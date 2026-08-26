Էնդի Բարնհեմը պետք է ձևավորի Մեծ Բրիտանիայի սոցիալական ցանցերի արգելքը

Ավստրալիան և Ֆրանսիան կարող են նրան ցույց տալ, թե ինչպես։
Մեծ Բրիտանիան կարող է սովորել Ավստրալիայի և Ֆրանսիայի փորձերից՝ երեխաներին սոցիալական ցանցերից հեռացնելու համար։
ԼՈՆԴՈՆ — Քանի որ Մեծ Բրիտանիայի երեխաները վերադառնում են դպրոց, նոր վարչապետը պետք է որոշի, թե ինչպես է ուզում նրանց հեռու պահել սոցիալական ցանցերից։
Մեծ Բրիտանիան միակ երկիրը չէ, որը սահմանում է անչափահասների համար սոցիալական ցանցերի արգելք։ Ավստրալիայում և Ֆրանսիայում տեղի ունեցած զարգացումները արձակուրդի ընթացքում պետք է Բարնհեմի նախարարներին և պաշտոնյաներին մտածելու տեղիք տան։ Ավստրալիայի արգելքը սահմանափակ ազդեցություն ունի այն բանի վրա, թե որքանով են երեխաները մուտք գործում սոցիալական ցանցեր, մինչդեռ Ֆրանսիայի արգելքը բախվել է հսկայական իրավական խոչընդոտի։
Հունիսին այն ժամանակվա վարչապետ Քեյր Սթարմերը հայտարարեց 16 տարեկանից փոքր անձանց համար սոցիալական ցանցերը արգելելու ծրագրերի մասին, միայն թե մեկ շաբաթ անց հրաժարական տվեց և իր հաջորդ Էնդի Բարնհեմին թողեց անպատասխան հարցերի մի ամբողջ շարք՝ Մեծ Բրիտանիայի ներկայիս առցանց անվտանգության ռեժիմը խաթարող քաղաքականության վերաբերյալ։
Պատգամավորները վերադառնում են խորհրդարան հաջորդ շաբաթ՝ ամառային արձակուրդներից հետո, և Բըրնհեմի կառավարությունը պետք է որոշի, թե ինչպես է գործելու արգելքը, որը պետք է ուժի մեջ մտնի գարնանը։
Ավստրալիա
Ավստրալիան աշխարհում առաջին երկիրն էր, որը անցյալ տարվա դեկտեմբերին արգելք մտցրեց երեխաների համար սոցիալական ցանցերի օգտագործման վրա։ Անցյալ ամիս Ավստրալիայի կառավարությունը հրապարակեց իր առաջին ուսումնասիրությունները՝ արգելքի ուժի մեջ մտնելուց հետո ավելի քան 4000 երեխաների և ընտանիքների փորձի վերաբերյալ։
Թվերը չեն ցույց տալիս սոցիալական ցանցեր մուտք գործելու երեխաների թվի մեծ անկում։ Երեք ամսվա հետազոտության արդյունքում առնվազն մեկ սոցիալական ցանցի հաշիվ ունեցող 16 տարեկանից փոքր երեխաների համամասնությունը 52.4 տոկոսից նվազել է մինչև 42.3 տոկոս։ Միևնույն ժամանակ, սոցիալական ցանցի հարթակ (հաշիվով կամ առանց դրա) օգտագործողների համամասնությունը նվազել է ավելի քիչ՝ 85.9 տոկոսից մինչև 81.5 տոկոս։
Ավստրալիան պահանջում է, որ տարիքային սահմանափակում ունեցող հարթակները ձեռնարկեն «հիմնավոր քայլեր»՝ 16 տարեկանից փոքր անձանց կողմից հաշիվներ ստեղծելը կամ պահպանելը կանխելու համար։ Օրինակ՝ մուտքը թույլատրվում է մուտք գործելու համար մուտք գործելու համար՝ մուտք չգործելով։
