97 թվականների թեմաների քննարկման դաշտ»,– նշել է Լևոն Քոչարյանը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հոգեկան առողջության կենտրոններում հերթե՞ր են

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երբ է լրանում ռեկտորի պաշտոնավարման ժամկետը, ովքեր են թեկնածուները

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նույն Նիկոլը՝ նույն ԱԺ-ն

05/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուսաստանի և Եվրոպայի նախկին պաշտոնյաները գաղտնի հանդիպում են ունեցել Վիեննայում

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն ռուսական ակտիվներից ստացել է ևս 1.4 միլիարդ եվրո և խոստացել տրամադրել Ուկրաինային

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զինված մտել են Սիրուշոյի խանութներ

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աղքատության ինչպիսի մակարդակ է տիրում Ռուսաստանում. Լուսանկար

05/08/2026 infomitk@gmail.com