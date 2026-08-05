05/08/2026

EU – Armenia

Հիմա պատրաստվում ենք պատերազմի՞

infomitk@gmail.com 05/08/2026

ԱԺ «Ուժեղ Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Վաղինակ Վարդանովը խորհրդարանում անդրադարձել է Նիկոլ Փաշինյանի՝ մարտին արած հայտարարությանը և դիմել իշխանական խմբակցությանը։

Պատգամավորը նշել է, որ եթե իշխանությունը չունի նախկինում նշված մեծամասնությունը, ապա ցանկանում է հասկանալ՝ արդյոք դա նշանակում է պատերազմի պատրաստվելու անհրաժեշտություն։

«Ինչպես տեսնում ենք, դուք չունեք այդ մեծամասնությունը, այսինքն՝ պատրաստվում ենք պատերազմի, ճի՞շտ եմ հասկանում»,– հարցրել է Վարդանովը։

Նրա հարցին դահլիճից հնչել է բացասական արձագանք՝ «ոչ»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հանձնվել թուրքական ողորմածությա՞նը, թե՞ պայքարել մինչև վերջ. ընտրի´ր. Ավետիք Չալաբյանի ուղերձը կալանավայրից

05/08/2026 infomitk@gmail.com

Ասեմ՝ որն է ամենավտանգավորը

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իշխանական արտոնյալների ինստիտուտը և ՆԳՆ-ի համակարգային կաթվածը՝ Կոնջորյանի մասնակցությամբ միջադեպի հետևում

05/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուսաստանի և Եվրոպայի նախկին պաշտոնյաները գաղտնի հանդիպում են ունեցել Վիեննայում

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն ռուսական ակտիվներից ստացել է ևս 1.4 միլիարդ եվրո և խոստացել տրամադրել Ուկրաինային

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զինված մտել են Սիրուշոյի խանութներ

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աղքատության ինչպիսի մակարդակ է տիրում Ռուսաստանում. Լուսանկար

05/08/2026 infomitk@gmail.com