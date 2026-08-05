05/08/2026

EU – Armenia

Մոսկվան իմաստ չի տեսնում՝ ՆԱՏՕ-ն դեմ է ՀԱՊԿ-ի հետ երկխոսությանը

infomitk@gmail.com 05/08/2026 1 min read

ՆԱՏՕ-ն չի ցանկացել և չի ցանկանում համագործակցել ՀԱՊԿ-ի հետ հավաքական անվտանգության ոլորտում, ուստի «փակ դռները բախելն» իմաստ չունի։ ՌԻԱ Նովոստիի հետ զրույցում այս հայտարարությունն է արել ՀԱՊԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վիկտոր Վասիլևը։

«Ես` որպես ՀԱՊԿ մշտական խորհրդի նախագահ, Շվեյցարիայում հանդիպել եմ ԵԱՀԿ գործող նախագահության հետ։ Մասնակցել եմ նաև ԵԱՀԿ–ի` անվտանգության ոլորտին վերաբերող համաժողովին, որ շրջանակում նաև երկխոսություններ են եղել մասնակիցների, այդ թվում՝ ՆԱՏՕ-ի երկրների ներկայացուցիչների հետ։ Կարող եմ միայն փաստել, որ ՆԱՏՕ-ի կողմից պատասխան ցանկություն երբեք չի եղել և չկա։ «Փակ դռները բախելու» իմաստ չեմ տեսնում»,- գործակալության հետ զրույցում ասել է Վասիլևը։

Նա ընդգծել է, որ հենց այդ պատճառով Ռուսաստանի և Բելառուսի առաջնորդներ Վլադիմիր Պուտինն ու Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հանդես են եկել եվրասիական տարածքում անվտանգության նոր ճարտարապետության ստեղծման նախաձեռնություններով։ Համապատասխան աշխատանքը, այդ թվում՝ ՀԱՊԿ շրջանակում, սկսված է։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուսաստանի և Եվրոպայի նախկին պաշտոնյաները գաղտնի հանդիպում են ունեցել Վիեննայում

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն ռուսական ակտիվներից ստացել է ևս 1.4 միլիարդ եվրո և խոստացել տրամադրել Ուկրաինային

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինան հարվածել է Տուլայի մարզում գտնվող Wildberries-ի պահեստին. կա տուժած

05/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուսաստանի և Եվրոպայի նախկին պաշտոնյաները գաղտնի հանդիպում են ունեցել Վիեննայում

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն ռուսական ակտիվներից ստացել է ևս 1.4 միլիարդ եվրո և խոստացել տրամադրել Ուկրաինային

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զինված մտել են Սիրուշոյի խանութներ

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աղքատության ինչպիսի մակարդակ է տիրում Ռուսաստանում. Լուսանկար

05/08/2026 infomitk@gmail.com