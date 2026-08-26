Ուկրաինայի 23 միլիարդ եվրոյի ֆինանսավորման պակասը ԵՄ-ին դրել է դժվարին իրավիճակում, քանի որ Զելենսկին արագ դրամական միջոցներ է փնտրում

Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին խնդրել է ԵՄ-ին առաջ մղել Ուկրաինային տրամադրվող 90 միլիարդ եվրոյի վարկի մի մասը՝ Պաշտպանության նախարարության ֆինանսավորման պակասը լրացնելու համար:
Սակայն Բրյուսելը վախենում է, որ այս քայլը կարող է խաթարել ԵՄ առաջնորդների կողմից ձեռք բերված փխրուն փոխզիջումը՝ մինչև 2027 թվականը Կիևը աստիճանաբար ֆինանսավորելու համար:
Ուկրաինայի աճող բյուջետային պակասորդը ճնշման տակ է դնում Եվրամիությանը, քանի որ դաշինքն ավելի ու ավելի մենակ է հայտնվում երկրի աջակցության ծախսերը կրելու հարցում:
Այս հարցը բարձրացվեց երկուշաբթի օրը Կիևում կայացած «Կամքի կոալիցիայի» նիստում, որը տեղի ունեցավ Ուկրաինայի 35-ամյակի տոնակատարության ժամանակ:
Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ Ուկրաինայի Պաշտպանության նախարարությունը բախվում է 27 միլիարդ դոլարի (23.1 միլիարդ եվրո) ֆինանսավորման պակասորդի, որը պետք է ծածկվի պատերազմական ջանքերը պահպանելու համար:
Պակասորդը անսպասելի ծախսերի արդյունք չէ: Ուկրաինան առաջ մղել է տարվա երկրորդ կեսի համար նախատեսված միջոցները՝ առաջին վեց ամիսների ծախսերը ծածկելու համար: 23 միլիարդ եվրոն անհրաժեշտ է անձնակազմի, սոցիալական աջակցության և զենքի գնման համար, այդ թվում՝ մոտ 6 միլիարդ եվրո՝ 2027 թվականի սկզբին մատակարարումների համար նախատեսված կանխավճարների համար։
Զելենսկին ասել է, որ բացը լրացնելը կարևոր է, որպեսզի Ուկրաինան մնա «մրցունակ Ռուսաստանի դեմ ուղղված խորը հարվածների քանակով» և «դա նրանց համար ցավոտ դարձնի», ինչը մեծացնում է ճնշումը նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վրա՝ իմաստալից խաղաղության բանակցություններ սկսելու համար։
«Մեզ ավելի շատ գումար է պետք, շատ ավելին», – ասել է Զելենսկին։
Նրա առաջարկած լուծումն այն է, որ ԵՄ-ն առաջ մղի իր 90 միլիարդ եվրո վարկի մի մասը։
Բրյուսելը վարկը բաժանել է երկու՝ 45 միլիարդ եվրոյի տրանշերի՝ 2026 և 2027 թվականների համար։ Զելենսկիի առաջարկը կառաջարկի հաջորդ տարվա ֆինանսավորման մի մասը՝ այս տարվա 23 միլիարդ եվրոյի պակասորդը ծածկելու համար, ինչպես նաև այլ դաշնակիցների ներդրումները։
Եվրահանձնաժողովի սկզբնական արձագանքը զգուշավոր է եղել։
«Մեզ երկկողմանի ալիքներով պաշտոնապես դեռևս չեն տեղեկացրել, որ կա ֆինանսավորումը նախապես տրամադրելու մտադրություն», – երեքշաբթի օրը հայտարարել է հանձնաժողովի խոսնակը։
