Զինված մտել են Սիրուշոյի խանութներ

Այն, ինչ մենք ունենք, ունենք օրինական ճանապարհով։ Ես սա ասել եմ և՛ ամբիոնից, և՛ հիմա եմ ասում, հիմա դատական պրոցես է ընթանում, այդ ամենը, բնականաբար, ցույց ենք տալու, ԱԺ-ում լրագրողների հետ զրույցում ասաց «Հայաստան» դաշինքի պատգամավոր Լևոն Քոչարյանը։
«Մենք այս պայքարի մեջ լինելով՝ գիտակցել ենք, որ մեր դիմաց ոչ թե օրենքն է գործում, այլ մեկ մարդու ցանկություն։
Շատ լավ հասկանում ենք, որ այն լկտիությունը, որ տեղի է ունենում Գագիկ Ծառուկյանի հետ կապված, կարող է լինել բոլորի հետ։
Ընտրություններից ընդամենը մեկ շաբաթ հետո, գրեթե բոլոր ընկերությունները, որոնց մեջ մեր ընտանիքի որևէ անդամ ունի մասնակցություն, հարկայինը զինված մտել է ամեն տեղ։
Նույնիսկ կնոջս՝ Սիրուշոյի խանութներ, գրասենյակ, վարպետների մոտ»,-նշեց Քոչարյանը։
Ընդգծեց՝ խախտում չէին կարող հայտնաբերել, որովհետև այն չկար. «Աչք վախեցնելու գործողություն է եղել»։
Բաց մի թողեք
3-4 տարեկանում մտել եք սրճարան, հաստավիզ ախրաննիկներ են եղե՞լ
Թուրք խոհարարը ՀՀ ԱԺ նախագահին հրավիրել է Ադանա՝ քաբաբ ուտելու
Հայկ Կոնջորյանի կինը հայտարարություն է տարածել. Լուսանկար