Հիմնավորումն այն է, որ հաշվի վրա հիմնված մուտքը և դրա հետ կապված տվյալների հավաքագրումը մեծացնում են պոտենցիալ վնասակար դիզայնի առանձնահատկություններին, ինչպիսիք են ալգորիթմական առաջարկները կամ անվերջ ոլորումը, ենթարկվելու հավանականությունը։
Սակայն Մեծ Բրիտանիան կարող է ավելի հեռու գնալ, քան Ավստրալիան՝ ավելի լայն ցանց ստեղծելով, որը կներառի ինչպես հաշվի սեփականությունը, այնպես էլ մուտքը։ Դա կարող է ներգրավել ոչ միայն սոցիալական մեդիա հարթակներին, այլև ինտերնետային ծառայություններ մատուցողներին։ Նախկին Սթարմերի կառավարությունն արդեն իսկ հիմք է դրել՝ «Երեխաների բարեկեցության և դպրոցների մասին» օրենքի միջոցով իրեն լիազորություններ տալով ստիպել ինտերնետ մատակարարներին երեխաներին դուրս պահել։
Ֆրանսիա
Ֆրանսիան ցանկանում էր իրականացնել իր սեփական արգելքը 15 տարեկանից փոքր անձանց համար, բայց այս ամսվա սկզբին երկրի Սահմանադրական խորհուրդը արգելափակեց նախագահ Էմանուել Մակրոնի առաջարկած սոցիալական մեդիայի արգելքը՝ պնդելով, որ օրենսդրությունը անհամաչափորեն կխախտի երեխաների անձնական կյանքի գաղտնիության, խոսքի ազատության և հաղորդակցության իրավունքները։
Մինչդեռ Մեծ Բրիտանիայի չգրված սահմանադրությունը նշանակում է, որ այստեղ համարժեք դատական մեխանիզմ չկա. Գերագույն դատարանը օրենքները չեղյալ հայտարարելու իրավասություն չունի, Լա Մանշի մյուս կողմի որոշումը հիշեցնում է, որ համապարփակ առաջարկները կարող են հեշտությամբ խեղաթյուրվել դատարաններում։
Մեծ Բրիտանիան, կարծես, պատրաստվում է ապավինել երկրորդական օրենսդրությանը՝ արգելքն իրականացնելու համար, ինչը նշանակում է, որ կառավարությունը կարող է մեծ մասամբ շրջանցել խորհրդարանական քննարկումները: Սթարմերն ասել է, որ դրա պատճառը արգելքի արագացումն է: «Մենք լիազորություններ ենք ստանձնել՝ համոզվելու համար, որ կարող ենք գործել ամիսների ընթացքում, այլ ոչ թե տարիների ընթացքում», – ասել է նա։
Ենթական օրենսդրությունը կարող է թույլ տալ կառավարությանը ավելի արագ գործել, բայց այն հատկապես խոցելի է դատական վերանայման նկատմամբ և կարող է հրավիրել տեխնոլոգիական ընկերությունների և թվային իրավունքների պաշտպանների անհավանական կոալիցիային՝ այս ճանապարհով սահմանափակումները վիճարկելու համար։
«Նման լայն կարգավորող հայեցողության անխուսափելի հետևանքը դատական գործընթացների պայթյունն է», – նախկինում ասել էր Bird & Bird իրավաբանական ընկերության իրավաբանական տնօրեն Օլիվեր Քերոլը։
Բաց մի թողեք
Հայացք ԵՄ-ից․ «Ազդանշան Կրեմլին». Հայաստանը ձերբակալել է նախկին նախագահ Քոչարյանին՝ կոռուպցիայի մեղադրանքով
Ուկրաինայի 23 միլիարդ եվրոյի ֆինանսավորման պակասը ԵՄ-ին դրել է դժվարին իրավիճակում, քանի որ Զելենսկին արագ դրամական միջոցներ է փնտրում
Լեհաստանը և Մերձբալթիկան վերածվում են ռազմաճակատային գոտու