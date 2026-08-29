Կլիման և արհեստական ​​բանականությունը մեծ նշանակություն կունենան ֆոն դեր Լեյենի «Միության վիճակի մասին» ելույթում

Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հանձնաժողովի հաջորդ փուլի ընթացքը սահմանող ելույթի նախագիծը մշակվում է։
Երկու պաշտոնյաների խոսքով՝ կլիման և արհեստական բանականությունը առանձնահատուկ տեղ կզբաղեցնեն Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի «Միության վիճակի մասին» ելույթում։
Եվրահանձնաժողովի նախագահի կաբինետի հզոր ղեկավար Բյորն Զայբերտը ելույթի հավանական թեմաները քննարկել է մյուս 26 հանձնակատարների աշխատակազմի ղեկավարների հետ՝ ուրբաթ օրը կայացած ավանդական ամառային հանդիպման ժամանակ, որը տեղի է ունեցել այս տարի Վալոնիայի Ջոդուանում։
Հավաքի ընթացքում տեղի է ունեցել հանձնաժողովի նախագահի սեպտեմբերի 16-ի ելույթին նվիրված նիստ, որը ներկայումս նախագծվում է, որտեղ կաբինետների ղեկավարները Զայբերտին ներկայացրել են իրենց գերատեսչությունների առաջնահերթությունները՝ ելույթում ներառելու համար։
Ուրբաթ օրը կաբինետների ղեկավարների հետ քննարկման ժամանակ Զայբերտը կապել է կլիմայի վրա ակնկալվող ուշադրությունը ամռանը ջրհեղեղների և անտառային հրդեհների պատճառած վնասի հետ, ըստ երկու պաշտոնյաների, որոնք տեղեկացվել են հավաքի մասին։ Նրանց թույլատրվել է անանուն մնալ՝ փակ դռների հետևում ընթացող բանակցությունները քննարկելու համար։
Կլիմայի վրա կենտրոնացումը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ ֆոն դեր Լեյենի հանձնաժողովը փորձում է պաշտպանել իր 2040 թվականի արտանետումների կրճատման նպատակը՝ միաժամանակ արձագանքելով արդյունաբերության և ազգային կապիտալի կողմից աճող ճնշմանը՝ կանաչ անցման տնտեսական արժեքը սահմանափակելու համար։
Քննարկումը նաև անդրադարձել է այն հարցին, թե ինչպես ներկայացնել արհեստական բանականության ազդեցությունը աշխատատեղերի վրա։ Ֆոն դեր Լեյենի թիմը խնդրել է հանձնաժողովի համապատասխան քաղաքականության ստորաբաժանումներին, մասնավորապես՝ DG Connect-ին, ելույթի համար տրամադրել թարմ վիճակագրություն արհեստական բանականության ներդրման տարածմանը զուգընթաց կորսվող և ստեղծվող աշխատատեղերի թվի վերաբերյալ, ըստ պաշտոնյաներից մեկի։
Զեյբերտը նաև իր ելույթում բարձրացրել է միգրացիան որպես հավանական թեմա՝ անդրադառնալով Իսպանիայի ինքնավար Սեուտա քաղաքում ճգնաժամին, ըստ պաշտոնյաներից մեկի։ Երրորդ պաշտոնյան ասել է, որ հանձնաժողովը, ենթադրաբար, կվերանայի ԵՄ սահմանային գործակալության Frontex-ի մանդատը և գործունեությունը։
Պաշտոնյաներից մեկի խոսքով՝ հանձնաժողովի նախագահի ելույթում, ենթադրաբար, կներառվեն սոցիալական քաղաքականությանը հղումներ՝ հաջորդ տարի Սոցիալական իրավունքների եվրոպական սյան 10-ամյակի շուրջ, Ուկրաինայի և ընդլայնման հետ մեկտեղ։ Սակայն թեմաները դեռևս վերջնականապես չեն որոշվել։
Հանդիպումը հանձնակատարների համար երկրորդ խոշոր հնարավորությունն էր՝ իրենց առաջնահերթությունները ստուգելու, քանի որ նրանց կաբինետները արդեն երկու-երեք էջանոց առաջարկներ էին ներկայացրել Զայբերտին։ Հանձնաժողովի քաղաքականության ստորաբաժանումները, որոնք հայտնի են որպես գլխավոր տնօրենություններ, նույնպես փաստաթղթեր են ներկայացրել, որոնցում ուրվագծվում են այն թեմաները, որոնք նրանք ցանկանում են, որ ֆոն դեր Լեյենը քննարկի։
Հանձնակատարների համար նույնիսկ «Միության վիճակի» մասին կարճատև հղումը կարևոր է։ Ելույթի մեկ տողը կարող է քաղաքականության ֆայլը բարձրացնել գործադիր մարմնի քաղաքական ղեկավարման կարգը՝ կաբինետներին տալով բոլոր խթանները տարածքի համար պայքարելու համար։ Սակայն Բրյուսելի ամենաուշադիր դիտվող ելույթներից մեկում սահմանափակ տարածքի պատճառով ոչ բոլորը կանցնեն։
Հանձնակատարները ևս մեկ հնարավորություն կունենան լոբբինգ անելու ֆոն դեր Լեյենի նկատմամբ, երբ հաջորդ շաբաթ հավաքվեն Տերվյուրենում կայանալիք ավանդական քոլեջի սեմինարին, որը նշանավորում է նոր քաղաքական սեզոնի մեկնարկը։ «Սա հանձնակատարների համար վերջին հնարավորությունն է գրավելու նրա ուշադրությունը ելույթից առաջ», – ասել է պաշտոնյաներից մեկը։
Բաց մի թողեք
Ինչպես կարող է Կանադայի դեպի Եվրոպա շրջադարձը փորձության ենթարկել ԵՄ սահմանները
ԵՄ բյուջեն պետք է ֆինանսավորի Եվրոպայի անկախությունը, ասում է ֆոն դեր Լեյենը
ԵՄ-ն կրկին բախվում է ռուսական ակտիվների վերաբերյալ բարդ հարցերի