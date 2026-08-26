Առևտրային պատերազմը շատ շուտ սկսվեց Մարկ Քարնիի միջին տերությունների դաշինքի համար

Կանադայի վարչապետը կոչ արեց առևտրի կողմնակից ժողովրդավարություններին միասին դիմադրել մեծ տերությունների ճնշմանը: Յոթ ամիս անց նա հիմնականում միայնակ է պայքարում Թրամփի դեմ:
Տարվա սկզբին Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին կոչ արեց աշխարհի միջին տերություններին միավորվել Դոնալդ Թրամփի դեմ: Սակայն ԱՄՆ-ի հետ նոր առևտրային պատերազմ սկսվեց նախքան նրանք պատրաստ կլինեին:
Քարնիի Դավոսում ազատ առևտրի կողմնակիցներին և ժողովրդավարություններին կոչ արեց միավորվել և դիմադրել տնտեսական ճնշմանը յոթ ամիս անց, նրանք հիմնականում թողեցին նրան միայնակ պայքարել Թրամփի դեմ:
ԱՄՆ նախագահի կողմից անցյալ շաբաթ 20 միլիարդ դոլարի կանադական ապրանքների վրա սահմանված 50 տոկոս մաքսատուրքերը պետք է արթնացնեն Օտտավայի դաշնակիցներին, ասաց կանադացի մի պաշտոնյա, որը տեղյակ է առևտրային բանակցություններից:
Այլ երկրներ փորձել են հանգստացնել Թրամփին, ասաց պաշտոնյան: Սակայն Կանադան, որն ամենաշատն ունի կորցնելու, քանի որ տնտեսապես և աշխարհագրորեն այդքան կապված է ԱՄՆ-ի հետ, «բաց է թողել իր կրծքերը»:
Քարնիի կողմից Կանադայի ինքնիշխանությանը սպառնացող գործարքից հրաժարվելուց հետո նա խոստացավ հակահարված տալ։ Օտտավան կհամապատասխանի Թրամփի նոր տուրքերին «դոլար դոլարի դիմաց», – ասաց նա, սակայն ԱՄՆ նախագահը սպառնաց Կանադային հունվարից սկսած՝ մեքենաների, բեռնատարների և ավտոպահեստամասերի վրա ավելի 50 տոկոսի չափով մաքսատուրքեր սահմանելով։
«Անկեղծ ասած, կարծում եմ, որ մյուս երկրները հետևում են Կանադայի արձագանքին, և մենք հույս ունենք, հուսով եմ, որ կհետևենք։ Ինչ-որ պահի մնացած աշխարհը կասի՝ բավական է», – ասաց Բրիտանական Կոլումբիայի վարչապետ Դեյվիդ Էբին։
Երեքշաբթի օրը Օտտավան հայտարարեց պատասխան մաքսատուրքերի և ներքին աջակցության միջոցառումների մի շարք, որոնք ուղղված են առևտրային պատերազմի թիրախում հայտնված կանադական ոլորտները պաշտպանելուն։ Կանադական դոլարի դիմաց հակամաքսատուրքերը ուղղված են ԱՄՆ պողպատի, կաթնամթերքի, կենցաղային տեխնիկայի, գյուղատնտեսական սարքավորումների, թղթի և ցելյուլոզի և էլեկտրոնիկայի արտադրությանը։
Մաքսատուրքերը ուժի մեջ են մտնում սեպտեմբերի 8-ից։ Միևնույն ժամանակ, Կանադայի կառավարությունը 7.5 միլիարդ կանադական դոլարի ֆինանսավորում, իրացվելիություն և եկամտի աջակցություն է տրամադրում մաքսատուրքերից տուժած ոլորտներին։
Այնուամենայնիվ, մինչ այժմ Կանադայի դաշնակիցները այն թողել են անգործության։
Գոնդորը կոչ է անում օգնության
