ԱՄՆ-ն ստիպեց Meta-ին փոխել Instagram-ը և Facebook-ը, Եվրոպան ցանկանում է մասնակցել և ավելին է ուզում

Եվրոպական հանձնաժողովը, հնարավոր է, ավելի մեծ փոփոխություններ է փնտրում, քան Meta-ն համաձայնեցրել էր ԱՄՆ 47 նահանգների հետ։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Միացյալ Նահանգները հենց նոր ստիպեց Meta-ին փոխել երեխաների հետ վարվելու ձևը։ Այժմ Եվրոպայի վրա ճնշում է գործադրվում՝ ապացուցելու, որ իր ավելի խիստ տեխնոլոգիական օրենքները կարող են նույնը անել, կամ նույնիսկ ավելի հեռու գնալ։
Չորեքշաբթի օրը ԱՄՆ քառասունյոթ նահանգներ 18 միլիարդ դոլարի չափով կարգավորել են Meta-ի հետ պատմական դատական հայցը՝ համաձայնվելով տեխնոլոգիական հսկայի հետ պաշտպանական ցանկապատեր սահմանել իր կախվածություն առաջացնող դիզայնի վրա՝ դեռահասներին վնասից ավելի լավ պաշտպանելու համար։ Սա ԱՄՆ պատմության մեջ սպառողների պաշտպանության ամենամեծ համաձայնագրերից մեկում տարիներ տևած պայքարի գագաթնակետն է։
Բրյուսելի տեսանկյունից սա և՛ առցանց անվտանգության հաղթանակ է, և՛ եվրոպական կարգավորողի համար հեղինակության կորուստ, որը տարիներ շարունակ փորձել է ստիպել սոցիալական մեդիա հսկային փոխել իր գործելակերպը։
Չորեքշաբթի օրվա համաձայնագիրը մանրամասն նկարագրում է մի շարք փոփոխություններ, որոնք Meta-ն պետք է կատարի Facebook-ում և Instagram-ում հաջորդ 10 տարիների ընթացքում, այդ թվում՝ անչափահասների համար հարթակում անցկացրած ամենօրյա ժամանակի սահմանափակումը, օգտատերերի տարիքային սահմանափակումների ավելի խիստ ստուգումը և դեռահասների համար կոսմետիկ ֆիլտրերի անջատումը։
Սա բարձրացրել է Բրյուսելի սոցիալական ցանցերի կարգավորող մարմինների համար նախատեսված պատասխանատվությունը։
«Հեգնական է, որ 12 միջոցառումներից 9-ը ընդգրկվում են [Թվային ծառայությունների մասին օրենքով], որը մեր օրենքն է 2023 թվականից։ ԱՄՆ դատարանները ավելի արագ են գործում, քան ԵՄ հանձնաժողովը։ Մենք պետք է ՀԻՄԱ ԿԻՐԱՌԵՆՔ DSA-ն», – համաձայնագրի մասին լուրից հետո X-ում գրել է նախկին եվրահանձնակատար Թիերի Բրետոնը, որը բանակցել և կիրառել է ԵՄ սոցիալական ցանցերի կանոնագիրքը մինչև 2024 թվականը։
Գերմանացի կենտրոնամետ օրենսդիր Անդրեաս Շվաբը ասել է, որ ԱՄՆ-ում Meta-ն այժմ «պետք է նույնիսկ գերազանցի այն, ինչ առաջարկում է եվրոպացի սպառողներին»։ ԵՄ խոշոր տեխնոլոգիական օրենքներից մեկի՝ «Թվային շուկաների մասին» օրենքի ճարտարապետ Շվաբը կոչ է արել համաձայնեցնել Meta-ի քաղաքականությունը երկու իրավասություններում։
Հուլիսին Եվրոպական հանձնաժողովը մեղադրեց Meta-ին «Թվային ծառայությունների մասին» օրենքի համաձայն ԵՄ կանոնները խախտելու մեջ՝ Facebook-ում և Instagram-ում կախվածություն առաջացնող դիզայնի տարրեր տեղադրելով։
Ապրիլին այն մեղադրեց Meta-ին նույն կանոնները խախտելու մեջ՝ բավարար ջանքեր չգործադրելով 13 տարեկանից փոքր երեխաներին իր հարթակներից դուրս պահելու համար։ Կախվածություն առաջացնող դիզայնի և անչափահասների վերաբերյալ ԵՄ-ի հետաքննությունը երկու տարուց ավելի է, բայց դեռևս չի հանգեցրել ընկերության կողմից զիջումների կամ չկատարման համար պատժամիջոցների։
Իսպանացի ձախակենտրոն Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր Լաուրա Բալարին Սերեսան հինգշաբթի օրը հարցրեց Հանձնաժողովին, թե ինչու է Meta-ն պարտավորվել փոփոխություններ կատարել միայն ԱՄՆ օգտատերերի համար, մինչդեռ նույն հարցերի շուրջ քննարկում է ԵՄ իշխանությունների հետ։ Ինչպե՞ս է Հանձնաժողովը «ապահովելու, որ ԵՄ քաղաքացիները չմնան ավելի թույլ պաշտպանվածությամբ, քան ԱՄՆ-ում», – գրել է նա։
Եվրոպական հանձնաժողովի թվային քաղաքականության խոսնակ Թոմաս Ռեգնիեն հայտարարության մեջ նշել է, որ իրենք «շարունակական երկխոսության մեջ են Meta-ի հետ, ով դեռևս հնարավորություն ունի պարտավորություններ ստանձնել ԵՄ-ում»։
