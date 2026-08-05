Ուկրաինան հարվածել է Տուլայի մարզում գտնվող Wildberries-ի պահեստին. կա տուժած

Տուլայի մարզում գտնվող Wildberries-ի պահեստի տարածքում անօդաչու թռչող սարքի ընկնելուց հետո հրդեհ է բռնկվել։
Այս մասին հայտնել է նահանգապետ Դմիտրի Միլյաևը, հաղորդում է «ՌԻԱ Նովոստի»-ն։
«Դեպքի վայրում աշխատում են արտակարգ ծառայությունները։ Ըստ նախնական տվյալների՝ զոհեր չկան, տուժել է մեկ մարդ, նրան այժմ բժշկական օգնություն է ցուցաբերվում»,- նշել է նա։
Միլյաևը նշել է, որ ԱԹՍ-ի հարձակման հետևանքով նաև վնասվել են երկու բազմաբնակարան շենք և երկու արտադրական օբյեկտ:
Բաց մի թողեք
Հյուսիսային Կորեան հրթիռային ստորաբաժանում է տեղակայում Ռուսաստանում, Ընի քույրը սպառնացել է Ճապոնիային
ԵՄ-ն դադարեցնում է զինվորական պարտականությունների ենթակա ուկրաինացիներին պաշտպանություն տրամադրելը
Թրամփի գոլֆի ակումբի մոտ նախագահի այցից առաջ ձերբակալվել է զինված տղամարդ