29/08/2026

EU – Armenia

ՆԱՏՕ-ն և Մոսկվան պետք է ակտիվացնեն երկխոսությունը՝ պատահական պատերազմից խուսափելու համար

infomitk@gmail.com 29/08/2026 1 min read

Չնայած ԱՄՆ-ի վերջին քայլերին՝ վերականգնելու ռազմական շփումները, հակամարտության ռիսկը «զգալիորեն աճում է», – ասում է Նիկոլայ Կորչունովը։

ՕՍԼՈ — ՆԱՏՕ-ի պաշտոնյաները պետք է ամրապնդեն ռազմական շփումները Ռուսաստանի հետ՝ սխալ հաշվարկի պատճառով առաջացած լայնածավալ պատերազմի աճող ռիսկը նվազեցնելու համար, ասել է Նորվեգիայում Մոսկվայի դեսպանը։

«Ռազմական բախման ռիսկերն ու վտանգը զգալիորեն [աճում են] երկխոսության բացակայության պատճառով», – Օսլոյի կենտրոնում գտնվող իր գրասենյակում տված հարցազրույցում ասել է Նիկոլայ Կորչունովը։ «Վստահության ամրապնդումը… [և] երկխոսությունն այժմ շատ ավելի կարևոր է բոլոր մակարդակներում»։

Զգուշացումը ընդգծում է Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև անընդհատ աճող լարվածությունը՝ Եվրոպայի երկնքում անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռների ներխուժման և կասկածելի դիվերսիոն միջադեպերի հետևանքով։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ երկիրը «սպառնալիքի տակ է» անցյալ ամիս Լայպցիգի օդանավակայանում անօդաչու թռչող սարքերի ենթադրյալ հարձակման հետևանքով։

ՆԱՏՕ-ն և Ռուսաստանը կտրուկ նվազեցրել են պաշտոնական շփումները 2022 թվականին Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժումից հետո, որի արդյունքում Մոսկվան և եվրոպական մայրաքաղաքները արտաքսել են բազմաթիվ դիվանագետների: Արևմտյան պաշտոնյաները զգուշացրել են, որ Ռուսաստանը կարող է հարձակվել ՆԱՏՕ-ի տարածքի վրա տասնամյակի վերջում, մինչդեռ ԱՄՆ հետախուզության վերջին տվյալները ենթադրում են, որ հարձակումը կարող է տեղի ունենալ նույնիսկ ավելի շուտ։

Այն բանի վկայությունը, թե որքան լուրջ է Վաշինգտոնը համարում այդ սպառնալիքը, այն է, որ ԿՀՎ տնօրեն Ջոն Ռատկլիֆը երեքշաբթի օրը մեկնել է Մոսկվա՝ հանդիպելու ռուս պաշտոնյաների հետ, ըստ լուրերի, նրանց զգուշացնելով չսրել հակամարտությունը Ամերիկայի ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների, մասնավորապես՝ Բալթյան երկրների հետ։

Կորչունովը, որը 2009-ից 2015 թվականներին եղել է ՆԱՏՕ-ում Ռուսաստանի փոխդեսպան, ասել է, որ «ռազմական հակամարտության ռիսկերը զգալիորեն աճել են» Բրյուսելում իր պաշտոնավարումից ի վեր, «երբ մենք ունեինք մտադրությունների ըմբռնում», և դաշինքն ավելի քիչ «անկանխատեսելի» էր։

ՆԱՏՕ-ի ռազմական շտաբի՝ SHAPE-ի խոսնակ Մարտին Օ’Դոնելը նշել է, որ «ՆԱՏՕ-ն և Ռուսաստանը ունեն անձնական և ռազմական հաղորդակցության բազմաթիվ ուղիներ, որոնք մենք բաց ենք համարում», – ասել է նա։

ՆԱՏՕ-ի Եվրոպայի գլխավոր դաշնակից հրամանատար, ԱՄՆ գեներալ Ալեքսուս Գրինկևիչը «շարունակում է պատրաստ լինել ռազմական երկխոսություն սկսել Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր շտաբի պետի [Վալերի Գերասիմովի] հետ՝ սխալ հաշվարկներից խուսափելու և կողմերից որևէ մեկի կողմից չնախատեսված սրացումից խուսափելու միջոցներ ապահովելու համար», – հավելել է Օ’Դոնելը, սակայն հրաժարվել է ասել, թե արդյոք երկուսն էլ խոսել են։

