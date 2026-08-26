ԵՄ-ն շարունակում է «զգոն» մնալ. Հունգարիայի լրատվամիջոցները. Հին ուրվականներ և նոր ստվերներ

Արտահոսած դոսյեն բացահայտում է անցյալի լրատվամիջոցների մանիպուլյացիաները, քանի որ նոր կառավարությունը բախվում է քաղաքական միջամտության մեղադրանքների
ԲՈՒԴԱՊԵՇՏ – Պետեր Մագյարի Տիսայի կառավարության պաշտոնավարումից ավելի քան հարյուր օր անց հունգարական լրատվամիջոցների խոստացված «ազատագրումը» մնում է վիճարկելի։
Մինչ նրա նոր վարչակազմը քայլեր է ձեռնարկել Վիկտոր Օրբանի նախորդ դարաշրջանի քարոզչական մեքենան համարվողը քանդելու համար, քաղաքական ճնշման և մամուլի սեփականության խոշոր փոփոխությունների վերաբերյալ նոր մեղադրանքները մտահոգություններ են առաջացրել։
Օրբանից նոր դարաշրջան անցման ամենակարևոր զարգացումը տեղի ունեցավ անցյալ շաբաթ «PRO DOMO» վերնագրով 482 էջանոց ներքին դոսյեի հրապարակմամբ։ Տասը տարվա ընթացքում ազգային լրատվական գործակալության (MTI) անանուն աշխատակիցների կողմից կազմված փաստաթուղթը ուղղակի ապացույցներ էր ներկայացնում այն մասին, թե ինչպես է նախորդ Ֆիդեսի վարչակազմը պահպանել «ձեռքով վերահսկողությունը» արտադրանքի նկատմամբ։
Գործի նյութերում ներառված էին հազարավոր էլեկտրոնային նամակներ և հուշագրեր 2015 թվականից մինչև այս ապրիլյան ընտրությունները, որոնք ցույց էին տալիս, որ պաշտոնյաները պարբերաբար թելադրում էին, թե որ պատմությունները ճնշել, այդ թվում՝ Ռուսաստանի հակապատերազմական բողոքի ցույցերի մասին հաղորդագրությունները և Հունգարիայի կոռուպցիայի վերաբերյալ Transparency International-ի եզրակացությունները։
2025 թվականի սկզբի մի հրահանգ հրամայել էր խմբագիրներին ներկայացնել ծայրահեղ աջ AfD-ի Գերմանիայում ընտրությունների արդյունքները որպես «ավելի լավ, քան եղել է»։ Գործիքները նաև ցույց են տալիս, որ ավագ խմբագիրները հրապարակումից առաջ պարտադիր «կենտրոնական վերահսկողության» են ենթարկել զգայուն միջազգային պատմությունները։
Fidesz-ը հակադարձում է
Գործի նյութերի բացահայտումը կտրուկ արձագանք է առաջացրել Օրբանի օրոք կառավարության նախկին մամուլի պատասխանատու Բերտալան Հավասիի կողմից։ Այժմ Fidesz-ի հաղորդակցության տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնող Հավասին արտահոսքը որակել է որպես ներքին դավաճանություն և մեղադրանքները շրջել նոր վարչակազմի վրա։
«ԶԼՄ-ները պետք է պաշտպանված լինեն ոչ թե ինձանից, այլ Facebook-ի փոքրիկ ասպետից, որը մեկնաբանության մեջ հաղորդագրություն է ուղարկում այն մասին, թե ով կարող է կամ չի կարող լինել M1 News-ի նոր գլխավոր խմբագիրը», – նշել է Հավասին՝ անդրադառնալով Մադյարին և նրա սոցիալական ցանցերում ներկայությանը։
Նա պնդում էր, որ իր տասնհինգ տարիների ընթացքում կառավարական հաղորդակցության մեջ եղել է միայն այն հարցումները, որոնք «համապատասխանել են օրենքին և մասնագիտական չափանիշներին»։
«Ես այդպես չեմ կարծում» սկանդալը
Հավասիի քննադատությունը վերաբերում էր բարձր մակարդակի վիճաբանությանը, որը կապված էր Մադյարի կողմից M1 ազգային հեռարձակողի գործունեությանը անմիջական միջամտության հետ։
Օգոստոսի 3-ին, ժամը 19:42-ին, հեռարձակողը հայտարարեց Գաբոր Հայդուի նշանակման մասին որպես նոր գլխավոր խմբագիր, իսկ Միկլոշ Բորսայի՝ որպես լրատվական հաղորդավար։ Հայտարարությունից կարճ ժամանակ անց Մադյարը մեկնաբանեց. «Ես այդպես չեմ կարծում…»՝ ի պատասխան սոցիալական ցանցերում լուրը հաղորդող գրառման։ Հաջորդ առավոտյան ժամը 11:41-ին երկու նշանակումներն էլ չեղարկվեցին, և պայմանագրերը խզվեցին։
Հանդիպման արագությունը հանգեցրեց լայնածավալ մեղադրանքների, որ հանրային հեռարձակողը գտնվում է նոր վարչապետի անմիջական հսկողության ներքո։
