Հայացք ԵՄ-ից․ «Ազդանշան Կրեմլին». Հայաստանը ձերբակալել է նախկին նախագահ Քոչարյանին՝ կոռուպցիայի մեղադրանքով

Ռոբերտ Քոչարյանը, որը գլխավորում է Մոսկվային մոտ կանգնած ընդդիմությունը և սերտ կապեր ունի Պուտինի հետ, ձերբակալվել է իր որդու և չորս այլ անձանց հետ միասին ընտանեկան բիզնեսների վրա կատարված խուզարկությունների ժամանակ:
Վերլուծաբանները նշում են, որ այս քայլը «ազդանշան է ուղարկել Կրեմլին» Փաշինյանի՝ Ռուսաստանին հարող քաղաքական ուժերին դիմակայելու մտադրության մասին:
ՀՀ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը և նրա ավագ որդին ձերբակալվել են երեքշաբթի օրը, այն բանից հետո, երբ իրավապահ մարմինները խուզարկություններ են իրականացրել ընտանիքի հետ կապված տասնյակ վայրերում, հայտնել է երկրի կոռուպցիայի դեմ պայքարի կոմիտեն:
ՀՀ գլխավոր դատախազությունը հայտարարել է, որ քրեական հետապնդում է սկսել 71-ամյա Քոչարյանի դեմ՝ պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման, կաշառակերության և խոշոր չափերի փողերի լվացման մեղադրանքներով:
Գրասենյակը հայտարարել է, որ հետաքննության շրջանակներում, բացի Քոչարյանից և նրա ավագ որդի Սեդրակից, ձերբակալել է ևս չորս անձի:
ՀՀ կոռուպցիայի դեմ պայքարի կոմիտեն հայտարարել է, որ հետաքննում է այն մեղադրանքները, որ պետական ակտիվները ապօրինի կերպով վաճառվել են մասնավոր ընկերություններին շուկայական արժեքից ցածր գնով 1998-2008 թվականներին՝ Քոչարյանը պաշտոնավարելու օրոք: Այն նաև նշել է, որ գործը ներառում է նաև ինը այլ անձանց, բացի Քոչարյանից:
Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանն, որը 2007-2008 թվականներին եղել է Ռոբերտ Քոչարյանը վարչապետ, նախքան ինքը 2008-2018 թվականներին նախագահ դառնալը, նույնպես մեղադրվում է պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման մեջ, հայտնում է հանձնաժողովը։
Երեքշաբթի օրը Սերժյանին կանչել են Կոռուպցիայի դեմ պայքարի հանձնաժողովի կենտրոնակայան՝ Երևանում։
Ավագ Քոչարյանը ղեկավարում է Մոսկվային բարեկամ «Հայաստան» դաշինքը, որը խորհրդարանի երկրորդ խոշորագույն ընդդիմադիր դաշինքն է։
Նրա գրասենյակի ղեկավար Բագրատ Միկոյանը կալանավորումները որակել է որպես իշխանությունների կողմից «նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա ընտանիքի վրա ևս մեկ հարձակում»։ Նա հավելել է, որ Քոչարյանը կալանավորումից հետո իրեն վատ է զգացել և տեղափոխվել է հիվանդանոց։
ՀՀ նախագահի պաշտոնում իր լիազորությունների ընթացքում Քոչարյանը խորացրել է Երևանի կապերը Մոսկվայի հետ՝ Կրեմլի հետ ստորագրելով «դաշնակցային գործընկերության» հռչակագիր և վերահսկելով ռուսական ներդրումների զգալի ընդլայնումը Հայաստանի տնտեսությունում։
Նա պահպանել է սերտ անձնական կապեր Վլադիմիր Պուտինի հետ։ 2021 թվականին Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ նրանք «շատ երկար ժամանակ լավ հարաբերություններ են ունեցել» և հաճախակի կապի մեջ են եղել։
«Ազդանշան Կրեմլին»
Խուզարկությունները տեղի են ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Քոչարյան ավագի դաշինքի անդամ Ռոբերտ Քոչարյան որդու՝ Լևոնի՝ խորհրդարանում տեղի ունեցած բուռն փոխհրաձգությունից 24 ժամ անց։
