Մելանշոնը պարտքային ռումբ է նետում Ֆրանսիայի նախագահական բանավեճի մեջ

Ծայրահեղ ձախակողմյան առաջնորդը ցանկանում է, որ ԵԿԲ-ն չեղյալ հայտարարի Փարիզի պարտքը: Նրա մրցակիցները դա խելագարություն են համարում:
ՇԱՏՈՆՅ-ՍՅՈՒՐ-ԻԶԵՐ, Ֆրանսիա — Ժան-Լյուկ Մելանշոնն ունի արմատական գաղափար՝ Ֆրանսիայի ֆինանսական խնդիրները լուծելու համար. «հրկիզել» նրա պետական պարտքի մեծ մասը:
Ծայրահեղ ձախակողմյան նախագահի թեկնածուն, ըստ էության, կհամաձայնի Եվրոպական կենտրոնական բանկի հետ հրաժարվել ֆրանսիական պարտատոմսերի մեծ տրանշի տոկոսների վճարումներից:
Նախագահական թեկնածուի առաջարկը քննադատության ալիք է բարձրացրել առաջատար տնտեսագետների և քաղաքական գործիչների կողմից, որոնք այն անվանել են անպատասխանատու և վտանգավոր երկրի և ամբողջ Եվրամիության տնտեսական կայունության համար:
Վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնուն այն անվանել է «խաբեություն իր մաքուր տեսքով»: Ծայրահեղ աջակողմյան «Ազգային միավորման» նախագահ Ջորդան Բարդելլան առաջարկը որակել է «անհեթեթություն»: Նախկին եվրահանձնակատար Թիերի Բրետոնը հոդված է գրել դրա դեմ:
Մելանշոնի մրցակիցները դժվար թե կարողանան վիճարկել թեմայի կարևորությունը. պետական պարտքը կազմում է ավելի քան 3.5 տրիլիոն եվրո կամ ՀՆԱ-ի 117.5 տոկոսը, և այս հարցը դարձել է ընտրողների համար գլխավոր մտահոգության առարկա։
Երկրի պարտքն արդեն սպառնում է խափանել Լեկորնյուի ջանքերը՝ զսպելու իր դեֆիցիտը։ Ֆրանսիան այն երկրներից է, որոնք ամենաշատն են տուժել վարկային ծախսերի համաշխարհային աճից։ Կառավարության կողմից իր պարտատոմսերը մարելու կարողության կամ պատրաստակամության նկատմամբ վստահության կորուստը կարող է ստիպել ներդրողներին խուսափել դրանցից, ինչը անհնար կդարձնի Փարիզի համար երկիրը կառավարելու համար անհրաժեշտ կանխիկ գումարը հայթայթելը։
Մինչ հաջորդ տարվա նախագահական ընտրությունների մրցավազքը թեժանում է, Մելանշոնի պարտքի առաջարկը խթանել է երկրի քաղաքական քննարկումները։ Այն նաև ընդգծել է մի բան, որի մասին նրա մրցակիցները ցավալիորեն գիտակցում են. ձախակողմյան վետերանը պատրաստ է մարտի, երբ նրանց մեծ մասը դեռ փորձում է հավաքել իրենց բանակները։
Աջ ծայրահեղ ձախակողմյան «Անհնազանդ Ֆրանսիա» կուսակցության առաջնորդը իր նախագահական թեկնածությունն սկսել է մրցակիցներից ամիսներ առաջ։ Երկուշաբթի օրը Toluna Harris Interactive-ի կողմից հրապարակված հարցման համաձայն՝ նա այժմ 17 տոկոսով աճել է։ Սա նրան դնում է երկրորդ տեղում՝ առաջատար կենտրոնամետ թեկնածու, նախկին վարչապետ Էդուարդ Ֆիլիպի հետ, և ամուր դիրքում՝ անցնելու քվեարկության երկրորդ փուլ, որտեղ նա, ենթադրաբար, կմրցի ծայրահեղ աջակողմյան առաջնորդ Մարին Լե Պենի հետ։
Մելանշոն-Լե Պեն երկրորդ փուլը կերաշխավորի, որ Ֆրանսիայի հաջորդ նախագահը կընտրվի վերջին 27 տարիների ընթացքում Եվրոպայի արժութային միությունը ձևավորած տնտեսական ուղղափառության նկատմամբ բացահայտ թշնամական ծրագրով։
Հինգշաբթի օրը Մելանշոնը և Լե Պենը կքննարկվեն Ֆրանսիայի առաջատար բիզնես լոբբի Medef-ի կողմից կազմակերպված բարձր սպասված բանավեճի ժամանակ՝ նախագահի հինգ այլ առաջատար թեկնածուների հետ միասին։
Հավանական է, որ հանրային ֆինանսների, այդ թվում՝ Մելանշոնի առաջարկի մասին հարցը կքննարկվի։