Մեկ տարուց ավելի ԵՄ-ն, Կանադան, Միացյալ Թագավորությունը և այլ տնտեսություններ քննարկել են ԵՄ-ի և Ասիա-խաղաղօվկիանոսյան առևտրային դաշինքի՝ CPTPP-ի (որը ներառում է Կանադան, Ավստրալիան, Ճապոնիան և Մեծ Բրիտանիան) միջև կապերը խորացնելու ծրագրեր՝ Թրամփի առևտրային հարկադրանքին հակազդելու համար։
Այն բանից հետո, երբ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը այս գաղափարը ներկայացրեց ԵՄ առաջնորդների 2025 թվականի հունիսին կայացած գագաթնաժողովում, ԵՄ-ն և 12 երկրներից բաղկացած CPTPP-ն միավորելու հարցում առաջընթացը սառցակալած է եղել։
«Տնտեսական հարկադրանքին համատեղ արձագանքելու մեխանիզմները դեռևս վաղ փուլում են», – ասել է Վինա Նաջիբուլան, «Ռազմավարական պետականաշինության կենտրոնի» համահիմնադիր և գործադիր տնօրենը՝ կանադական արտաքին քաղաքականության նոր վերլուծական կենտրոն։
Դավոսի իր ելույթից հետո Քարնին կարևոր դեր խաղաց ԵՄ-ի և CPTPP-ի միջև առևտրային բանակցությունների մեկնարկի գործում: Առաջին կոնկրետ արդյունքները ստացվեցին մարտին՝ Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության նախարարական հանդիպման ժամանակ, որտեղ դաշինքները սկսեցին բանակցություններ թվային առևտրային համաձայնագրի շուրջ և համաձայնեցին քննարկել միմյանց նկատմամբ մաքսատուրքերը չբարձրացնելու պարտավորությունը։
«Ես առաջընթացը կբնութագրեի որպես նշանակալի, բայց թերի. քաղաքական համաձայնեցվածությունը գնալով ավելի մեծ է. ինստիտուտներն ու գործիքները հիմա պետք է հասնեն», – ասաց Նաջիբուլան: «Կանադայի, Եվրոպայի և Ասիայի ժողովրդավարական գործընկերների միջև տնտեսական անվտանգության հարցում անհրաժեշտ է շատ ավելի մեծ համակարգում»։
Եվրամիությունը, Մեծ Բրիտանիան և դաշնակիցները, ինչպիսին է Ճապոնիան, այժմ գլուխները կախ են պահում՝ մարսելով Քարնիի միայնակ դիրքորոշումից դասերը Թրամփի դեմ։
ԵՄ խորհրդարանի առևտրային հանձնաժողովի նախագահ Բերնդ Լանգեն շտապեց համերաշխություն հայտնել Կանադային: Սակայն Եվրահանձնաժողովը, ԵՄ առաջնորդները և Մեծ Բրիտանիան խուսափել են հրապարակայնորեն կողմեր գրավելուց: Երկուշաբթի օրը Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը զրուցեց Քարնիի հետ։
Երբ հարցրին, թե արդյոք ԵՄ-ն կկանգնի Կանադայի կողքին Թրամփի սակագնային սպառնալիքներից հետո, գլխավոր խոսնակի տեղակալ Արիաննա Պոդեստան երեքշաբթի օրը ասաց, որ «ԱՄՆ-ն և Կանադան երկուսն էլ կարևոր առևտրային գործընկերներ են Եվրոպական Միության համար, և մենք, իհարկե, շարունակում ենք սերտորեն համագործակցել երկուսի հետ էլ՝ նպատակ ունենալով պահպանել կայունությունը և կանխատեսելիությունը ինչպես տրանսատլանտյան, այնպես էլ համաշխարհային առևտրում»։
«Մենք դեմ ենք սակագներին, քանի որ դրանք հարկեր են, որոնք, ի վերջո, վճարում են ներմուծողները և սպառողները», – հավելեց նա։