Խորհրդարանական հարց ու պատասխանի ժամանակ Լևոն Քոչարյանը մեղադրել է Փաշինյանին դատարանների և իրավապահ մարմինների վրա ճնշում գործադրելու մեջ՝ անհատների դեմ հետաքննություններ սկսելու համար։
Փաշինյանը պատասխանել է՝ հարցնելով Լևոն Քոչարյանին, թե որտեղից է գալիս նրա ընտանիքի հարստությունը՝ ասելով, որ պետական միջոցներով ձեռք բերված ցանկացած ակտիվ պետք է վերադարձվի պետությանը։
Ռոբերտ Քոչարյանը դատարանի առաջ է կանգնել 2019 թվականին՝ մեղադրվելով 2008 թվականի նախագահական ընտրություններում ենթադրյալ խարդախության դեմ բողոքող ցուցարարների դեմ անվտանգության աշխատակիցների կողմից ուժի անօրինական կիրառումը հրահանգելու մեջ։ Բախումների ժամանակ զոհվել է առնվազն 10 մարդ։ Մեղադրանքները հետագայում հանվել են, և դատական գործընթացն ավարտվել է 2021 թվականին։
Երևանում գտնվող Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն, վերլուծաբան Ալեքսանդր Իսկանդարյանն ասել է, որ քննադատները վաղուց են մեղադրում Ռոբերտ Քոչարյանին իշխանության գլուխ գտնվելու ընթացքում կոռուպցիայի մեջ։
Իսկանդարյանն ասաց, որ այս դեպքը կսրի ռուսամետ ընդդիմության և Փաշինյանի կառավարության միջև հակամարտությունը, որը հետապնդում է արևմտամետ ուղղություն և առաջնահերթություն է տալիս Եվրամիության հետ ավելի սերտ կապերին։
«Իհարկե, սա ազդանշան է Կրեմլին», – ասաց Իսկանդարյանը։ «Քոչարյանը փաստացիորեն իրեն ներկայացնում է որպես Ռուսաստանի լիազոր ներկայացուցիչ, և մենք տեսնում ենք մի միտում, երբ իշխանությունները սկսել են պայքարել՝ ինտենսիվորեն և բոլոր հնարավոր միջոցներով՝ Ռուսաստանի հետ կապված քաղաքական ուժերի դեմ»։
Փաշինյանը, որը պաշտոնում ընտրվել է 2018 թվականի փողոցային հեղափոխության արդյունքում, հաճախ իրեն ներկայացրել է որպես ժողովրդի մարդ և աջակցում է Արևմուտքի հետ ավելի սերտ կապերին։ 51-ամյա նախագահի կուսակցությունը վերընտրվել է հունիսին։
Ամենամեծ ընդդիմադիր կուսակցության՝ հայ-ռուս միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի առաջնորդը ձերբակալվել է անցյալ տարի՝ Փաշինյանին տապալելու կոչ անելու կասկածանքով։
Կարապետյանը Ռուսաստանի «Տաշիր» ընկերությունների խմբի հիմնադիրն է և ունի 4.1 միլիարդ դոլար (3.5 միլիարդ եվրո) կարողություն, որը գրեթե Հայաստանի տարեկան պետական բյուջեի կեսն է։ Նա իր հարստությունը կուտակել է հիմնականում Ռուսաստանում և ունի նաև Ռուսաստանի և Կիպրոսի քաղաքացիություն։
Ապրիլին իր քրեական դատավարության ժամանակ Կարապետյանը դատարանին հայտնեց, որ սկսել է Ռուսաստանի և Կիպրոսի քաղաքացիություններից հրաժարվելու գործընթացը՝ 2026 թվականի հունիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու իրավունք ունենալու համար։ Նա և իր փաստաբանները հերքել են բոլոր մեղադրանքները։
Բաց մի թողեք
Ուկրաինայի 23 միլիարդ եվրոյի ֆինանսավորման պակասը ԵՄ-ին դրել է դժվարին իրավիճակում, քանի որ Զելենսկին արագ դրամական միջոցներ է փնտրում
Էնդի Բարնհեմը պետք է ձևավորի Մեծ Բրիտանիայի սոցիալական ցանցերի արգելքը
Լեհաստանը և Մերձբալթիկան վերածվում են ռազմաճակատային գոտու