Չնայած վիճաբանությանը, հանրային լրատվամիջոցները շարժվում են դեպի նոր «նորմալ»։ Խորհրդանշական անջատման ժամանակահատվածից հետո M1-ը վերսկսեց կանոնավոր հեռարձակումը օգոստոսի 20-ին, որին հաջորդեց Kossuth Rádió-ն օգոստոսի 24-ին։
Հանրային միջոցներ կուսակցական լրատվության համար
Նոր մտահոգություններ են առաջացել նաև Tisza-ի սեփական լրատվամիջոցների գործունեության ֆինանսավորման վերաբերյալ: Ընտրարշավի ընթացքում կուսակցությունը իր թերթը՝ Tiszta Hang-ը, ֆինանսավորել է մասնավոր նվիրատվությունների միջոցով: Այնուամենայնիվ, այս շաբաթ թողարկված վերջին համարը հրատարակվել և ֆինանսավորվել է Հունգարիայի խորհրդարանի գրասենյակի կողմից՝ օգտագործելով Tisza խորհրդարանական խմբի պետական բյուջեն:
Թերթի 10-րդ համարը հստակորեն անվանվել է «խորհրդարանական խմբի հրատարակություն»: Չնայած այն օրինական է և հաճախ օգտագործվում է Օրբանի Fidesz-ի կողմից, քննադատները նշում են, որ այս պրակտիկան թույլ է տալիս կուսակցություններին օգտագործել հանրային միջոցները կուսակցական ուղերձների համար՝ հնարավոր է՝ շրջանցելով քարոզարշավի ֆինանսավորման սահմանափակումները:
Mandiner-ի անկումը
Քաղաքական անցումը հասել է նաև մասնավոր հատվածին, մասնավորապես՝ Mandiner պահպանողական լրատվական պորտալին: Հանրային շահերի հիմնադրամներին (KEKVA) ուղղված կառավարության նոր օրենքի համաձայն՝ Մաթիաս Կորվինուսի կոլեգիան (MCC), որը տիրապետում էր լրատվամիջոցին, դադարեց գոյություն ունենալուց:
Արդյունքում, Mandiner-ը դարձավ պետական սեփականություն: Լրատվամիջոցն արդեն դադարեցրել էր իր շաբաթական տպագիր հրատարակությունը օգոստոսի 3-ին, բայց անցումը հանգեցրեց ավելի լայն փլուզման: Օգոստոսի 24-ին թերթի երեք ամենահայտնի դեմքերը հայտարարեցին իրենց հեռանալու մասին։
Հեռացող աշխատակիցների թվում էին գլխավոր խմբագրի տեղակալ Դանիել Կաչոնը, արտաքին բաժնի ղեկավարի տեղակալ Մատյաս Կոհանը և լրատվամիջոցի ամենահայտնի YouTube շոուի հաղորդավար Քրիստիան Լենտուլայը։ Նրանք որպես հրաժարականի պատճառ մեջբերեցին մադյարների կողմից խորհրդարանում արված մեկնաբանությունները լրատվամիջոցի «բովանդակությունը որոշելու» մասին։
Նեպսզավայի նոր կյանքը
Անցման կողմնակի վնասը հասցրեց նաև ձախակողմյան մամուլին, թեև այլ արդյունքով։
Պատմական «Նեպսզավա» թերթը, որը գտնվում էր փլուզման եզրին, այս ամիս ձեռք բերվեց «Տիսայի» կողմնակից քաղաքական վերլուծաբան Զոլտան Լակների գլխավորած խմբի կողմից: Այնտեղ նշվում էր, որ նպատակն է «կայունացնել խմբագրության երկարաժամկետ գոյատևումը դժվարին իրավիճակում»:
ԵՄ-ն շարունակում է «զգոն» մնալ
Քանի որ Բուդապեշտը շարունակում է երկխոսությունը Բրյուսելի հետ՝ 10.4 միլիարդ եվրո սառեցված վերականգնման միջոցները բացելու համար, Եվրոպական հանձնաժողովը նշել է, որ հետևում է այս զարգացումներին:
Հանձնաժողովի խոսնակը ասել է, որ չնայած նրանք չեն մեկնաբանում անհատական հայտարարությունները, նրանք շարունակում են հետևողական լինել հանրային լրատվական մատակարարների անկախության հարցում:
2025 թվականի դեկտեմբերին Հանձնաժողովը Հունգարիայի դեմ հարուցեց խախտման ընթացակարգ՝ «Եվրոպական լրատվամիջոցների ազատության մասին» օրենքի (EMFA) պահանջներին չհամապատասխանելու համար:
Հանձնաժողովի այս տարվա օրենքի գերակայության մասին զեկույցում նշվել է որոշակի առաջընթաց, սակայն վերջին զարգացումները ցույց են տալիս, որ լրատվամիջոցների անկախությունը մնում է էական մարտահրավեր նույնիսկ մադյարական իշխանության օրոք:
Բաց մի թողեք
Գերմանիան և Իտալիան բախվում են միգրանտների փրկարար նավերի և վերադարձի խնդիրներին
«Մենք առաջ ենք գնում». ԵՄ-ն հաստատում է 6.1 միլիարդ եվրո Ուկրաինայի պաշտպանության համար
Գերմանիայի իստեբլիշմենթը ծրագիր ունի՝ զսպելու ծայրահեղ աջակողմյաններին