Մարին Լե Պենը ելույթ կունենա Ֆրանսիայի Լեվեն քաղաքում 2026 թվականի հուլիսի 4-ին կայացած միջոցառման ժամանակ։ Բաստիեն Օհիեր/Հանս Լուկաս/AFP via Getty Images
«Թեման այստեղ կմնա», – ասաց Եվրախորհրդարանի անդամ և Մելանշոնի առաջատար ձախակողմյան մրցակցի՝ Եվրախորհրդարանի անդամ Ռաֆայել Գլյուքսմանի գլխավոր դաշնակից Օրոր Լալուկը: Սակայն, նա հավելեց, որ «պարտքի հարցը, ինչպես մնացած ամեն ինչ, պահանջում է նրբերանգային մոտեցում»:
Քննարկման խթանում
Կիրակի առավոտյան իր բուռն ելույթի ժամանակ Մելանշոնը քննադատեց կառավարության «անգործունակներին», որոնք, նրա խոսքով, երկիրը տարել են «ավերածությունների և քաոսի»:
Վալանս քաղաքի ծայրամասում գտնվող Շատոնեֆ-սյուր-Իզերի լճափնյա կոնֆերանսների կենտրոնում ջրի վերևում տեղադրված բեմահարթակի վրա ելույթ ունենալով՝ «Անհնազանդ Ֆրանսիայի» առաջնորդը մարգարեական տոնով ոգևորեց իր հազարավոր կողմնակիցներին մի թեմայով, որն ավելի հաճախ կապված է մոխրագույն կոստյումների և ապակե միջանցքների հետ, քան լոգարաններով լի հանրահավաքների հետ. Եվրոպական կենտրոնական բանկը և Ֆրանսիայի պետական պարտքի նրա պաշարները:
«Ֆրանսիական տնտեսությունը գտնվում էր ռեցեսիայի եզրին, իսկ հիմա այն պատրաստվում է խորտակվել», – ասաց Մելանշոնը։
«Եվրոպական կենտրոնական բանկը կարող է և պետք է սառեցնի [եվրոպական] կառավարությունների պարտքը՝ սկսած Covid-19 համավարակի ժամանակ առաջացած պարտքից», – ավելացրեց նա՝ կրկնապատկելով այս ամռան սկզբին իր առաջին անգամ առաջ քաշած գաղափարը՝ ջերմաստիճանի թեմայով մեկ այլ փոխաբերությամբ, երբ խոստացավ «կրակել» Եվրոհամակարգի կողմից պահվող պարտքը, որի ճնշող մեծամասնությունը գտնվում է Ֆրանսիայի բանկի մոտ։
Եվրոհամակարգը, որը բաղկացած է ԵԿԲ-ից և արժութային գոտու ազգային կենտրոնական բանկերից, տիրապետում է Ֆրանսիայի պարտքի մոտ մեկ վեցերորդին՝ ընդհանուր առմամբ մոտ 600 միլիարդ եվրո։
Ձախակողմյան առաջնորդը դիմում էր 10,000 հոգուց բաղկացած ամբոխին, որը հավաքվել էր 2027 թվականի ընտրարշավի ամիսներ տևող մարաթոնի տոնը սահմանելու նպատակով կազմակերպված հանրահավաքին։ Ի տարբերություն դրա, կենտրոնամետ աջակողմյաններն ու կենտրոնամետ ձախակողմյանները դեռ պետք է որոշեն, թե ով է լավագույնս ներկայացնում իրենց, քանի որ պայքարում են տասնյակ թեկնածուներ։
Այնուամենայնիվ, Մելանշոնի մրցակիցները, կարծես, համաձայն են մեկ բանի շուրջ. նրա առաջարկը միայն կսրացնի Ֆրանսիայի ֆինանսական դժվարությունները։
«Սա բացարձակապես ճիշտ ժամանակը չէ՝ թե՛ մակրոտնտեսական, թե՛ քաղաքական տեսանկյունից», պետական պարտքի չեղարկման մասին քննարկելու համար, ասաց տնտեսագետի մասնագիտությամբ Լալուկը, ով ընդգծեց նույն քննադատությունը, որը բարձրացրել էին իր շատ գործընկերներ։
Մինչ նա, առաջատար տնտեսագետների հետ միասին, պաշտպանում էր նման միջոցառում Covid ճգնաժամի ավարտին, հանգամանքները արմատապես փոխվել են, ասաց նա։ Գնաճն այժմ հիմնական մտահոգություն է, և նման միջոցառումը կվատթարացնի խնդիրը։
Խարդախություն
Ապա կա իրավական հարցը։ ԵՄ պայմանագրերը արգելում են ԵԿԲ-ին փրկել եվրոգոտու երկրներին, նույնիսկ եթե բանկը գտել է միջամտելու եղանակներ եվրոգոտու ճգնաժամի գագաթնակետին, երբ դրա այն ժամանակվա նախագահ Մարիո Դրագին խոստացել էր անել «ամեն ինչ, ինչ անհրաժեշտ է» եվրոն պահպանելու համար, և կրկին Covid ճգնաժամի ժամանակ։
