05/08/2026

EU – Armenia

Ուկրաինան հարվածել է Տուլայի մարզում գտնվող Wildberries-ի պահեստին. կա տուժած

infomitk@gmail.com 05/08/2026 1 min read

Տուլայի մարզում գտնվող Wildberries-ի պահեստի տարածքում անօդաչու թռչող սարքի ընկնելուց հետո հրդեհ է բռնկվել։

Այս մասին հայտնել է նահանգապետ Դմիտրի Միլյաևը, հաղորդում է «ՌԻԱ Նովոստի»-ն։

«Դեպքի վայրում աշխատում են արտակարգ ծառայությունները։ Ըստ նախնական տվյալների՝ զոհեր չկան, տուժել է մեկ մարդ, նրան այժմ բժշկական օգնություն է ցուցաբերվում»,- նշել է նա։

Միլյաևը նշել է, որ ԱԹՍ-ի հարձակման հետևանքով նաև վնասվել են երկու բազմաբնակարան շենք և երկու արտադրական օբյեկտ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Հյուսիսային Կորեան հրթիռային ստորաբաժանում է տեղակայում Ռուսաստանում, Ընի քույրը սպառնացել է Ճապոնիային

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն դադարեցնում է զինվորական պարտականությունների ենթակա ուկրաինացիներին պաշտպանություն տրամադրելը

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփի գոլֆի ակումբի մոտ նախագահի այցից առաջ ձերբակալվել է զինված տղամարդ

05/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուկրաինան հարվածել է Տուլայի մարզում գտնվող Wildberries-ի պահեստին. կա տուժած

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հյուսիսային Կորեան հրթիռային ստորաբաժանում է տեղակայում Ռուսաստանում, Ընի քույրը սպառնացել է Ճապոնիային

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն դադարեցնում է զինվորական պարտականությունների ենթակա ուկրաինացիներին պաշտպանություն տրամադրելը

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարժական հավաքի մասնակիցը բարձրաձայնել է Սյունիքի դիրքերից մեկի խնդիրներից. ԳՇ պետն անակնկալ այց է կատարել

05/08/2026 infomitk@gmail.com