«Մենք պատրաստ ենք հնարավորինս մեծ չափով բավարարել խնդրանքները, բայց կրկին, առայժմ սա այն ծրագիրն է, որը մենք մշակել ենք: Ուկրաինայի հետ փոխանակումները շարունակվում են, և մենք կքննարկենք ապագա գործողությունները՝ դրանց հիման վրա»:
Բրյուսելը մինչ այժմ հատկացրել է 3.2 միլիարդ եվրո բյուջետային օգնություն և 8.35 միլիարդ եվրո ռազմական օգնություն:
Ընդհանուր առմամբ, 22 միլիարդ եվրո է հատկացվել զենքի գնման համար, ինչպիսիք են կործանիչները և անօդաչու թռչող սարքերը: Սակայն այդ միջոցները հասանելի են դառնում միայն այն ժամանակ, երբ Կիևի կողմից ներկայացված պաշտպանական պայմանագրերը ստուգվում են, մի գործընթաց, որը կարող է հետաձգվել սխալների և վերջին րոպեի փոփոխությունների պատճառով: Եվս 6 միլիարդ եվրո մնում է չհատկացված:
Գրեթե 14 միլիարդ եվրո բյուջետային օգնություն նույնպես սպասվում է, որոշ վճարումներ պայմանավորված են բարեփոխումներով: Վերջին ամիսներին Ուկրաինայի խորհրդարանը դանդաղեցրել է հիմնական օրենքների նախագծերի հաստատումը, ինչը մտահոգություններ է առաջացրել Բրյուսելում:
Հանձնաժողովը հայտարարում է, որ պատրաստ է արագացնել հատկացումները այս տարի, բայց 45 միլիարդ եվրոյի սահմաններում:
Առաջնահերթ առաջնահերթություններից մեկը հակաօդային պաշտպանության համակարգերն են, որոնք Ուկրաինային շտապ անհրաժեշտ են Ռուսաստանի շարունակական բալիստիկ հրթիռային հարվածներին դիմակայելու համար:
«Հաջորդ մի քանի շաբաթների ընթացքում մենք շատ զբաղված կլինենք պաշտպանության ոլորտում, քանի որ գիտենք, թե ինչ է վտանգված», – ասաց խոսնակը: «Մենք գիտենք, որ կա անհավանականորեն մեծ հրատապություն, և մենք համապատասխանաբար արագացնում ենք մեր գործողությունները»։
Երբ փողը հանդիպում է քաղաքականությանը
Անձամբ ԵՄ պաշտոնյաները կասկածի տակ են դնում, թե արդյոք վարկի նախնական ֆինանսավորումը հնարավոր է, թե ցանկալի։ Ժամանակացույցի փոփոխությունը կպահանջի իրավական փոփոխություններ սկզբնական պլանում և կստիպի Եվրոպական հանձնաժողովին ճշգրտել իր վարկային գրաֆիկը։
Դա նաև կպարունակի զգալի քաղաքական ռիսկեր։
ԵՄ 27 առաջնորդները համաձայնեցին արտակարգ վարկի հետ՝ այն պայմանով, որ այն կապահովի կայուն ֆինանսավորում 2026 և 2027 թվականների ընթացքում, մինչև դաշինքի հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեն ուժի մեջ մտնի 2028 թվականին։
Հետևաբար, 2027 թվականի ֆինանսավորման մի մասը շուտափույթ տրամադրելը կարող է Ուկրաինային կանգնեցնել ֆինանսավորման պակասի առջև այդ տարվա վերջին՝ առանց անհապաղ փոխարինման։ Ոչինչ չի ենթադրում, որ Կիևի կարիքները հաջորդ տարի ավելի քիչ կլինեն, քանի որ Մոսկվան կուժեղացնի հարձակումները։
ԵՄ առաջնորդներին համոզելը 2027 թվականին՝ բարձր խաղադրույքներով ընտրություններով լի տարում, հաստատել նոր վարկային գիծը որոշների կողմից դիտվում է որպես քաղաքականապես անընդունելի։
