Իսլանդիան խորապես բաժանված է, քանի որ կղզիաբնակները քվեարկում են ԵՄ-ի օգտին

Դաշտերում խոտի խուրձերի վրա կան ցուցանակներ՝ «ESB, nei takk» – «ԵՄ, ոչ, շնորհակալություն» գրությամբ
ՌԵՅԿՅԱՎԻԿ – Այս շաբաթավերջին ԵՄ անդամակցության բանակցությունները վերսկսելու վերաբերյալ կարևորագույն քվեարկությանը իսպանացիները, ինչպես սպասվում է, կմասնակցեն ռեկորդային թվով։
Շաբաթ օրվա քվեարկությունը երիտասարդ երկրի պատմության մեջ չորրորդ հանրաքվեն է և առաջինը՝ Իսլանդիայի ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների վերաբերյալ։
Իսլանդիան անդամակցության բանակցությունները սկսել է 2010 թվականին, բայց երեք տարի անց կառավարության փոփոխությունից հետո կասեցրել է դրանք։
Իսլանդիայի ընտրական հանձնաժողովը կանխատեսում է ռեկորդային մասնակցություն։ Արդեն քվեարկել է 56,774 մարդ, որը կազմում է մոտ 270,000 ընտրողների մոտ 20%-ը։ Մոտ 17,000 մարդ քվեարկում է արտասահմանից։
Քարոզարշավի վերջին օրերին «Այո»-ի կողմը կայուն կերպով կորցրել է իր դիրքերը։ Հինգշաբթի օրը հրապարակված հարցումը՝ վերջին շաբաթների ընթացքում առաջինը, «Ոչ»-ի արշավին տվել է աննշան առավելություն՝ 51%-ով։
Սկեպտիցիստներից մեկը վաթսունամյա Ակսելն է՝ ֆուտբոլի մարզիչ Ռեյկյավիկից, որն ասել է, որ առայժմ դեմ է քվեարկելու։ «Եվրոպան մի փոքր չափազանց անկայուն է», – ասել է նա՝ հղում անելով Ուկրաինայի Ռուսաստանի դեմ պայքարի և Brexit-ի վերաբերյալ մտահոգություններին։ «Բայց ապագայում, գուցե»։ Նա ասել է, որ իր դուստրը՝ ֆերմեր, զանգահարել է իրեն՝ համոզվելու համար, որ նա դեմ է քվեարկում։
Սակայն ընտրությունը միանշանակ չէ նույնիսկ երիտասարդ իսլանդացիների շրջանում։ Բյարկին՝ 27-ամյա ինժեները, որն աշխատում է Ռեյկյավիկ քաղաքի տվյալների հետ, պատրաստ է բանակցություններ սկսել Բրյուսելի հետ, բայց դեռևս չի որոշել՝ վերջնականապես միանալ։
«Դա ամբողջովին կախված է նրանից, թե ինչ պայմաններ կառաջարկի Եվրամիությունը մեր անդամակցության համար», – ասել է նա։
Իսլանդիայի ձկնորսության վերահսկողությունը կլինի բանակցությունների սեղանին, ինչը կարմիր գիծ է շատ կղզիաբնակների համար։ «Մենք ձկնորսական ազգ ենք։ Իմ ընտանիքի կեսը ձկնորսներ են», – ասել է նա։
Ընտանիքի բաժանումը
Ռեյկյավիկի շրջակայքում գտնվող գեղատեսիլ բնապատկերում գերիշխում են ջրվեժներն ու հրաբխային կազմավորումները, մինչդեռ դաշտերում խոտի խուրձերին ամրացված ցուցանակների վրա գրված է. «ESB, nei takk» – «ԵՄ, ոչ, շնորհակալություն»։
ԵՄ անդամակցության վերաբերյալ մտահոգությունները լայնորեն տարածված են գործարար համայնքում: Բյարնի Բենեդիկտսոնը՝ նախկին վարչապետը և այժմ Իսլանդիայի ձեռնարկությունների կոնֆեդերացիայի (SA) գործադիր տնօրենը, ասել է, որ կազմակերպությունը չեզոք է, բայց դրա անդամների մոտավորապես երկու երրորդը դեմ է ԵՄ անդամակցությանը։
«Ընդհանուր զգացողությունն այն է, որ […] մենք կառավարում ենք, և կարող ենք դա անել, և մեր լուծած խնդիրներն ավելի շատ ներքին են, քան միջազգային», – ասել է Բենեդիկտսոնը: Իսլանդիան արդեն իսկ օգտվում է միասնական շուկայի մուտքից ԵՏՄ-ի միջոցով և, հավելել է նա, տնտեսապես լավ վիճակում է։
Քարոզարշավը նաև բացահայտել է Իսլանդիայի կանոնների բացերը: ԵԱՀԿ ընտրությունների փորձագետները բացահայտել են հանրաքվեի իրավական շրջանակի թույլ կողմերը, որոնք կարգավորում են քարոզարշավի ֆինանսավորումը և ֆինանսավորման թափանցիկությունը։
Անհավասարակշռությունը տեսանելի է Ռեյկյավիկի փողոցներում, որտեղ գերիշխում են «Ոչ» ցուցանակները։ Բանակցությունների կողմնակից «Այո՛, տեսնելու համար» արշավի ներկայացուցիչ Յոնաս Հագան Գուդմունդսոնն ասել է, որ իր կազմակերպությունը հավաքել է 80 միլիոն իսլանդական շվեդական կրոն, միաժամանակ մեղադրելով հակառակորդներին այն զգալիորեն գերազանցելու մեջ՝ շնորհիվ ծանր արդյունաբերության աջակցության։
Փողի հարցը հանգեցրել է ավելի ու ավելի դաժան բանավեճի
«Դա ինձ զարմացրեց», – ասել է Գուդմունդսոնը։ «Մի փոքր հիասթափեցնող է, թե որքան հեռու ենք գնացել երկիրը բաժանելու ճանապարհով»։
Ուրբաթ օրը այդ լարվածությունն ավելի մռայլ շրջադարձ ստացավ։ Արտաքին գործերի նախարար Տորգերդուր Կատրին Գունարսդոտիրը, որը երկրի բանակցությունների վերաբացման ամենաակնառու կողմնակիցներից մեկն է, հայտնել է, որ իր դիրքորոշման պատճառով «լուրջ սպառնալիքներ» է ստացել։
Ուրբաթ օրվա կեսօրին Ռեյկյավիկում լռություն էր տիրում մինչև ընտրատեղամասերի բացումը, բայց փոքրիկ կղզի-պետությունը դեռևս հեռու էր միասնական լինելուց։
Բաց մի թողեք
Անվտանգ են Բալթյան երկրները։ ԿՀՎ տնօրենի Մոսկվա կատարած այցն ավելի շատ հարցեր է առաջացնում, քան պատասխաններ
ԵՄ-ն շարունակում է փոխել ուղղությունը, մի՞թե չգիտի, թե ուր է ուզում գնալ
Իսլանդիայի նախկին վարչապետը՝ ԵՄ-ի կողմնակից ընտրողներին. Ձեր հանրաքվեն նշանակություն չունի