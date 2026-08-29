Ռումինիան զրկվեց համավարակի հետևանքներից հետո ԵՄ վերականգնման վերջին դրամական միջոցներից

Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խիստ օրենքների շուրջ քաղաքական վեճը վեճի պատճառ է դարձել նաև Բրյուսելի հետ Ռումինիայի ԵՄ ֆինանսավորման շուրջ
ԲՈՒԽԱՐԵՍՏ – Ռումինիան կարող է կորցնել ԵՄ վերականգնման միջոցներից մոտ 770 միլիոն եվրո, քանի որ նրա ժամանակավոր կառավարությունը և խորհրդարանը չկարողացան ընդունել կարևոր բարեփոխում օգոստոսի 31-ի վերջնաժամկետից առաջ։
Ռումինիայի Ազգային վերականգնման և դիմադրողականության ծրագրի (PNRR) մաս կազմող բարեփոխումը նախատեսված էր պետական հատվածի աշխատավարձերի վերանայման համար և կապված է երկրի վերականգնման ֆոնդի վերջնական փուլերի հետ։ Քաղաքական անհամաձայնությունները խանգարեցին խորհրդարանին ժամանակին ընդունել այն, ուրբաթ օրը հաստատեց Ռումինիայի նախագահի գրասենյակը։
Վերջնաժամկետի բացթողումը նշանակում է, որ ֆինանսավորումը, ենթադրաբար, կկորցվի, չնայած կառավարությունն արդեն իսկ գումարը ներառել էր բյուջեներում և իրականացվող նախագծերում։ Ծախսերը այժմ կընկնեն Ռումինիայի արդեն իսկ ծանրաբեռնված ազգային ֆինանսների վրա։
Եվրոպական միջոցների նախարար Դրագոշ Պիսլարուն գնահատել է, որ Ռումինիան դեռևս կներծծի ԵՄ համավարակից հետո վերականգնման ֆոնդի շրջանակներում հասանելի դրամաշնորհների ավելի քան 90%-ը։
Այս շաբաթ ընդունված PNRR-ի հետ կապված առանձին ամբողջականության փաթեթը նույնպես հակասություններ է առաջացրել ԵՄ մակարդակով, քանի որ այն թույլ է տալիս ընտրված քաղաքական գործիչներին պաշտոնանկ անել անցյալում անհամատեղելիության կամ շահերի բախման դեպքերի պատճառով: Ժամանակավոր վարչապետ Իլիե Բոլոյանը աջակցել է այդ միջոցառմանը՝ չնայած մեկ դրույթը «անբարոյական» անվանելուն:
Պահպանողական ԵԺԿ-ի և լիբերալ Renew Europe-ի գործիչները պնդում են, որ այսպես կոչված «Ֆրիցի փոփոխությունը» թիրախավորում է Տիմիշոարայի քաղաքապետ Դոմինիկ Ֆրիցին՝ հետադարձ ուժ ունեցող դրույթի միջոցով, որը կարող է նրան զրկել պաշտոնից՝ նախկինում լուծված վարչական անհամատեղելիության պատճառով: Ե՛վ ԵԺԿ-ն, և՛ Renew-ը կոչ են արել Եվրոպական հանձնաժողովին դադարեցնել այդ դրույթի վճարումը:
Այնուամենայնիվ, հանձնաժողովը հրաժարվել է մեկնաբանություն տալ՝ ասելով, որ ամբողջականության փաթեթը կգնահատվի որպես Ռումինիայի վեցերորդ վճարման հայտի մաս, որը դեռևս չի ներկայացվել:
Ռումինիայի վերականգնման ծրագիրը բանակցած նախկին վարչապետ և ֆինանսների նախարար Ֆլորին Ցիցուն Euractiv-ին ասել է, որ ենթակառուցվածքների համար կարող էր ապահովվել ևս 9 միլիարդ եվրո դրամաշնորհ, եթե հաջորդ կառավարությունները համաձայնվեին շարունակել այն ուղղությամբ, որը նա տվել էր՝ «ավելի փոքր և ճկուն պետություն՝ ավելի մրցունակ և արդյունավետ տնտեսությամբ»:
Նա մեղադրեց ներկայիս քաղաքական դասին «կուսակցական և անձնական շահերը Ռումինիայի շահերից վեր դասելու» մեջ։
Մայիսին անվստահության քվեի քվեարկությունից հետո նախորդ կառավարությանը տապալելուց հետո նախագահ Նիկուշոր Դանը ճնշման տակ է եղել խորհրդարանական մեծամասնություն ապահովելու ունակ վարչապետ նշանակելու համար։
Հինգշաբթի օրը Մոլդովայում կայացած մամուլի ասուլիսում նա կրկին հրաժարվեց թեկնածու անվանել՝ ասելով, որ խորհրդակցությունները կվերսկսվեն սեպտեմբերին։
Դանը նաև այս շաբաթ քննադատության է ենթարկվել ռումինացի պաշտոնյաներին պաշտպանող անվտանգության ծառայության ղեկավար գեներալ Լուչիան Պահոնցուին շարունակաբար աջակցելու համար, այն բանից հետո, երբ լրատվամիջոցների հետաքննությունը հաղորդել է, որ նա մասնակցել է ցուցարարների բռնի ճնշմանը 1989 թվականի հեղափոխության ժամանակ, որը տապալեց կոմունիստական իշխանությունը։
Բաց մի թողեք
Բալթիկ ծովի երկրները զգուշացնում են հիբրիդային պատերազմի «սրացման» մասին
Ինչպե՞ս է Կիևն անընդհատ օդային հարձակումների մեջ ապրում
ԱՄՆ-ն ստիպեց Meta-ին փոխել Instagram-ը և Facebook-ը, Եվրոպան ցանկանում է մասնակցել և ավելին է ուզում