Այլընտրանք կլինի, որ այլ արևմտյան դաշնակիցները օգնեն լրացնել Ուկրաինայի պակասորդը։
Սակայն ԵՄ պաշտոնյաները բողոքում են, որ՝ բացառությամբ Միացյալ Թագավորության և Նորվեգիայի՝ մյուս դաշնակիցները չեն նպաստել այնքան, որքան սպասվում էր, ինչի հետևանքով դաշինքը ստիպված է եղել կրել բեռի աճող մասը։
Միացյալ Նահանգների աջակցությունը, որը նախկինում խոշոր դոնոր էր, գործնականում դադարեցվել է։
Ավելի հավակնոտ տարբերակ, որը Զելենսկին բարձրացրեց երկուշաբթի օրը կայացած «Կամավորների կոալիցիայի» հանդիպման ժամանակ, կլինի Ռուսաստանի Կենտրոնական բանկի սառեցված ակտիվների օգտագործումը։
ԵՄ-ն պահում է մոտ 210 միլիարդ եվրոյի ռուսական ակտիվներ, որոնց մեծ մասը գտնվում է Բելգիայում։
«Որտեղ էլ որ լինեն այդ ակտիվները, մենք պետք է գտնենք արդարացի միջոց դրանք օգտագործելու Ռուսաստանի պատերազմից պաշտպանվելու համար», – ասաց Զելենսկին։
Սկզբնապես ակտիվները Հանձնաժողովի Ա պլանն էին 2026 և 2027 թվականներին Ուկրաինային ֆինանսավորելու համար։ Սակայն Բելգիայի գլխավորած ընդդիմությունը անցյալ տարվա դեկտեմբերին խափանեց պլանը։ 27 առաջնորդները, ի վերջո, դիմեցին Բ պլանին՝ համատեղ փոխառություն՝ Ուկրաինային 90 միլիարդ եվրոյի վարկ տրամադրելու համար։
Չնայած Ա պլանի ձախողմանը, որոշ անդամ պետություններ շարունակում են համոզված լինել, որ ռուսական ակտիվները վերջնական լուծումն են և պատրաստվում են վերակենդանացնել այդ գաղափարը։
«Մենք պետք է համաձայնենք օգտագործել ռուսական սառեցված ակտիվները, ոչ թե ԵՄ քաղաքացիների փողերը, այլ սառեցված ռուսական միջոցները՝ այս հաշիվը վճարելու համար», – երկուշաբթի օրը Զելենսկու հետ խոսելիս ասաց Լատվիայի վարչապետ Անդրիս Կուլբերգսը։
«Հաշիվը շատ բարձր է։ Դա հսկայական գումար է, որը պետք է վճարվի։ Ինչո՞ւ պետք է եվրոպացի քաղաքացիները վճարեն ամբողջ հաշիվը։ Այն ռուսական է»։
Այնուամենայնիվ, հակառակորդները շարունակում են կտրականապես դեմ լինել ակտիվների օգտագործմանը։
Բելգիան շարունակում է պահանջել համապարփակ համերաշխության միջոցառումներ՝ որպես ցանկացած քայլի պայման, մինչդեռ ակտիվների մեծ մասը պահող Բելգիայում գործող Euroclear ֆինանսական հաստատությունը բախվում է Ռուսաստանի կողմից իրավական մարտահրավերների։
«Հետ նայելով անցյալ տարվան՝ այս պահին չեմ տեսնում այդ հարցը վերաբացման որևէ ցանկություն։ Որոշ անդամ պետությունների կողմից առաջացած խոչընդոտներն ու վերապահումները չեն փոխվել», – ասել է ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյան։
«Մենք պետք է անցնենք կամուրջը, երբ հասնենք այնտեղ»։
Բաց մի թողեք
Հայացք ԵՄ-ից․ «Ազդանշան Կրեմլին». Հայաստանը ձերբակալել է նախկին նախագահ Քոչարյանին՝ կոռուպցիայի մեղադրանքով
Էնդի Բարնհեմը պետք է ձևավորի Մեծ Բրիտանիայի սոցիալական ցանցերի արգելքը
Լեհաստանը և Մերձբալթիկան վերածվում են ռազմաճակատային գոտու