Թրամփի Սպիտակ տուն վերադառնալուց հետո ԵՄ ինստիտուտներն ու կառավարությունները վճռականորեն տրամադրված են նրան կողքին պահել և խուսափել լարվածության սրումից: Այդ մոտեցումը հանգեցրեց առևտրային զինադադարի, որը միակողմանի էր համարվում մինչև այն պահը, երբ Եվրախորհրդարանը մեծ ջանքեր գործադրեց իր պաշտպանական պատնեշները ամրապնդելու համար՝ այս տարվա սկզբին Թրամփի կողմից Գրենլանդիան՝ Դանիայի տարածքը, գրավելու սպառնալիքներից հետո։
«Եվրոպացիները կհակազդեն իրենց շահերը պաշտպանելու համար, երբ անհրաժեշտ լինի, բայց նրանք նաև փորձում են հարմարվել Թրամփին, քանի որ դեռ Ամերիկայի կարիքն ունեն», – ասաց Բրուքինգսի ինստիտուտի արտաքին քաղաքականության վերլուծաբան Թոմ Ռայթը, որը Բայդենի վարչակազմի օրոք Ազգային անվտանգության խորհրդի ավագ տնօրեն էր: «Եվրոպան քաղաքականապես մոտ է Կանադային, բայց Վաշինգտոնի դեմ համատեղ հակազդեցության համակարգումը կզգացվի որպես զգալի սրացում»:
Մեծ Բրիտանիան նույնպես, հավանաբար, չի միանա Թրամփի դեմ համատեղ հակազդեցությանը:
Եվ՛ ԱՄՆ-ն, և՛ Կանադան «Մեծ Բրիտանիայի առևտրային և ներդրումային առաջատար գործընկերներից են», – ասաց Բրիտանական առևտրային պալատի առևտրային քաղաքականության ղեկավար Ուիլյամ Բեյնը՝ նշելով, որ «այս առևտրային վեճի սրացումից հաղթողներ չկան»:
Բեյնի խոսքով՝ բրիտանական ընկերությունները «գնահատում են» անցյալ տարի Թրամփի վարչակազմի հետ կնքված տնտեսական բարգավաճման համաձայնագիրը, որը կիսով չափ կրճատեց Սպիտակ տան պողպատի մաքսատուրքերը և իջեցրեց ավտոմեքենաների մաքսատուրքերը: BCC-ն նաև ցանկանում է տեսնել Մեծ Բրիտանիայի և ԱՄՆ-ի միջև տեխնոլոգիական բարգավաճման համաձայնագրի «ամբողջությամբ իրականացումը՝ երկու կառավարությունների միջև շարունակական բանակցությունների միջոցով», – հավելել է Բեյնը, այն բանից հետո, երբ համաձայնագրի որոշ մասեր սառեցվեցին անցյալ տարի։
Թրամփի սպառնալիքները՝ Մեծ Բրիտանիայի վրա լրացուցիչ մաքսատուրքեր սահմանելու վերաբերյալ՝ թվային ծառայությունների հարկի պատճառով, նաև ստիպել են վարչապետ Էնդի Բըրնհեմի կառավարությանը հայտարարել, որ «բաց է քննարկելու ԱՄՆ մտահոգությունները» ԱՄՆ տեխնոլոգիական ընկերություններից հավաքագրվող եկամուտների վերաբերյալ։
Աշխարհն այնպես, ինչպես կա
Վաշինգտոնի հետ վերջին բախումը ստիպել է Քարնիին ակտիվացնել իր կապերը ԵՄ-ի հետ։
«Այս աշնանը մենք կսկսենք ինտենսիվ քննարկումներ Եվրամիության՝ աշխարհի երկրորդ խոշորագույն տնտեսության հետ՝ շատ ավելի ուժեղ և խորը տնտեսական և անվտանգության գործընկերություն կառուցելու համար», – երկուշաբթի օրը ասաց Քարնին: «Մենք կարող ենք ստեղծել նման աննախադեպ հասանելիություն, քանի որ մեզ կարելի է վստահել»:
