Ինչպե՞ս է Կիևն անընդհատ օդային հարձակումների մեջ ապրում

Մինչ բանակները կանգնած են առաջնագծում, մենք՝ քաղաքացիական անձինք, թիրախ ենք։ Մենք նաև այն ուժն ենք, որը կորոշի պատերազմի արդյունքը։
ԿԻԵՎ — Քնելուց առաջ ես պատրաստում եմ երկրորդ մահճակալը՝ իմ օդային տագնապի մահճակալը։
Երբ ռուսական հարձակման մասին ազդարարող սիրենների երգչախումբը ոռնում է պատուհաններիս ետևում և ինձ քնից դուրս է հանում, ես մարզված եմ ցատկել և վազել միջանցք, որտեղ սպասում է այս մյուս մահճակալը։ Այնտեղ ես սովորաբար փորձում եմ քնել և սպասել, մինչև առավոտյան հարձակումն ավարտվի։
Սակայն վերջին երկու օրերի ընթացքում տագնապները չեն ավարտվել արևածագին. դրանք շարունակվել են օրվա և հաջորդ գիշերվա ընթացքում։ Դա նյարդայնացնող ողբ է՝ պայթյունների և այն գիտակցության հետ մեկտեղ, որ քո կյանքը անընդհատ սպառնալիքի տակ է։
Կիևը հինգշաբթի գիշերվանից ի վեր դիմացել է ավելի քան 20 օդային հարձակման տագնապի։ Որոշները տևել են մեկ ժամ, իսկ մյուսները՝ մինչև 10 րոպե։
Իրոք, յուրաքանչյուր ահազանգ, քանի որ Ռուսաստանը շարունակում է միլիոնավոր գրքերի, սննդամթերքի պահեստների և ալկոհոլային խմիչքների գործարանների անընդհատ ոչնչացումը, նաև նշանակում է, որ ամեն ինչ պետք է կանգ առնի, մինչև մենք լսենք հետևյալ խոսքերը՝ «Օդային հարձակման ահազանգն ավարտվել է»։ Տասնյակ գնացքներ ուշանում են, իսկ բիզնեսները փակվում և սպասում են՝ կորցնելով հաճախորդներ և գումար։
Բայց «փրկվածները դեռ պետք է գնան աշխատանքի», ինչպես մենք սիրում ենք դառնորեն կատակել։ Մարդկանցից դեռևս սպասվում է, որ նրանք կշարունակեն աշխատել, չնայած Կիևի մետրոն դադարեցրել է երթևեկությունը Դնեպր գետի ձախ և աջ ափերի միջև։ Քնից զրկված քաղաքացիական անձինք ստիպված են ժամերով քայլել, խցկվել ավտոբուսների մեջ կամ խցանվել կամուրջների վրա՝ միայն աշխատանքի հասնելու և տուն վերադառնալու համար։ Գետնին տրանսպորտային քաոսը նշանակում է ավելի մեծ վտանգ քաղաքում մեծ խմբերով մնացած մարդկանց համար։
Բայց մեր պատերազմական տնտեսությունը, որին մենք ստիպված ենք ավելի ու ավելի շատ հույս դնել արտաքին օգնության դանդաղման պատճառով, չի կարող կանգ առնել։
«Երկրի պաշտպանական ծախսերը անընդհատ աճում են, և դա պահանջում է ներքին ռեսուրսների առավելագույն մոբիլիզացիա», – ասաց Կիևում գտնվող «Տնտեսական ռազմավարության կենտրոն» վերլուծական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Գլիբ Վիշլինսկին։ «Հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի անընդհատ հարվածների տակ գտնվող քաղաքացիական բնակչության կյանքին և առողջությանը սպառնացող վտանգի նկատմամբ զրոյական հանդուրժողականության քաղաքականությունը դառնում է անտեղի, քանի որ պետությունը դեռևս ի վիճակի չէ պաշտպանել նրանց 100 տոկոսով»։
Որպես կիևցի՝ կարող եմ ասել ձեզ, որ այս ահաբեկչությունը ձեր հոգեկան կայունությունը պարույրի մեջ է գցում։
Եվ հենց այդ պատճառով է Ռուսաստանը շարունակում դա
«Դուք կարծում եք, որ մենք կոչ ենք անում ինչ-որ տեսակի վայրագությունների, մինչդեռ մենք ձգտում ենք հանրությանը այնքան բարոյալքել, որ նրանք դուրս գան իրենց փոքրիկ թաթերը բարձրացրած՝ մեր զորքերին դիմավորելու», – այս շաբաթ ասաց Ռուսաստանի Դումայի փոխխոսնակ Պյոտր Տոլստոյը։
Դա Կիևում սառույց չի կտրում։ Կիևի բնակելի թաղամասերից մեկի վերևում ծուխ է բարձրանում 2026 թվականի օգոստոսի 27-ին ռուսական հարվածից հետո։ Վերոնիկա Մելկոզերովա/POLITICO