2021 թվականին ՆԱՏՕ-ն ստիպված էր փակել Մոսկվայում իր ռազմական կապի առաքելությունը, այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը վտարեց իր անձնակազմին՝ ի պատասխան դաշինքի կողմից Ռուսաստանի դեսպաններին ՆԱՏՕ-ից վտարելու՝ անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Ավելի ուշ դաշինքը կասեցրեց բոլոր պաշտոնական քաղաքական երկխոսությունները Մոսկվայի լայնածավալ ներխուժումից հետո։

Փետրվարին ԱՄՆ-ն հայտարարեց, որ վերականգնել է «բարձր մակարդակի ռազմական երկխոսությունը» Մոսկվայի հետ՝ որպես «թափանցիկության բարձրացման և լարվածության թուլացման միջոց»՝ Գրինկևիչի և ռուս պաշտոնյաների միջև բանակցություններից հետո, չնայած դեռևս պարզ չէ, թե արդյոք թեժ գիծն օգտագործվել է այդ ժամանակվանից ի վեր։

Կորչունովը առաջարկեց ամրապնդել «բոլոր երկխոսությունները»՝ սխալ հաշվարկներից խուսափելու համար, ներառյալ Գրինկևիչի և Գերասիմովի միջև անմիջական շփումը և Արկտիկական երկրների բարձրաստիճան զինվորականների հանդիպումները։

ՆԱՏՕ-ին ուղղված իր առաջարկներին չնայած՝ Կորչունովն ասաց, որ Մոսկվան այլևս բաց չէ ԵՄ-ի հետ նմանատիպ դիվանագիտական ​​​​շփումների համար։

«Եվրոպական Միության հետ երկխոսություն չկա», – ասաց նա՝ պնդելով, որ Ռուսաստանը չի խոսի Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի, ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասի կամ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստայի հետ։

«Եվրոպական Միությունը գտնվում է Ռուսաստանի դեմ սրման փուլում», – հավելեց Կորչունովը։

Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակ Անիտա Հիպերը նշել է, որ ԵՄ-ն պահպանում է «կապը դիվանագիտական ​​ուղիներով», այդ թվում՝ Մոսկվայում դաշինքի դեսպանատան հետ, միաժամանակ ընդունելով, որ «բնույթն ու մակարդակը զգալիորեն փոխվել են» 2022 թվականից ի վեր։ «Այս ուղիները մնում են տեղում և անհրաժեշտության դեպքում օգտագործվում են դիվանագիտական ​​շփումների համար», – ասել է նա։

Կորչունովը նաև զգուշացրել է, որ ինքնավար համակարգերի և արհեստական ​​բանականության աճող ռազմական օգտագործումը կարող է հետագայում մեծացնել պատահական սրման ռիսկը՝ կրճատելով որոշումների կայացման ժամանակը։

Այս մտահոգությունները կրկնում են ԵՄ-ի և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի նախազգուշացումները, որոնք երեքշաբթի օրը կոչ էին արել ավելի շատ մարդկային վերահսկողություն իրականացնել արհեստական ​​բանականության մարտադաշտում օգտագործման նկատմամբ՝ Ուկրաինայում արհեստական ​​բանականության կողմից կառավարվող անօդաչու թռչող սարքերի տեղակայման մասին հաղորդագրություններից հետո։

«Այն իրավիճակում, երբ ալգորիթմները՝ արհեստական ​​բանականությունը, այլ ոչ թե մարդիկ, [օգտագործվում են ռազմական նպատակներով], դուք [հնարավոր է] նույնիսկ ժամանակ չունենաք հեռախոսին մոտենալու», – պնդեց Կորչունովը։

Բաց մի թողեք

Բալթիկ ծովի երկրները զգուշացնում են հիբրիդային պատերազմի «սրացման» մասին

29/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռումինիան զրկվեց համավարակի հետևանքներից հետո ԵՄ վերականգնման վերջին դրամական միջոցներից

29/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպե՞ս է Կիևն անընդհատ օդային հարձակումների մեջ ապրում

29/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եկեղեցու դեմ՝ ներսից, Սփյուռքի դեմ՝ վերևից. ո՞ւմ է խանգարում հայ լինելը

29/08/2026 infomitk@gmail.com

Թուրքիայի ԱԳ նախարարը Հարավային Կովկասի համար առաջարկել է նոր անվտանգության մոդել

29/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՌԴ-ում զոհեր և վիրավորներ կան․ Ուկրաինան էլի հարվածել է

29/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Անվտանգ են Բալթյան երկրները։ ԿՀՎ տնօրենի Մոսկվա կատարած այցն ավելի շատ հարցեր է առաջացնում, քան պատասխաններ

29/08/2026 infomitk@gmail.com