Հիմա պատրաստվում ենք պատերազմի՞

ԱԺ «Ուժեղ Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Վաղինակ Վարդանովը խորհրդարանում անդրադարձել է Նիկոլ Փաշինյանի՝ մարտին արած հայտարարությանը և դիմել իշխանական խմբակցությանը։
Պատգամավորը նշել է, որ եթե իշխանությունը չունի նախկինում նշված մեծամասնությունը, ապա ցանկանում է հասկանալ՝ արդյոք դա նշանակում է պատերազմի պատրաստվելու անհրաժեշտություն։
«Ինչպես տեսնում ենք, դուք չունեք այդ մեծամասնությունը, այսինքն՝ պատրաստվում ենք պատերազմի, ճի՞շտ եմ հասկանում»,– հարցրել է Վարդանովը։
Նրա հարցին դահլիճից հնչել է բացասական արձագանք՝ «ոչ»։
Բաց մի թողեք
Հանձնվել թուրքական ողորմածությա՞նը, թե՞ պայքարել մինչև վերջ. ընտրի´ր. Ավետիք Չալաբյանի ուղերձը կալանավայրից
Ասեմ՝ որն է ամենավտանգավորը
Իշխանական արտոնյալների ինստիտուտը և ՆԳՆ-ի համակարգային կաթվածը՝ Կոնջորյանի մասնակցությամբ միջադեպի հետևում