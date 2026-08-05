05/08/2026

EU – Armenia

Զինված մտել են Սիրուշոյի խանութներ

infomitk@gmail.com 05/08/2026 1 min read

Այն, ինչ մենք ունենք, ունենք օրինական ճանապարհով։ Ես սա ասել եմ և՛ ամբիոնից, և՛ հիմա եմ ասում, հիմա դատական պրոցես է ընթանում, այդ ամենը, բնականաբար, ցույց ենք տալու, ԱԺ-ում լրագրողների հետ զրույցում ասաց «Հայաստան» դաշինքի պատգամավոր Լևոն Քոչարյանը։

«Մենք այս պայքարի մեջ լինելով՝ գիտակցել ենք, որ մեր դիմաց ոչ թե օրենքն է գործում, այլ մեկ մարդու ցանկություն։

Շատ լավ հասկանում ենք, որ այն լկտիությունը, որ տեղի է ունենում Գագիկ Ծառուկյանի հետ կապված, կարող է լինել բոլորի հետ։

Ընտրություններից ընդամենը մեկ շաբաթ հետո, գրեթե բոլոր ընկերությունները, որոնց մեջ մեր ընտանիքի որևէ անդամ ունի մասնակցություն, հարկայինը զինված մտել է ամեն տեղ։

Նույնիսկ կնոջս՝ Սիրուշոյի խանութներ, գրասենյակ, վարպետների մոտ»,-նշեց Քոչարյանը։

Ընդգծեց՝ խախտում չէին կարող հայտնաբերել, որովհետև այն չկար. «Աչք վախեցնելու գործողություն է եղել»։

Բաց մի թողեք

1 min read

3-4 տարեկանում մտել եք սրճարան, հաստավիզ ախրաննիկներ են եղե՞լ

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրք խոհարարը ՀՀ ԱԺ նախագահին հրավիրել է Ադանա՝ քաբաբ ուտելու

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայկ Կոնջորյանի կինը հայտարարություն է տարածել. Լուսանկար

05/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուսաստանի և Եվրոպայի նախկին պաշտոնյաները գաղտնի հանդիպում են ունեցել Վիեննայում

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն ռուսական ակտիվներից ստացել է ևս 1.4 միլիարդ եվրո և խոստացել տրամադրել Ուկրաինային

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զինված մտել են Սիրուշոյի խանութներ

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աղքատության ինչպիսի մակարդակ է տիրում Ռուսաստանում. Լուսանկար

05/08/2026 infomitk@gmail.com