Ֆրանսիայի կողմից միակողմանի քայլը՝ «անհնազանդությունը», ինչպես Մելանշոնի ավագ լեյտենանտ Մանուել Բոմպարը շաբաթ օրը մեկ ժամ տևողությամբ այս թեմայով կոնֆերանսի ժամանակ արտահայտվեց, ոչ միայն կվախեցնի ներդրողներին, այլև կասկածի տակ կդնի եվրագոտու հիմունքները, պնդում են քննադատները։
«Նա դա անում է հանճարեղ, բայց անհեթեթություններ է խոսում», – Ֆրանսիայի BFM TV հեռուստաալիքի եթերում ասել է էկոնոմիկայի նախարար Ռոլան Լեսկյուրը։ Նա պնդել է, որ Ֆրանսիայի բանկի հաշվեկշռի կեղծումը կհամարվի «եվրոյից դուրս գալ, քանի որ դուք ասում եք, որ այլևս չեք հարգում ընդհանուր տան կանոնները»։
Ֆրանսիան վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում գրեթե ամեն տարի խախտել է ԵՄ դեֆիցիտի կանոնները։ | Kenzo Trbuillard/AFP via Getty Images
Բոլորը համաձայն չեն։ Շաբաթավերջին «Անխոնարհ Ֆրանսիա» հավաքի մասնակիցների թվում էր Մաթյո Պիգասը՝ աստղային բանկիր, որը խորհրդատվություն էր տրամադրում Հունաստանի կառավարությանը ֆինանսական ճգնաժամի ժամանակ և վերջերս ձեռք բերեց Վենեսուելայի պարտքի վերակառուցման համար շատ ցանկալի պայմանագիր։
Պիգասը հավանություն տվեց առաջարկին մեկժամյա տեսաժողովի ժամանակ՝ իր գործարարական կարողությունները ներկայացնելով այս ոչ ավանդական գաղափարի օգտին։ Այդ ժամանակվանից ի վեր նա այս թեմայի շուրջ բանավիճում է ԱՄՀ-ի նախկին գլխավոր տնտեսագետ Օլիվիե Բլանշարի հետ X սոցիալական մեդիա հարթակում։
«Կարծում եմ՝ կեղծ լուծումներ առաջարկելը, կեղծ հույսեր արթնացնելը անպատասխանատու է», – գրել է Բլանշարը երեքշաբթի օրը։
Ըստ գերմանացի տնտեսագետ Կարստեն Բժեսկիի, ING-ի մակրոհետազոտությունների գլոբալ ղեկավարի, խնդիրն այն է, որ Մելանշոնը ցանկանում է եվրագոտու արտոնություններն ստանալ առանց ծանր աշխատանքի։
Ֆրանսիան վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում գրեթե ամեն տարի խախտել է ԵՄ դեֆիցիտի կանոնները, քիչ ախորժակ է ցուցաբերել կառուցվածքային բարեփոխումների, ինչպիսիք են կենսաթոշակային բարեփոխումները, նկատմամբ և հաճախ անտեսել է Եվրոպական հանձնաժողովի ֆիսկալ առաջարկությունները, ասել է Բժեսկին։
«Ինչ էլ որ անվանեք դա, Մելանշոնի մեկնաբանությունները ենթադրում են, որ նա կցանկանար, որ ԵԿԲ-ն վերահաստատի իր «ինչ էլ որ լինի» դիրքորոշումը և իրականում փրկի այն կառավարություններին, որոնք անկարող են և չեն ցանկանում իրենց պետական ֆինանսները կայուն հիմքերի վրա դնել»։
Մելանշոնի և նրա դաշնակիցների համար իր առաջարկի հաջողության հարցը, թերևս, գլխավոր հարցը չէ։ Նա հաջողությամբ է քննարկել ֆինանսական ուղղափառությունը։
«Մենք շատ ուրախ ենք, որ պարտքի շուրջ վեճ կա», – հանրահավաքի ժամանակ ասաց Ֆրանսիայի Ազգային ժողովի անդամ Անտուան Լեոմենը՝ «Անսասան Ֆրանսիա» կուսակցության հետ։
«Պարտքը սոցիալական իրավունքները չեղարկելու պատրվակն է», – ավելացրեց նա։ «Մենք կընդունենք այն, ինչ մեր ճանապարհին կհանդիպի։ Մենք մեր խաղն ենք անում»։
Բաց մի թողեք
Առևտրային պատերազմը շատ շուտ սկսվեց Մարկ Քարնիի միջին տերությունների դաշինքի համար
Բըրնհեմը բարձրացնում է Ռուսաստանի դեմ պայքարում խաղադրույքը՝ թողնելով Մերցի ստվերում
Ինչպես է 17-րդ դարի իռլանդական օրենքը պաշտպանում խոշոր տեխնոլոգիական ընկերություններին Եվրոպայում խմբային հայցերից