Meta-ն հայտարարել է, որ համաձայն չէ Հանձնաժողովի ապրիլյան և հուլիսյան եզրակացությունների հետ։ Եթե այն փոփոխություններ չկատարի ԵՄ-ի համար ընդունելի, ընկերությունը կարող է բախվել իր տարեկան համաշխարհային եկամտի մինչև 6 տոկոսի չափով տուգանքի, որը կկազմի առավելագույնը 12 միլիարդ դոլար: Նույնիսկ եթե տուգանքի ամբողջական գումարը կիրառվի, ինչը խիստ անհավանական է, այն զգալիորեն պակաս է ԱՄՆ-ում համաձայնեցված 18 միլիարդ դոլարից։
Եվրոպան ավելին է ուզում
Այնուամենայնիվ, ԱՄՆ-ում Meta-ի կողմից խոստացված փոփոխությունները կարող են այնքան էլ հեռուն գնացող չլինել, որքան թվում են կամ չբավարարել ԵՄ գործադիր մարմնի պահանջները։
Հանձնաժողովը ցանկանում է, որ Meta-ն փոխի, կամ գոնե օգտատերերին առաջարկի ելք իր հարթակների հիմնական կախվածություն առաջացնող դիզայնի առանձնահատկություններից, ինչպիսիք են ավտոմատ նվագարկումը, անվերջ ոլորումը և խիստ անհատականացված հոսքերը: ԵՄ-ն նաև պահանջում է միջոցներ, որոնք կսահմանափակեն հավելվածում անցկացրած ժամանակը և նախկինում Meta-ի ժամանակի կառավարումը և ծնողական վերահսկողությունը որակել է որպես ոչ բավարար լավ։
Կարգավորման առաջարկվող փոփոխությունները «սովորականի պես են», – POLITICO-ին ասել է Interface վերլուծական կենտրոնի ավագ քաղաքականության հետազոտող Ջեսիկա Գալիսերը ԵՄ հետաքննության մասին։ Հանձնաժողովը խնդրում է ավելի հեռահար փոփոխություններ կատարել ծառայության կախվածություն առաջացնող դիզայնում, այլ ոչ թե պարզապես սահմանափակել դրան հասանելիությունը, ասաց նա։
«Հարթակները սկսում են վախենալ դատական գործընթացներից», – ասաց Գալիսարեն։ «Սա որոշ քայլեր են ճիշտ ուղղությամբ», բայց «մենք չպետք է բավարարվենք Meta-ի առաջարկած թեթև փոփոխություններով»։
Կարգավորումը կենտրոնանում է հավելվածին մուտք գործելու սահմանափակման վրա որոշակի ժամանակներում որպես լռելյայն կարգավորում, և այս ոլորտներից շատերում դեռահասները կամ ծնողները կկարողանան անցնել այս կարգավորումներից ավելի քիչ սահմանափակող կարգավորումների։ Հանձնաժողովի բարձրաստիճան պաշտոնյաները նախկինում քննադատել են Meta-ի ծնողական վերահսկողության համակարգը դրանց բարդության համար։
Սակայն Meta-ն օգտատերերին հնարավորություն կտա անջատել միայն ներգրավվածության մաքսիմալացման հետ առավել սերտորեն կապված գործառույթները, ինչպիսիք են ավտոմատ նվագարկումը և անհատականացված հոսքերը, փոխարենը դրանք յուրաքանչյուր երեխայի համար լռելյայն դարձնելու, ասաց Eurochild մանկական իրավունքների խմբի ավագ քաղաքականության պատասխանատու Ֆրանչեսկա Պիզանուն։
«ԱՄՆ-ի հետ կնքված համաձայնագիրը սահմանում է ուժեղ լռելյայն կարգավորումների, օգտագործման սահմանափակումների և ծնողական վերահսկողության համադրություն, մինչդեռ Հանձնաժողովի նախնական մոտեցումն ավելի հստակորեն մարտահրավեր է նետում հենց հարթակների ներգրավվածության մաքսիմալացման հիմքում ընկած ճարտարապետությանը», – ասաց Պիզանուն։
5Rights Foundation մանկական իրավունքների խմբի գործադիր տնօրեն Լեանդա Բարինգտոն-Լիչն ասաց. «Փոփոխությունները, որոնք կենտրոնանում են երեխաների հասանելիության սահմանափակման վրա, չեն կանխի երեխաների շարունակական շահագործումը և վնասը»։
Առայժմ Meta-ն ձեռնպահ է մնացել ԱՄՆ-ում կատարվող փոփոխությունները ամբողջ աշխարհի օգտատերերի համար ներդնելու պարտավորությունից։ Այն հայտարարել է, որ կհետևի, թե ինչպես են այս փոփոխությունները գործում ԱՄՆ-ում և կշարունակի համագործակցել այլ կառավարությունների հետ։ Դա չնայած Մեծ Բրիտանիայում, Հարավային Կորեայում և այլուր պաշտոնյաների կողմից դա անելու հստակ խնդրանքներին։
Չորեքշաբթի երեկոյան Մեծ Բրիտանիայի աշխատանքի և կենսաթոշակների հարցերով պետքարտուղար Փեթ ՄաքՖադենը Sky News-ին ասել է, որ ակնկալում է, որ Մետան փոփոխությունները կտարածի նաև Մեծ Բրիտանիայում՝ ասելով, որ կառավարությունը չի ցանկանում «իրավիճակ, երբ Ամերիկայում երիտասարդները ավելի բարձր պաշտպանության մակարդակ ունենան, քան Մեծ Բրիտանիայի երիտասարդները»։
Բաց մի թողեք
Բալթիկ ծովի երկրները զգուշացնում են հիբրիդային պատերազմի «սրացման» մասին
Ռումինիան զրկվեց համավարակի հետևանքներից հետո ԵՄ վերականգնման վերջին դրամական միջոցներից
Ինչպե՞ս է Կիևն անընդհատ օդային հարձակումների մեջ ապրում