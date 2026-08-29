Բալթիկ ծովի երկրները զգուշացնում են հիբրիդային պատերազմի «սրացման» մասին

Հիբրիդային հարձակումները դառնում են ավելի բարդ, և Բալթյան երկրները ցանկանում են ավելի շատ ֆինանսավորում ստանալ սպառնալիքի դեմ պայքարելու համար
Բալթիկ ծովին սահմանակից եվրոպական երկրները այժմ ձգտում են ուժեղացնել իրենց անվտանգության համակարգումը՝ իրենց տարածքում հիբրիդային պատերազմի ակտիվության աճի պատճառով։
Ուրբաթ օրը Գերմանիայի ներքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Դոբրինդտը հավաքեց Դանիայից, Էստոնիայից, Ֆինլանդիայից, Լատվիայից, Լիտվայից, Լեհաստանից, Շվեդիայից, Նորվեգիայից և Իռլանդիայից իր գործընկերներին Գերմանիայի հյուսիսում՝ քննարկելու Բալթիկ ծովում և շրջակայքում առկա սպառնալիքի ընկալումը։
«Մեր երկրների կողմից ենթարկվող հիբրիդային գործունեությունը վկայում է հետագա սրման մասին», – ասաց Դոբրինդտը մամուլի ասուլիսի ժամանակ՝ կանգնած իր իռլանդացի գործընկեր Ջիմ Օ’Քալահանի կողքին։
Դոբրինդտի խոսքով՝ հիբրիդային սպառնալիքների թիվն աճում է և դառնում ավելի բարդ։ Սպառնալիքների մեծ մասը, կարծես, գալիս է Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ պատերազմից։
Օգոստոսի սկզբին Գերմանիայի հիմնական ռազմական լոգիստիկ կենտրոններից մեկը՝ Լայպցիգի օդանավակայանը, թիրախավորվեց պայթուցիկներով հագեցած անօդաչու թռչող սարքի կողմից։ Անօդաչու թռչող սարքը գտնվում էր ուկրաինական «Անտոնով» տրանսպորտային ինքնաթիռի մոտ։ Բալթիկ ծովն ինքնին նույնպես բազմաթիվ միջադեպերի վայր է եղել, որի հետևանքով ստորջրյա կապի մալուխները վնասվել են։
Գերմանիան ընդլայնում է անօդաչու թռչող սարքերի հետազոտական կենտրոնը Լայպցիգի օդանավակայանի միջադեպից հետո
Նման հիբրիդային հարձակումներից ավելի լավ պաշտպանվելու համար երկրները այժմ կոչ են անում, որ այս հարցը քննարկվի ԵՄ ապագա ֆինանսական պլանավորման մեջ։
Խորհրդի ռոտացիոն նախագահող Իռլանդիան ներկայումս ղեկավարում է Եվրախորհրդարանի և ԵՄ մայրաքաղաքների միջև բանակցությունները՝ ԵՄ հաջորդ յոթ տարվա բյուջեն որոշելու համար։ Հինգշաբթի օրը վեց երկրներ հանդիպեցին Բեռլինում՝ կոչ անելով մի քանի հարյուր միլիարդ եվրո կրճատել առաջարկվող 2 միլիարդ եվրոյի բյուջեից, միաժամանակ նշելով պաշտպանության համար բավարար ծախսերի անհրաժեշտությունը։
«Մենք լավ գիտակցում ենք, թե որքան դժվար է ճշգրիտ ձևակերպել այս պահանջները հիմա՝ Եվրոպայում միջնաժամկետ ֆինանսական պլանավորման նախապատրաստման փուլում», – ասաց Դոբրինդտը։ «Այնուամենայնիվ, մենք համոզված ենք, որ դա անհրաժեշտ է անհապաղ»։
Բալթիկ ծովի երկրները նաև որոշել են բարելավել համակարգումը հիբրիդային սպառնալիքների դեմ պայքարին ուղղված աշխատանքային խմբի միջոցով: Միասին խումբը համաձայնել է համատեղ զորավարժությունների միջոցով բարելավել կարևորագույն ենթակառուցվածքների պաշտպանությունը և անօդաչու թռչող սարքերի պաշտպանությունը։
Շվեդիան կտեղակայի կործանիչներ և ռազմանավեր՝ Ֆինլանդիային անօդաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարելու համար
Նրանց հաջորդ հանդիպումը, հավանաբար, կկենտրոնանա ռուսական ստվերային նավատորմի վրա, մինչդեռ Օ’Քալահանը կբարձրացնի հիբրիդային սպառնալիքների հարցը հոկտեմբերին ԵՄ ներքին գործերի նախարարների հանդիպման ժամանակ։
Բաց մի թողեք
Ռումինիան զրկվեց համավարակի հետևանքներից հետո ԵՄ վերականգնման վերջին դրամական միջոցներից
Ինչպե՞ս է Կիևն անընդհատ օդային հարձակումների մեջ ապրում
ԱՄՆ-ն ստիպեց Meta-ին փոխել Instagram-ը և Facebook-ը, Եվրոպան ցանկանում է մասնակցել և ավելին է ուզում