Բրյուսելը շատ բան ունի Քարնիի քայլի վրա հենվելու: Ինչպես ԵՄ-ն մեկ տարի առաջ, Կանադան մերժեց ԱՄՆ-ի խնդրանքները, որոնք նա համարում էր իր ինքնիշխանության խախտում: Կանադայի դեպքում դրանք վերաբերում են Կանադայի ֆրանսերեն լեզվի և մշակութային պաշտպանությանը, որը ամրագրված է նրա սահմանադրությամբ, և պահանջներին, որոնք կարող էին վտանգել Օտտավայի կարողությունը՝ առևտրային համաձայնագրեր կնքելու այլ գործընկերների հետ:
Վաշինգտոնը նմանապես ճնշում է գործադրում Բրյուսելի վրա՝ կրճատելու իր կանաչ և տեխնոլոգիական կանոնակարգերը՝ ամռան ընթացքում կրկնապատկելով այդ պահանջները: ԵՄ գործադիր մարմինը պնդում է, որ իր կանոնակարգերը բանակցությունների ենթակա չեն: Եթե Քարնին հաղթի, դա կարող է օգնել Բրյուսելին պահպանել իր դիրքերը:
Կանադան նաև բախվում է ավելի թույլ Թրամփի հետ, քան Բրյուսելը մեկ տարի առաջ: Նրա սկզբնական մաքսատուրքերը հետագայում չեղարկվել են ԱՄՆ Գերագույն դատարանի կողմից, մինչդեռ նոյեմբերյան միջանկյալ ընտրությունները կարող են ավելի թուլացնել նրա դիրքերը:
«Կանադայի կողմից նաև քաղաքական հաշվարկ կար, որ հիմա համաձայնության գալը լավ գաղափար չէ, և որ իրականում ավելի լավ է մնալ անսասան՝ այն ակնկալիքով, որ միջանկյալ ընտրություններից հետո, եթե որևէ բան լինի, Միացյալ Նահանգների վարչակազմը կարող է ավելի թույլ դիրքում հայտնվել», – ասաց Իգնասիո Գարսիա Բերսերոն, Եվրահանձնաժողովի ԱՄՆ առևտրի հարցերով նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան։
ԵՄ-Կանադա գագաթնաժողովը նախատեսված է հոկտեմբերի վերջին, երբ երկու կողմերը կփորձեն ամրապնդել իրենց գործընկերությունը։
Լոնդոնը և Օտտավան նույնպես աշխատում են այս տարի նոր ռազմավարական գործընկերության կնքման ուղղությամբ, որը կխորացնի առևտրային կապերը։
«Մենք շարունակում ենք խորացնել այս կապերը CPTPP-ի և Տնտեսական և առևտրային աշխատանքային խմբի միջոցով», – ասաց Մեծ Բրիտանիայի կառավարության խոսնակը Մեծ Բրիտանիայի և Կանադայի տնտեսական հարաբերությունների մասին։
Սակայն աշխարհի ամենամեծ տնտեսությունից հեռանալը և ԱՄՆ ճնշմանը դիմակայելու ունակ կոալիցիա կառուցելը դեռ կարող է տարիներ տևել, հատկապես այն դեպքում, երբ պոտենցիալ դաշնակիցները շարունակում են զգուշանալ Թրամփի հետ բախումից։
«Միջին տերությունները, որպես կանոն, ամենաշատն են հավատարիմ բազմակողմ առևտրային համակարգին։ Բայց եկեք անկեղծ լինենք. առանց ԱՄՆ-ի և Չինաստանի, դա դատարկ ձայն կունենա։ Այս պահին մենք պետք է համբերատար լինենք», – ասաց Քեյթ Ռոքվելը, ԱՀԿ-ի նախկին խոսնակը, որն այժմ Հինրիխ հիմնադրամի ավագ գիտաշխատող է։
Բաց մի թողեք
Մելանշոնը պարտքային ռումբ է նետում Ֆրանսիայի նախագահական բանավեճի մեջ
Բըրնհեմը բարձրացնում է Ռուսաստանի դեմ պայքարում խաղադրույքը՝ թողնելով Մերցի ստվերում
Ինչպես է 17-րդ դարի իռլանդական օրենքը պաշտպանում խոշոր տեխնոլոգիական ընկերություններին Եվրոպայում խմբային հայցերից