«Ռուս պաշտոնյայի կողմից ռազմական հանցագործությունների կոչ անող և քաղաքացիական բնակչության համար անտանելի կենսապայմաններ պահանջող նման հայտարարությունները պետք է հանգեցնեն ՄՔԴ-ի կողմից ձերբակալման օրդերի: Ինչ վերաբերում է «բարձրացված ձեռքերին», դրանք բարձրացնելու միակ պատճառը Տոլստոյին և նրա ռազմական հանցագործ ընկերներին միջնամատ ցույց տալն է», – պատասխանեց Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Գեորգի Տիխյին։
Իհարկե, դա այնպես չէ, որ Ուկրաինան Ռուսաստանին չի տալիս իր սեփական դեղը համտեսել։
Մինչ խաղաղության բանակցությունները կանգ են առել, երկու կողմերն էլ դիմել են տոտալ պատերազմի մարտավարության՝ այնքանով, որքանով թույլ են տալիս իրենց հնարավորությունները: Մինչ Ուկրաինան այժմ նաև ընդլայնել է իր թիրախները՝ նավթի պահեստներից և ռազմական գործարաններից մինչև մանրածախ պահեստների և էներգետիկ օբյեկտների ռմբակոծություն, Ռուսաստանը ձեռնամուխ է եղել առավելագույն սրացման՝ հարձակվելով քաղաքացիական բնակարանների, փոստային ծառայությունների, բիզնեսների, գրքերի և սննդի պահեստների վրա, և այդ ցանկը ներառում է միայն վերջին մի քանի օրերը։
Հուլիսին ՄԱԿ-ը գրանցեց Ուկրաինայում քաղաքացիական բնակչության շրջանում մահացության ամենաբարձր մակարդակը 2022 թվականի մարտից ի վեր: Ռուսաստանը նաև հայտնում է ուկրաինական հարձակումների հետևանքով քաղաքացիական բնակչության շրջանում մահացությունների աճի մասին, չնայած, ի տարբերություն Մոսկվայի, Կիևը միտումնավոր չի թիրախավորում քաղաքացիական անձանց, այլ ձգտում է պատերազմը հասցնել այնտեղ, «որտեղից այն սկսվել է»:
Ուկրաինայի փոխվարչապետ Դենիս Շմիգալը լավագույնս նկարագրեց իրավիճակը, երբ անցյալ ամիս ինձ հետ խոսեց էներգետիկ համակարգի վրա հարձակումների մասին. «Դա նման է 12-րդ ռաունդի, և յուրաքանչյուր բռնցքամարտիկ հույս ունի, որ իր մրցակիցը առաջինը կընկնի»:
Մինչդեռ առաջնագծում գտնվող զորքերը մեծ մասամբ փակուղու մեջ են, քանի որ կողմերից ոչ մեկը մեծ առաջընթաց չի գրանցում, մենք՝ քաղաքացիական անձինք ենք, որոնք ավելի ու ավելի հաճախ ենք թիրախավորվում:
Ուկրաինացի ռազմական վերլուծաբան Նիկոլայ Բիելիեսկովը դա անվանեց «միմյանց փոխադարձ մղում դեպի քարե դար՝ հույս ունենալով դա անել մյուս կողմի առաջ»:
Մինչ մեր զինվորները ռուսական բանակը պահում են առաջնագծում, այս պատերազմի ելքը, ի վերջո, կորոշեն սովորական ուկրաինացիները՝ մեր մտավոր տոկունությամբ, ևս մեկ հրթիռից ավելի երկար ապրելու ունակությամբ, հարմարվելու և տնտեսությունը շարունակելու համար աշխատանքի անցնելու մեր կարողությամբ՝ անկախ ամեն ինչից, ասաց Վիշլինսկին։
«Ինչպես ասաց պարոն Տոլստոյը, սա քաղաքացիական բնակչությանը միտումնավոր ուժասպառ անելու մարտավարություն է, որը թիկունքը մղում է ընդունելու պետության համար անբարենպաստ պատերազմի արդյունքը», – ավելացրեց Վիշլինսկին։
Այսպիսով, մենք պետք է դիմանանք մինչև մյուս մարտիկը ընկնի։
Եվ նախ, մենք պետք է սպասենք մեր բարձրախոսներից հնչող լավագույն խոսքերին. Ավիահարվածի տագնապն ավարտվեց։
Բաց մի թողեք
Բալթիկ ծովի երկրները զգուշացնում են հիբրիդային պատերազմի «սրացման» մասին
Ռումինիան զրկվեց համավարակի հետևանքներից հետո ԵՄ վերականգնման վերջին դրամական միջոցներից
ԱՄՆ-ն ստիպեց Meta-ին փոխել Instagram-ը և Facebook-ը, Եվրոպան ցանկանում է մասնակցել և ավելին է ուզում